Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Гросс Паскаль . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Эступиньян Первис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Удар от ворот произведет Брайтон

88' Тактическая замена. Жуан Педру уходит с поля и его заменяет Энсисо Хулио

88' Хорошую попытку сделал Жуан Педру. Удар в створ, но вратарь начеку

87' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Близко! Фергюсон Эван нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

85' Г О О О О Л - Саймон Адингра первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

85' Хорошую попытку сделал Эступиньян Первис . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Сегодняшная посещаемость составляет 31872 болельщиков

84' Хорошую попытку сделал Гилмор Билли . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Забив гол, Лутон Таун сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

81' Г О О О О О Л - Моррис Карлтон из команды Лутон Таун забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джейсон Стил прыгнул не в ту сторону.

80' После проверки VAR судья не изменил решения - Лутон Таун пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лутон Таун

79' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

71' 'Г О О О О О Л - Жуан Педру из команды Брайтон забивает с пенальти! Он пробил правой. Томас Каминьски был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

69' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Андерсен Мадс наказан за толчок Жуан Педру

66' Джайлз Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Марч Соломон . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Каборе Исса получил желтую карточку от судьи

58' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Джайлз Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Андерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Данк Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гросс Паскаль нанес удар в каркас ворот!

51' Андерсен Мадс получает желтую карточку за толчок соперника.

51' Назначен штрафной. Пострадал Жуан Педру, его свалил Андерсен Мадс

51' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Раддок Пелли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.