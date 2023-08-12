Тур: 1. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Мэдли Анди
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
6' ГолТонали Сандро
6' Желтая карточкаСоарес Дуглас
1:1
11' ГолДиаби Мусса
2:1
16' ГолИсак Александр
32' Желтая карточкаДинь Люка
Ход матча
6'
1:0
11'
1:1
16'
2:1
32'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Астон Вилла
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
7
Голов в среднем за матч
2
0.54
Среднее время на гол
45
167
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.62
Среднее время на гол
61
146
Всего голов
45
15
Голов в среднем за матч
1.73
0.58
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
52
156
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|1
|1
|Тонали Сандро
|1
|1
|Гордон Энтони
|0
|0
|Ботман Свен
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|1
|1
|Уоткинс Олли
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|Фулхэм
|Рид Бобби
|1
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|1
|Брайтон
|Марч Соломон
|1
|Бёрнли
|Зарури Анасс
|1
|Фулхэм
|Виллиан Боргес
|1
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|Астон Вилла
|Динь Люка
|1
|Фулхэм
|Тете Кенни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:1 Астон Вилла
Исход игры
Ньюкасл
84% (105)
Ничья
14.4% (18)
Астон Вилла
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.17% (71)
Меньше
39.83% (47)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
45.6% (57)
2:0 Ньюкасл
16% (20)
1:0 Ньюкасл
11.2% (14)
1:1 Ничья
9.6% (12)
3:1 Ньюкасл
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
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