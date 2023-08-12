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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Сталь Мелец
3:1
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
18' Желтая карточка
Петков Алекс
0:0
36' Не забитый пенальти
Piotr Wlazlo
39' Желтая карточка
Эхманн Марко
1:0
45' Гол
Koki Hinokio
2:0
53' Гол
Koki Hinokio
3:0
55' Гол
Тромбка Михал
90' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
90' Желтая карточка
Kamil Pajnowski
3:1
90' Пенальти
Экспозито Эрик
90'+9
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
4
Kamil
Pajnowski
7
Lukasz
Gerstenstein
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
35
Треловски
Кацпер
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
11
Ястржембски
Деннис
17
Шварц
Петр
24
Самец-Талар
Пётр
10
Науэль
Матиас
8
Ольсен
Патрик
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
Сталь Мелец
3-4-3
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Шленск Вроцлав

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Koki Hinokio 2 0.5
Доманьски Мацей 1 0.25
Тромбка Михал 1 0.25
Шкурин Илья 1 0.25
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 2 (2) 0.67
Кончковски Мартин 1 0.33
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 2 0
Piotr Wlazlo 1 0
Гетингер Крыстян 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Тромбка Михал 1 0
Koki Hinokio 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петков Алекс 2 0
Ольсен Патрик 1 0
Науэль Матиас 1 0
Patryk Szwedzik 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Сталь Мелец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Сталь Мелец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
4
67%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2
Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1
Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 4:2 Шленск Вроцлав - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Краковия - Шленск Вроцлав 1:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Сталь Мелец
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Ракув
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Радомьяк Радом
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Рух Хожув
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Пуща Неполомице
 3 1 0 2 4 - 7 3
15.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Гурник Забже
 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Ракув
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Пуща Неполомице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Гурник Забже
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Радомьяк Радом
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Варта Познань
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Рух Хожув
 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Заглембе Любин Курминовски Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Рух Хожув Садлок Мацей 2
Заглембе Любин Дабровски Дамьян 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Kamil Pajnowski сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Koki Hinokio бьет в цель!
    • 46'
      Самец-Талар Пётр уходит с поля. Цилла Марсель выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Тромбка Михал сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Koki Hinokio бьет в цель!
    • 39'
      Эхманн Марко получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Piotr Wlazlo пробил пенальти, но не смог забить!
    • 18'
      Петков Алекс получил желтую карточку от судьи
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