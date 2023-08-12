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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Видзев Лодзь
1:0
Второй тайм: 51'
ЛКС Лодзь
0'
6' Желтая карточка
Нунеш Фабиу
35' Желтая карточка
Лоренц Мешко
1:0
45' Гол
Санчез Джорди

Ход матча

6'
Нунеш Фабиу
 
35'
 
Лоренц Мешко
45'
Санчез Джорди
(Павловски Бартоломей)
1:0
46'
 
Engjell Hoti
Лоренц Мешко
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
ЛКС Лодзь
2.18
5.60
3.45
Все Коэффициенты
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
92
Нунеш
Фабиу
25
Ганоушек
Марек
13
Ernest
Terpilowski
80
Filip
Przybulek
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
4
Монсальве
Начо
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
24
Лувеу
Адриен
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
28
Лоренц
Мешко
23
Слива
Мацей
9
Техан
Кай
Видзев Лодзь
4-1-4-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
ЛКС Лодзь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
57

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 1 0.25
Санчез Джорди 1 0.25
Стемпиньски Мариуш 1 0.25
Цыганик Андрей 1 0.25
Альварес Франциско 1 0.25
Ernest Terpilowski 1 0.25
Шеху Юлиан 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутышкинас Артемиюс 1 0.25
Рамирес Даниэль 1 (1) 0.25
Piotr Glowacki 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нунеш Фабиу 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Dominik Kun 1 0
Санчез Джорди 1 0
Сильва Луис 1 0
Альварес Франциско 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 1 1
Stipe Juric 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Jakub Letniowski 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Видзев Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Видзев Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1
Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2
ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
ЛКС Лодзь

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Видзев Лодзь
 1:0 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
12.
Гурник Забже
 4 1 1 2 1 - 4 4
13.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Пуща Неполомице
 3 1 0 2 4 - 7 3
16.
ЛКС Лодзь
 0:1 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Видзев Лодзь
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пуща Неполомице
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
ЛКС Лодзь
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Лоренц Мешко уходит с поля. Engjell Hoti выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 6'
    Нунеш Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
ЛКС Лодзь
2.18
5.60
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Видзев Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь онлайн

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