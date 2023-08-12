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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Эвертон
0:0
Второй тайм: 68'
Фулхэм
0'
30' Желтая карточка
Виллиан Боргес

Ход матча

30'
 
Виллиан Боргес
46'
 
Рид Бобби
Виллиан Боргес
58'
 
Митрович Александар
Хименес Рауль
58'
 
Перейра Андреас
Кэрни Том

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 124
Эвертон 71.8% (89)
X 17.7% (22)
Фулхэм 10.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Фулхэм
3.55
3.64
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
5
Кин
Майкл
6
Тарковски
Джеймс
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
13
Мопе
Нил
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
28
Лукич
Саша
10
Кэрни
Том
8
Уилсон
Гарри
7
Хименес
Рауль
20
Виллиан
Боргес
Эвертон
4-4-1-1
Фулхэм
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Фулхэм

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
110

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Боргес 1 0

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1
Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фулхэм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кристал Пэлас
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брайтон
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Ноттингем Форест Эйна Ола 1
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1
Брайтон Эступиньян Первис 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Г О О О О О Л - Рид Бобби из команды Фулхэм легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
  • 73'
    Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 73'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 73'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Тактическая замена. Мопе Нил уходит с поля и его заменяет Данджума Арно
  • 72'
    Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 124
    Эвертон 71.8% (89)
    X 17.7% (22)
    Фулхэм 10.5% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Фулхэм
    3.55
    3.64
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон 0:0 Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Эвертон
    71.8% (89)
    Ничья
    17.7% (22)
    Фулхэм
    10.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (76)
    Нет
    35.59% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    34.7% (43)
    1:0 Эвертон
    23.4% (29)
    1:1 Ничья
    16.1% (20)
    2:0 Эвертон
    5.6% (7)
    0:1 Фулхэм
    4% (5)
    3:1 Эвертон
    3.2% (4)
    1:2 Фулхэм
    3.2% (4)
    1:3 Фулхэм
    1.6% (2)
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