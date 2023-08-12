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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 55'
Кристал Пэлас
0'
16' Желтая карточка
Осула Вильям
0:1
50' Гол
Эдуар Одсонн

Ход матча

16'
Осула Вильям
 
50'
0:1
Эдуар Одсонн
(Айю Джордан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 129 Количество передач 259
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 119
Шеффилд Юнайтед 26.1% (31)
X 46.2% (55)
Кристал Пэлас 27.7% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Кристал Пэлас
4.70
5.20
2.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
6
Башам
Крис
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Лоу
Макс
11
Траоре
Бени
32
Осула
Вильям
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
28
Дукуре
Шейк
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
1:0
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
2:2
Ч
0:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.2

Среднее время на гол

67
450

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
123

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 1 1
Айю Джордан 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осула Вильям 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0
Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4
Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брайтон
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эвертон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вест Хэм
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фулхэм
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кристал Пэлас
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Вест Хэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Фулхэм
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брайтон
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эвертон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Ноттингем Форест Эйна Ола 1
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1
Брайтон Эступиньян Первис 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 74'
    Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Траоре Бени
  • 73'
    Сегодняшная посещаемость составляет 31194 болельщиков
  • 73'
    Робинсон Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 73'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 73'
    Оооо... вот это был удар! Шлупп Джеффри должен был забить с этой позиции.
  • 72'
    Хорошую попытку сделал Шлупп Джеффри. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 72'
    Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Шеффилд Юнайтед 26.1% (31)
    X 46.2% (55)
    Кристал Пэлас 27.7% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Кристал Пэлас
    4.70
    5.20
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    26.1% (31)
    Ничья
    46.2% (55)
    Кристал Пэлас
    27.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (49)
    1:2 Кристал Пэлас
    15.1% (18)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    13.4% (16)
    0:1 Кристал Пэлас
    8.4% (10)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    7.6% (9)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Шеффилд Юнайтед
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