Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рефери не любит споров - именно за это Marco Silva сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Айуоби Алекс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Айуоби Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Тарковски Джеймс наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

90' Гуэйе Идрисса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

89' Рид Бобби из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Хорошую попытку сделал Митрович Александар . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Уилсон Гарри из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Судье надоело, что Тете Кенни тянет время и он наказал его горчичником

86' Кин Майкл нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

85' Оооо... вот это был удар! Айуоби Алекс должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Айуоби Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Данджума Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Сегодняшная посещаемость составляет 39940 болельщиков

81' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Эвертон

78' Уилсон Гарри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Уилсон Гарри из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Команда Фулхэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

73' Г О О О О Л - Рид Бобби забивает ударом с левой ноги!

73' Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Эвертон

69' Уилсон Гарри не смог попасть в створ ударом издали

69' Удар от ворот произведет Фулхэм

68' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оооо... вот это был удар! Паттерсон Нэйтан должен был забить с этой позиции.

68' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Паттерсон Нэйтан и попал в перекладину!

68' Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

67' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Митрович Александар получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Митрович Александар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Айуоби Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Эвертон

58' Рид Харрисон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Сантиметры! Удар с лета нанес Хименес Рауль , но попал в штангу!

57' Уилсон Гарри из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Эвертон

53' Лукич Саша не смог попасть в створ ударом издали

53' Рид Харрисон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля