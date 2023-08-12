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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 4138 Главный судья: Моэн Свейн
Сарпсборг-08
1:2
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
12' Гол
Упсет Кристиан
1:1
63' Пенальти
Стенгель Херман
1:2
84' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
90'+5

Ход матча

12'
Упсет Кристиан
(Майгор Миккел)
1:0
37'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Менерт Маркус
55'
 
Андерсен Эйрик Улланд
Лейфссон Ари
63'
1:1
Стенгель Херман
64'
 
Jostein Ekeland
Энерсен Оле
65'
Зехнини Рафик
Упсет Кристиан
 
65'
Сандберг Никлас
Майгор Миккел
 
84'
1:2
Андерсен Эйрик Улланд
(Стенгель Херман)

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
40
Leander
Oy
3
Касас
Арнау
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
22
Упсет
Кристиан
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
5
Сормо
Бент
4
Грогард
Томас
8
Красники
Крешник
10
Стенгель
Херман
77
Менерт
Маркус
7
Стеневик
Халлдор
14
Энерсен
Оле
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
5:2
ТМК
0:2
Э
3:1
Э
5:1
Э
5:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:2
ТМК
4:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:6
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:4
Э
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.23
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.96
1.4

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 6 0.33
Торп Виктор 6 0.33
Солтведт Йоахим 4 0.22
Утвик Бьорн 4 0.22
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.17
Майгор Миккел 3 0.17
Вишне Эйрик 2 0.11
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.06
Christopher Bonsu Baah 1 0.06
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.33
Менерт Маркус 3 0.17
Валсвик Густав 3 0.17
Стенгель Херман 2 (2) 0.11
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.06
Стеневик Халлдор 1 0.06
Ипалибо Джек 1 0.06
Гулликсен Тобиас 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Лейфссон Ари 1 0.06
Ханссен Сондре 1 0.06
Энерсен Оле 1 0.06
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Скиппер Антон 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
7
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

9
9
Сарпсборг-08
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Стрёмсгодсет
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

13
16

Голы по времени матча

Забито

18
11
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
17%
0
0%
1-15
6
33%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
5
45%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
31%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
6
43%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
18%
1
11%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
3
18%
2
22%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Забито

33
22
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
5
15%
3
14%
1-15
10
30%
2
9%
16-30
4
12%
5
23%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
2
6%
6
27%
61-75
7
21%
5
23%
76-90

Пропущено

30
23
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
7
23%
2
9%
1-15
2
7%
6
26%
16-30
6
20%
2
9%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
9
30%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3
Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

5:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5
1
7
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 17 12 2 3 39 - 24 38
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 18 10 3 5 41 - 21 33
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 17 9 2 6 33 - 26 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 18 7 3 8 30 - 33 24
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
12.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
13.
Хам-Кам
 17 5 1 11 20 - 39 16
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 17 3 1 13 12 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 9 6 0 3 23 - 14 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 9 3 1 5 8 - 14 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 8 5 1 2 12 - 10 16
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
13.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
14.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
15.
Хам-Кам
 8 1 0 7 10 - 27 3
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • 55'
    Ари Лейфссон уходит с поля. Андерсен Эйрик Улланд выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:2 Стрёмсгодсет онлайн

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