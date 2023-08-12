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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 39940 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Эвертон
0:1
Конец матча
Фулхэм
0'
30' Желтая карточка
Виллиан Боргес
0:1
73' Гол
Рид Бобби
87' Желтая карточка
Тете Кенни
90' Желтая карточка
Марку Силва
90'+7

Ход матча

30'
 
Виллиан Боргес
46'
 
Рид Бобби
Виллиан Боргес
58'
 
Митрович Александар
Хименес Рауль
58'
 
Перейра Андреас
Кэрни Том
72'
Данджума Арно
Мопе Нил
 
73'
0:1
Рид Бобби
83'
Доббин Льюис
Гарнер Джеймс
 
87'
 
Тете Кенни
90'
 
Марку Силва

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 6 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 227 Количество передач 412
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Эвертон 71.8% (89)
X 17.7% (22)
Фулхэм 10.5% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
5
Кин
Майкл
6
Тарковски
Джеймс
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
17
Айуоби
Алекс
16
Дукуре
Абдулай
13
Мопе
Нил
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
28
Лукич
Саша
10
Кэрни
Том
8
Уилсон
Гарри
7
Хименес
Рауль
20
Виллиан
Боргес
Эвертон
4-4-1-1
Фулхэм
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Фулхэм

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

22 матча

59.1%
13.6%
27.3%
13 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Среднее время на гол

76
110

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 1 1

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Боргес 1 0
Тете Кенни 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1
Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Эвертон
Фулхэм

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Фулхэм Рид Бобби 1
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Динь Люка 1
Фулхэм Тете Кенни 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 93'
      Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 92'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 92'
      Гуэйе Идрисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Игрок из команды Фулхэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Рефери не любит споров - именно за это Marco Silva сейчас получил желтую
    • 91'
      Тарковски Джеймс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Эвертон 71.8% (89)
    X 17.7% (22)
    Фулхэм 10.5% (13)
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    Где смотреть матч Эвертон 0:1 Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Фулхэм

    Исход игры
    Эвертон
    71.8% (89)
    Ничья
    17.7% (22)
    Фулхэм
    10.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (76)
    Нет
    35.59% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    34.7% (43)
    1:0 Эвертон
    23.4% (29)
    1:1 Ничья
    16.1% (20)
    2:0 Эвертон
    5.6% (7)
    0:1 Фулхэм
    4% (5)
    3:1 Эвертон
    3.2% (4)
    1:2 Фулхэм
    3.2% (4)
    1:3 Фулхэм
    1.6% (2)
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