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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:1
Второй тайм: 65'
Лахти
0'
27' Желтая карточка
Кабаши Ариан
1:0
29' Пенальти
Йокелайнен Никлас
51' Желтая карточка
Lucas Morais
62' Желтая карточка
1:1
63' Гол
Вирта Эмели
65' Желтая карточка
35
Уорд
Каллум
63
Alexander
Forsstroem
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
23
Yassin
Daoussi
10
Lucas
Morais
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
29
Тайнио
Максимус
9
Коффей
Эшли
19
Onni
Suutari
1
Marin
Ljubic
33
Шимунович
Лука
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
10
Вирта
Эмели
5
Джалу
Бубакар
25
Кунингас
Микко
24
Leon
Krekovic
9
Matheus
Alves
I
17
Tommi
Jaentti
Оулу
Лахти

История личных встреч

Оулу
Лахти

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:2
В
2:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:1
И
1:2
И
2:0
В
1:2
В
0:3

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.8

Среднее время на гол

270
112

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.73
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6

Среднее время на гол

123
76

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (1) 0.53
Йокелайнен Никлас 5 (2) 0.26
Карялайнен Расмус 5 (1) 0.26
Лииматта Отсо 4 0.21
Lucas Morais 2 0.11
Yassin Daoussi 1 0.05
Riku Selander 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Onni Suutari 1 (1) 0.05
Аффи Янн 0 0
Паллас Ноа 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.22
Matheus Alves I 4 (1) 0.22
Пирттийоки Юхо 2 0.11
Tommi Jaentti 2 0.11
Julius Tauriainen 1 0.06
Onni Hanninen 1 0.06
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 4 1
Cristian Valencia III 4 0
Паллас Ноа 4 0
Magnus Breitenmoser 2 1
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Lucas Morais 2 0
Аффи Янн 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Уорд Каллум 2 0
Каллинен Йере 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 7 0
Кабаши Ариан 7 0
Кунингас Микко 5 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Зекири Альтин 4 0
Вирта Эмели 3 0
Клинга Матти 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Marin Ljubic 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Шимунович Лука 1 0
Matheus Alves I 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

Оулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
2
Оулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

15
3
Оулу
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Лахти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

17
5

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
2
33%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Забито

17
9
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
5
29%
29%
2
22%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
5
50%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

30
15
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
7%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
5
17%
4
27%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
8
27%
3
20%
76-90

Пропущено

27
23
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
3
11%
2
9%
1-15
6
22%
4
17%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
4
15%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2
КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1
ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0

Результаты матчей

Оулу
Лахти

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оулу
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
6
4
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
7
10
8
1.5
3
14
4
14
2.5
2
15
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
2.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
3.
СЯК Сейнайоки
 18 10 5 3 24 - 15 35
4.
Оулу
 1:1 19 9 4 6 30 - 29 31
5.
ВПС
 19 8 3 8 24 - 21 27
6.
Интер Турку
 17 7 4 6 26 - 24 25
7.
Хонка
 18 6 5 7 17 - 16 23
8.
Лахти
 1:1 18 4 7 7 16 - 24 19
9.
КТП
 18 4 5 9 14 - 25 17
10.
Ильвес
 18 3 8 7 15 - 19 17
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 19 3 6 10 18 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 1:1 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 10 2 5 3 10 - 12 11
11.
Лахти
 1:1 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 1:1 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
Интер Турку
 9 3 2 4 14 - 16 11
6.
Лахти
 1:1 10 2 5 3 8 - 13 11
7.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
8.
Хонка
 9 2 3 4 6 - 9 9
9.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 7 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
КТП Gabriel Sandberg 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Кабаши Ариан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Ничья
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