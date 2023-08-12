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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Борнмут
1:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
39' Желтая карточка
Боуэн Джаррод
49' Желтая карточка
Антонио Майкл
0:1
51' Гол
Боуэн Джаррод
1:1
82' Гол
Соланке Доминик
87' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
90' Желтая карточка
Пакета Лукас
90' Желтая карточка
Мефам Крис
90'+7

Ход матча

39'
 
Боуэн Джаррод
49'
 
Антонио Майкл
51'
0:1
Боуэн Джаррод
(Соучек Томаш)
60'
Клюйверт Джастин
Энтони Джейдон
 
60'
Мефам Крис
Сенеси Маркос
 
67'
Мур Киффер
Кристи Райан
 
75'
Семеньо Антуан
Брукс Дэвид
 
75'
Хилл Джеймс
Ааронс Макс
 
78'
 
Ингс Дэнни
Антонио Майкл
82'
Соланке Доминик
1:1
86'
 
Керер Тило
Форнальс Пабло
87'
 
Эмерсон Палмиери
90'
 
Пакета Лукас
90'
 
Корне Максвелл
Пакета Лукас
90'
Мефам Крис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 514 Количество передач 299
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Борнмут 17.2% (21)
X 44.3% (54)
Вест Хэм 38.5% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
29
Биллинг
Филип
8
Ротуэлл
Джо
7
Брукс
Дэвид
10
Кристи
Райан
32
Энтони
Джейдон
9
Соланке
Доминик
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Борнмут
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Вест Хэм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ТМС
3:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:4

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.71

Среднее время на гол

49
52

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.14
2.33

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 1 1
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 1
Соучек Томаш 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Пакета Лукас 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1
Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1

Результаты матчей

Борнмут
Вест Хэм

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Фулхэм Рид Бобби 1
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Динь Люка 1
Фулхэм Тете Кенни 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Борнмут: 63%, Вест Хэм: 37%.
  • 97'
    Мефам Крис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 97'
    Мефам Крис из команды Борнмут заходит слишком далеко, он валит Бенрахма Саид.
  • 97'
    Корне Максвелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Агер Наиф из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Борнмут 17.2% (21)
    X 44.3% (54)
    Вест Хэм 38.5% (47)
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    Где смотреть матч Борнмут 1:1 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Борнмут
    17.2% (21)
    Ничья
    44.3% (54)
    Вест Хэм
    38.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    83.76% (98)
    Нет
    16.24% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    1:2 Вест Хэм
    27.9% (34)
    2:1 Борнмут
    9.8% (12)
    0:1 Вест Хэм
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    1:0 Борнмут
    4.9% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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