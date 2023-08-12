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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 31194 Главный судья: Брукс Джон
Шеффилд Юнайтед
0:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
16' Желтая карточка
Осула Вильям
0:1
49' Гол
Эдуар Одсонн
57' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
86' Желтая карточка
Слимане Анис
90'+7

Ход матча

16'
Осула Вильям
 
49'
0:1
Эдуар Одсонн
(Айю Джордан)
57'
Ахмедходжич Анел
 
80'
Слимане Анис
Башам Крис
 
80'
Ларуси Яссер
Робинсон Джек
 
80'
Винисиус Соуза
Лоу Макс
 
86'
Слимане Анис
 
87'
Брукс Эндри
Осборн Бен
 
87'
Хэкфорд Энтуон
Траоре Бени
 
90'
 
Томкинс Джеймс
Гехи Марк

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 214 Количество передач 466
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Шеффилд Юнайтед 26.1% (31)
X 46.2% (55)
Кристал Пэлас 27.7% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
6
Башам
Крис
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Лоу
Макс
11
Траоре
Бени
32
Осула
Вильям
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
28
Дукуре
Шейк
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
1:0
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
2:2
Ч
0:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.2

Среднее время на гол

67
450

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
123

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 1 1
Айю Джордан 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 1 0
Слимане Анис 1 0
Осула Вильям 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0
Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4
Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Фулхэм Рид Бобби 1
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Динь Люка 1
Фулхэм Тете Кенни 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Шеффилд Юнайтед 26.1% (31)
    X 46.2% (55)
    Кристал Пэлас 27.7% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    26.1% (31)
    Ничья
    46.2% (55)
    Кристал Пэлас
    27.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (49)
    1:2 Кристал Пэлас
    15.1% (18)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    13.4% (16)
    0:1 Кристал Пэлас
    8.4% (10)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    7.6% (9)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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