Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
27' Желтая карточкаКабаши Ариан
1:0
29' ПенальтиЙокелайнен Никлас
51' Желтая карточкаLucas Morais
1:1
63' ГолВирта Эмели
Ход матча
27'
29'
51'
62'
63'
1:1
65'
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
10
Lucas
Morais
19
Onni
Suutari
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Lucas MoraisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Onni SuutariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Иконен ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
-
21 Irfan Sadik
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Оулу
Лахти
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.8
Среднее время на гол
270
112
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.73
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
Среднее время на гол
123
76
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (1)
|0.53
|Йокелайнен Никлас
|5 (2)
|0.26
|Карялайнен Расмус
|5 (1)
|0.26
|Лииматта Отсо
|4
|0.21
|Lucas Morais
|2
|0.11
|Yassin Daoussi
|1
|0.05
|Riku Selander
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Onni Suutari
|1 (1)
|0.05
|Аффи Янн
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|4
|0.22
|Matheus Alves I
|4 (1)
|0.22
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.11
|Tommi Jaentti
|2
|0.11
|Julius Tauriainen
|1
|0.06
|Onni Hanninen
|1
|0.06
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|4
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Паллас Ноа
|4
|0
|Magnus Breitenmoser
|2
|1
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Аффи Янн
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Каллинен Йере
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Кабаши Ариан
|7
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Marin Ljubic
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Шимунович Лука
|1
|0
|Matheus Alves I
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
2
Оулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
15
3
Оулу
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Лахти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
17
5
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Забито
17
9
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
5
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
30
15
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
7%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
5
17%
4
27%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
8
27%
3
20%
76-90
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
3
11%
2
9%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
4
15%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2
КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1
ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0
Результаты матчей
Оулу
Лахти
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оулу
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
64
27
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
107
108
314
414
215
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|7
|2
|31 - 15
|37
|2.
|18
|11
|2
|5
|24 - 11
|35
|3.
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|4.
|1:1
|19
|9
|4
|6
|30 - 29
|31
|5.
|19
|8
|3
|8
|24 - 21
|27
|6.
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|7.
|18
|6
|5
|7
|17 - 16
|23
|8.
|1:1
|18
|4
|7
|7
|16 - 24
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|14 - 25
|17
|10.
|18
|3
|8
|7
|15 - 19
|17
|11.
|19
|3
|8
|8
|22 - 34
|17
|12.
|19
|3
|6
|10
|18 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|10
|6
|0
|4
|12 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|7.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|9.
|9
|1
|8
|0
|15 - 13
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|11.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|1:1
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|6.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|11.
|10
|2
|0
|8
|7 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|7 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6