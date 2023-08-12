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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Саннефьёрд
2:2
Конец матча
Молде
0'
1:0
39' Пенальти
Нильссон Александер II
45' Желтая карточка
Хансен Беньямин
1:1
51' Гол
Грёдем Магнус
72' Желтая карточка
Ian Smeulers
75' Желтая карточка
Бьорнбак Мартин
1:2
84' Гол
Линнес Мартин
2:2
90' Гол
Тветер Александер Рууд
90'+7
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
27
Jakob
Masloe
Dunsby
20
Ньенету
Франклин
7
Кумсан
Джилберт
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
14
Кнутсон
Эрлинг
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
22
Грёдем
Магнус
31
Ловик
Матиас
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
Саннефьёрд
4-3-3
Молде
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Молде

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

21 матч

14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
5:0
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:4
Э
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
0.77

Среднее время на гол

48
117

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.54
2.38

Среднее время на гол

35
37

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

2.29
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

39
65

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 6 0.35
Нильссон Александер II 4 (1) 0.24
Jesper Taaje 3 0.18
Ньенету Франклин 3 0.18
Тветер Александер Рууд 2 0.12
Оттоссон Филип 1 0.06
Кумсан Джилберт 1 0.06
Бикоро Федерико 1 0.06
Эгели Ветле Валле 1 0.06
Youseff Chaib 1 0.06
Айер Кинин 1 0.06
Ian Smeulers 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.39
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.33
Грёдем Магнус 5 0.28
Линнес Мартин 5 0.28
Китолано Эрик 4 0.22
Эриксен Кристиан I 3 0.17
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.17
Бериша Ветон 2 (1) 0.11
Эйкрем Магнус 1 0.06
Хёуген Кристоффер 1 0.06
Хансен Беньямин 1 0.06
Ловик Матиас 1 0.06
Эдегор Никлас 1 0.06
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Smeulers 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Хауган Эйрик 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Молде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
6
Саннефьёрд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Молде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
2

Волевые поражения

4
21
Саннефьёрд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Молде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

9
27

Голы по времени матча

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
25%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
23%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
46%
3
20%
76-90

Забито

9
24
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
3
33%
4
17%
61-75
2
22%
5
21%
76-90

Пропущено

24
5
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
1
20%
16-30
3
13%
1
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
20%
61-75
3
13%
2
40%
76-90

Забито

25
42
12 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
5
20%
5
12%
1-15
1
4%
7
17%
16-30
6
24%
7
17%
31-45
3
12%
8
19%
46-60
5
20%
6
14%
61-75
5
20%
9
21%
76-90

Пропущено

37
20
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
8
22%
3
15%
1-15
6
16%
1
5%
16-30
5
14%
4
20%
31-45
6
16%
5
25%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
9
24%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0
Молде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0
Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4

Результаты матчей

Саннефьёрд
Молде

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
4
4
3
5
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
5
5
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
2
8
9
1.5
11
7
4
13
2.5
7
11
3
14
3.5
5
13
1
16
4.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 17 12 2 3 39 - 24 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 18 10 3 5 41 - 21 33
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Сарпсборг-08
 1:0 18 8 3 7 30 - 31 27
8.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
9.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 18 6 2 10 20 - 23 20
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сарпсборг-08
 1:0 9 5 1 3 17 - 12 16
8.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
10.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 1:0 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
10.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
11.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 2 2 6 9 - 14 8
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
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    • 51'
      Коса Маркус Андреас сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Грёдем Магнус бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Саннефьёрд 2:2 Молде онлайн

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