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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Борнмут
0:1
Второй тайм: 58'
Вест Хэм
0'
39' Желтая карточка
Боуэн Джаррод
49' Желтая карточка
Антонио Майкл
0:1
51' Гол
Боуэн Джаррод

Ход матча

39'
 
Боуэн Джаррод
49'
 
Антонио Майкл
51'
0:1
Боуэн Джаррод
(Соучек Томаш)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 286 Количество передач 138
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Борнмут 17.2% (21)
X 44.3% (54)
Вест Хэм 38.5% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Вест Хэм
2.99
4.50
2.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
29
Биллинг
Филип
8
Ротуэлл
Джо
7
Брукс
Дэвид
10
Кристи
Райан
32
Энтони
Джейдон
9
Соланке
Доминик
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Борнмут
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Вест Хэм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ТМС
3:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:4

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.71

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.14
2.33

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боуэн Джаррод 1 0

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1
Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фулхэм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кристал Пэлас
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брайтон
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Ноттингем Форест Эйна Ола 1
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1
Брайтон Эступиньян Первис 1
Весь список
  • 74'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ротуэлл Джо
  • 74'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 74'
    Зума Курт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 74'
    Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 73'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 73'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 73'
    Матч возобновлен
  • 72'
    Ааронс Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Брукс Дэвид не смог попасть в створ ударом издали
    • 71'
      Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Зума Курт из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Борнмут контролирует мяч.
    • 70'
      Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Контроль мяча: Борнмут: 62%, Вест Хэм: 38%.
    • 69'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Борнмут 17.2% (21)
    X 44.3% (54)
    Вест Хэм 38.5% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Вест Хэм
    2.99
    4.50
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Борнмут 0:1 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Борнмут
    17.2% (21)
    Ничья
    44.3% (54)
    Вест Хэм
    38.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    83.76% (98)
    Нет
    16.24% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    1:2 Вест Хэм
    27.9% (34)
    2:1 Борнмут
    9.8% (12)
    0:1 Вест Хэм
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    1:0 Борнмут
    4.9% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Борнмут
    Вест Хэм
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