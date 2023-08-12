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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брайтон
1:0
Второй тайм: 68'
Лутон Таун
0'
7' Желтая карточка
Эступиньян Первис
1:0
36' Гол
Марч Соломон
43' Желтая карточка
Митома Каору
51' Желтая карточка
Андерсен Мадс
59' Желтая карточка
Каборе Исса

Ход матча

7'
Эступиньян Первис
 
36'
Марч Соломон
(Митома Каору)
1:0
43'
Митома Каору
 
51'
 
Андерсен Мадс
59'
 
Каборе Исса
64'
 
Доти Алфи
Каборе Исса
64'
 
Браун Джейкоб
Адебайо Элайджа

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 311 Количество передач 117
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 122
Брайтон 94.3% (115)
X 4.1% (5)
Лутон Таун 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Лутон Таун
1.36
7.90
9.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
6
Милнер
Джеймс
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
8
Дауд
Махмуд
7
Марч
Соломон
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
24
Камински
Томас
5
Андерсен
Мадс
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
14
Чон
Тахит
13
Накамба
Марвелус
17
Раддок
Пелли
26
Джайлз
Райан
9
Моррис
Карлтон
11
Адебайо
Элайджа
Брайтон
4-2-3-1
Лутон Таун
3-5-2

История личных встреч

Брайтон
Лутон Таун

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТФЛ
1:1
ТФЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марч Соломон 1 1
Митома Каору 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эступиньян Первис 1 0
Митома Каору 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Мадс 1 0

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3
Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0
Лутон Таун
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2
Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Суонси 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фулхэм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кристал Пэлас
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брайтон
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Ноттингем Форест Эйна Ола 1
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1
Брайтон Эступиньян Первис 1
Весь список
  • 71'
    'Г О О О О О Л - Жуан Педру из команды Брайтон забивает с пенальти! Он пробил правой. Томас Каминьски был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 70'
    Контроль мяча: Брайтон: 69%, Лутон Таун: 31%.
  • 69'
    ПЕНАЛЬТИ - Локьер Том из команды Лутон Таун привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Жуан Педру.
  • 69'
    Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 69'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 69'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 69'
    Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 69'
    Ван Хекке Ян-Поль из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 122
    Брайтон 94.3% (115)
    X 4.1% (5)
    Лутон Таун 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Лутон Таун
    1.36
    7.90
    9.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Брайтон
    94.3% (115)
    Ничья
    4.1% (5)
    Лутон Таун
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (54)
    Нет
    53.85% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Брайтон
    30.3% (37)
    2:1 Брайтон
    27.9% (34)
    1:0 Брайтон
    17.2% (21)
    3:1 Брайтон
    10.7% (13)
    3:0 Брайтон
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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