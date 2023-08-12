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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 11828 Главный судья: Рачковски Павел
Корона Кельце
0:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
45' Желтая карточка
Секулич Борис
51' Желтая карточка
Затор Доминик
62' Желтая карточка
Ольковски Павел
64' Желтая карточка
Milos Trojak
0:1
90' Гол
Яницки Рафал
90' Желтая карточка
Годиньо Маркус
90'+5
55
Дзеконски
Ксавье
28
Годиньо
Маркус
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
10
Дякону
Роналдо
88
Martin
Remacle
7
Jakub
Lukowski
9
Шикавка
Евгений
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
2
Секулич
Борис
18
Daisuke
Yokota
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
96
Дадок
Роберт
10
Подольски
Лукас
16
Ольковски
Павел
Корона Кельце
4-1-4-1
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Гурник Забже

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

27 матчей

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
ЭГБ
3:2
Э
0:0
Э
3:0
ЭГБ
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:3
ЭГБ
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
КП
2:1
Э
0:3
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
OE
0:3
OE
3:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Среднее время на гол

60
84

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.42

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.48
1.22

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 2 (1) 0.67
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яницки Рафал 1 0.25
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Ноно Давид 1 0
Milos Trojak 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Такач Далибор 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Затор Доминик 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Подольски Лукас 1 0
Яницки Рафал 1 0
Ольковски Павел 1 0
Секулич Борис 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Дадок Роберт 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Daisuke Yokota 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1
Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1
Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3

Результаты матчей

Корона Кельце
Гурник Забже

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Видзев Лодзь
 1:0 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Гурник Забже
 4 1 1 2 1 - 4 4
13.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Пуща Неполомице
 3 1 0 2 4 - 7 3
16.
ЛКС Лодзь
 0:1 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Видзев Лодзь
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пуща Неполомице
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ЛКС Лодзь
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Весь список
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    • 47'
      Секулич Борис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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