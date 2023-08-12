Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

66' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Отличную игру провел сегодня Ааронс Макс ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

66' Ааронс Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ротуэлл Джо

64' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ааронс Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Ротуэлл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Биллинг Филип пробил со штрафного прямо в стенку

58' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Сенеси Маркос получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Сенеси Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

56' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

55' Хорошую попытку сделал Соланке Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Ааронс Макс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

54' Ротуэлл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Брукс Дэвид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Брукс Дэвид пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля ловит мяч

49' Антонио Майкл получил желтую карточку от судьи

48' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе