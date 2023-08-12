Тур: 18. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Моэн Свейн
1:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
12'
1:0
63'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
40
Leander
Oy
29
Торп
Виктор
- Основной состав
-
40 Leander OyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.15
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.23
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.96
1.4
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|6
|0.33
|Торп Виктор
|6
|0.33
|Солтведт Йоахим
|4
|0.22
|Утвик Бьорн
|4
|0.22
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.17
|Майгор Миккел
|3
|0.17
|Вишне Эйрик
|2
|0.11
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.06
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.06
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.33
|Менерт Маркус
|3
|0.17
|Валсвик Густав
|3
|0.17
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.06
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.06
|Стеневик Халлдор
|1
|0.06
|Ипалибо Джек
|1
|0.06
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.06
|Лейфссон Ари
|1
|0.06
|Ханссен Сондре
|1
|0.06
|Энерсен Оле
|1
|0.06
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
7
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Стрёмсгодсет
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
9
9
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Стрёмсгодсет
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
7
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
12%
0
0%
1-15
6
35%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
6
46%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
13%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Забито
32
20
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
4
13%
3
15%
1-15
10
31%
2
10%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
7
22%
4
20%
76-90
Пропущено
28
22
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
7
25%
1
5%
1-15
2
7%
6
27%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
8
29%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
5:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
26
26
17
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
98
413
314
215
116
116
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|17
|12
|2
|3
|39 - 24
|38
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|18
|10
|3
|5
|41 - 21
|33
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|17
|9
|2
|6
|33 - 26
|29
|7.
|1:0
|18
|8
|3
|7
|30 - 31
|27
|8.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|9.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|10.
|0:1
|18
|6
|2
|10
|20 - 23
|20
|11.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|27 - 35
|17
|13.
|17
|5
|1
|11
|20 - 39
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|10.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|12.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5