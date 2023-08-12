Тур: 4. Стадион: Видзев. Главный судья: Квятковски Томаш
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
6'
35'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
92
Нунеш
Фабиу
24
Лувеу
Адриен
28
Лоренц
Мешко
23
Слива
Мацей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
-
-
21 Stipe Juric
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
Видзев Лодзь
ЛКС Лодзь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
57
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|1
|0.25
|Санчез Джорди
|1
|0.25
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.25
|Цыганик Андрей
|1
|0.25
|Альварес Франциско
|1
|0.25
|Ernest Terpilowski
|1
|0.25
|Шеху Юлиан
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.25
|Рамирес Даниэль
|1 (1)
|0.25
|Piotr Glowacki
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нунеш Фабиу
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Санчез Джорди
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Альварес Франциско
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|1
|1
|Stipe Juric
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Jakub Letniowski
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Видзев Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Видзев Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1
Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2
ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
ЛКС Лодзь
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|2
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|2
|Заглембе Любин
|Дабровски Дамьян
|2