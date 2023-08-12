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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Ньюкасл
2:1
Первый тайм: 45+'
Астон Вилла
0'
1:0
6' Гол
Тонали Сандро
6' Желтая карточка
Соарес Дуглас
1:1
11' Гол
Диаби Мусса
2:1
16' Гол
Исак Александр
32' Желтая карточка
Динь Люка

Ход матча

6'
Тонали Сандро
(Гордон Энтони)
1:0
6'
 
Соарес Дуглас
11'
1:1
Диаби Мусса
(Уоткинс Олли)
16'
Исак Александр
(Ботман Свен)
2:1
31'
 
Торрес Пау
Мингс Тайрон
32'
 
Динь Люка

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 125
Ньюкасл 84% (105)
X 14.4% (18)
Астон Вилла 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Астон Вилла
1.75
6.00
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
8
Тонали
Сандро
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
Ньюкасл
4-3-3
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Ньюкасл
Астон Вилла

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

26
7

Голов в среднем за матч

2
0.54

Среднее время на гол

45
167

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.62

Среднее время на гол

61
146

Всего голов

45
15

Голов в среднем за матч

1.73
0.58

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
156

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 1 1
Тонали Сандро 1 1
Гордон Энтони 0 0
Ботман Свен 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 1 1
Уоткинс Олли 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 1 0
Соарес Дуглас 1 0

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ньюкасл
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Фулхэм Рид Бобби 1
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 1
Брайтон Марч Соломон 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Динь Люка 1
Фулхэм Тете Кенни 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Сыграли в нём команды 57 минут. "Ньюкасл" пока что впереди со счётом 2:1. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    Ботман за неспортивное поведение получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    45'
    В контратаке "Ньюкасла" заброс по правому флангу пошёл на ход Альмирону. Мартинес выскочил на фланг, но не опередил соперника, а рукой его остановил. Судья показал вратарю гостей жёлтую карточку, к неудовольствию хозяев, которые требовали удаления.
  • 45'
    Динь снова подключался к атаке "Астон Виллы" по левому флангу, но после заброса не сумел успеть выполнить прострел вдоль ворот - мяч полностью пересёк лицевую линию поля.
  • 45'
    Бэйли с правого фланга левой ногой выполнил диагональную подачу в штрафную площадку, но там в высоком прыжке головой мяч отбил Шёр.
  • 45'
    Передача к линии штрафной площади хозяев прошла на Уоткинса, но того тут же атаковал соперник, которому удалось чисто выбить мяч из-под ног вражеского нападающего.
  • 45'
    Очень маленькие технические зоны у тренеров на "Сент-Джеймс Парке". Видно, что очень неудобно действовать активному Унаи Эмери, который мог бы бегать по всей бровке по ходу матча, если бы это было разрешено.
  • 45'
    Решили всем составом сейчас "сороки" отойти на свою треть поля. Самое важное для команды Эдди Хау сейчас - не упустить победу в по итогам первого тайма.
  • 45'
    Исак по центральной оси разгонял атаку своей команда, после чего решил перевести мяч на левый фланг на Гордона, но отправил мяч в противоход партнёру по команде.
  • 45'
    Думаю, что критики в АПЛ со временем будет много, относительно решения так много компенсировать к таймам. Календарь и так максимально плотный, а здесь ещё и надо будет по два десятка минут переигрывать.
  • 45'
    Увеличивается процент брака в комбинационных действиях. Это, разумеется, является следствием физической усталости футболистов, которым хотелось бы уйти на отдых.
  • Судья
    45'
    Дуглас врывался на левый край штрафной площади хозяев, где в борьбе с двумя защитниками упал, но никакого пенальти здесь нет.
  • Фол, нарушение
    45'
    Снова учащаются фолы под занавес первого тайма. Кэш в районе центральной линии на своём фланге сейчас при помощи рук вёл борьбу против Гордона.
  • Дополнительное время
    45'
    10 минут компенсировано.
  • 44'
    Из глубины поля от "вилланов" теперь последовал заброс в район 11-метровой отметки, но на эту передачу никто из нападающих не откликнулся, так что мяч без борьбы достался Поупу.
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    • Опасный момент
      43'
      Диаби обыгрался в "стеночку" с Дугласом, после чего ворвался на правый край штрафной площади и сильно пробивал с острого угла, однако поразил он сетку только с внешней стороны ворот.
    • Фол, нарушение
      42'
      Жоэлинтон в центральном круге попытался запрессинговать соперника, но до мяча немного не дотянулся, попав в итоге по ноге соперника, так что это чистый фол, но не на жёлтую карточку.
    • 41'
      Комбинационная игра бирмингемцев выглядит нестабильно. Хорошо отработали у команды Унаи Эмери стандартные положения, но хозяева знают это, поэтому не фолят у своих владений и стараются не допускать угловых.
    • 40'
      Динь подключился в атаку "Астон Виллы" по левому флангу, попытавшись выполнил подачу в штрафную площадку, но плотно против него сыграл Триппьер, который поставил блок, отбив мяч за боковую линию.
    • 39'
      При попытке обострения игры "сороки" потеряли мяч, после чего предусмотрительно совершили мелкий фол, дабы точно не нарваться на быстрый контрвыпад.
    • 38'
      Видно, что "Астон Вилла" не против поиграть с соперником в открытый футбол, но "Ньюкасл" отказывается от этого, предпочитая подолгу пасоваться поперёк поля при таком счёте.
    • 36'
      Постепенно приближается концовка первого тайма, а обе команды продолжают достаточно активно работать в прессинге. Хорошо эти коллективы подготовились к старту сезоны в функциональном плане.
    • Угловой
      35'
      Угловой на правом фланге сумели заработать бирмингемцы в своей новой атаке. Подача от флажка от Диня последовала на Дугласа, который головой делал скидку на дальнюю штангу, но там уже сработали защитники "Ньюкасла".
    • 34'
      Альмирон попытался у линии чужой штрафной площади запрессинговать свежего Торреса, но испанский защитник хладнокровно обыграл соперника на замахе.
    • Желтая карточка
      33'
      Динь получил жёлтую карточку за неспортивное поведение - помешал он сопернику быстро ввести мяч в игру из-за боковой линии.
    • Замена
      32'
      Вынужденная замена в составе "Астон Виллы": вместо травмированного Тайрона Мингса на поле вышел Пау Торрес.
    • Травма, повреждение
      31'
      Буквально навзрыд плачет Мингс лёжа на носилках. Болельщики "Ньюкасла" аплодисментами провожают игрока команды соперников, который покидает поле в горизонтальном положении.
    • Травма, повреждение
      30'
      Причём получил травму Тайрон без контакта с соперником. Прессинговал его Триппьер, но контакта между ногами футболистов не было, так что это просто несчастный случай.
    • Травма, повреждение
      29'
      Накладывают шину на ногу Мингсу, после чего надо будет погрузить парня на носилки. Затягивается пауза.
    • Травма, повреждение
      28'
      Мингс со слезами на глазах - боль очень сильная. Очевидно, что продолжить встречу он не сможет. Остаётся надеяться, что это не разрыв "крестов", который предполагает много месяцев лечения.
    • Травма, повреждение
      27'
      Мингс получил повреждение в одном из игровых единоборств, неудачно оперевшись на ногу в динамике. Держится парень за колено, чувствуя серьёзную боль. Как бы не было ничего серьёзного.
    • Опасный момент
      26'
      Правым краем обострили игру "вилланы", откуда Диаби выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади, а Уоткинс пробил в касание в борьбе с оппонентом - мяч полетел мимо левого нижнего угла ворот.
    • 25'
      Исак с правого фланга с запозданием отдал пас в центра на Альмирона, которого в итоге успел накрыть один из соперников. Гости тут же побежали в контратаку...
    • Фол, нарушение
      24'
      Бруно Гимараэс в середине поля умело поставил корпус сопернику, заставив того совершить толчок в спину. Есть возможность у игроков ненадолго перевести дыхание.
    • 23'
      Стараются играть первым номером в этим минуты гости из Бирмингема, но противодействует этому "Ньюкасл", работая в активном коллективном прессинге.
    • 22'
      С левого фланга диагональная подача от Диня следовала в штрафную площадку, но высоковато летел мяч, так что никто не имел шансов до него добраться.
    • Фол, нарушение
      21'
      Конса заработал штрафной удар для своей команды в середине поля - грубовато против него сфолил Гордон. Арбитр решил ограничиться устным замечанием для нарушителя.
    • 20'
      Бурно болельщики на трибунах реагируют на каждое удачное действие своих любимцев. Очень приятно подопечным Эдди Хау играть в такой атмосфере.
    • 19'
      Видно, что обе команды соскучились по футболу, учитывая, с каким желанием они бьются на поле в этой встрече. Гости провели атаку по правому флангу, но после подачи в штрафную площадку защитники "Ньюкасла" отбились.
    • Видеоповтор
      18'
      Было подозрение, что Ботман в момент заброса Тонали был в офсайде, однако судьи VAR постановили, что положения "вне игры" не было - это хороший гол.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Александр Исак!!!
      Штрафной удар в глубине поля заработали "чёрно-белые", после короткого розыгрыша Тонали выполнил подачу на левый край штрафной площади на Ботмана, который в падении ногой выполнил скидку в центр на Исака, а тот также в касание отправил мяч в сетку ворот.
    • 16'
      Перехватили мяч на левом фланге гости, после чего было принято решение перевести мяч на Кэша направо, но слишком сильно получилось, так что мяч снова покинул пределы поля.
    • 15'
      Постепенно стартовый сумбур матча всё-таки стихает. "Сороки" сейчас просто пасуются поперёк поля в центральной зоны, а бирмингемцы особой агрессии в прессинге не проявляет.
    • 14'
      "Ньюкасл" свою очередную атаку попытались развить левым флангом, но сейчас передача в направлении Гордона пошла в противоход адресату, из-за чего мяч просто ушёл за боковую линию поля.
    • 13'
      Бодрый дебютный отрезок матча мы увидели. Примечательно, что голы забили дебютанты команд, которые были только приобретены в это трансферное окно.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Мусса Диаби!!!
      "Астон Вилла" не сломалась после неприятного начала матча. С левого фланга пошла подача в штрафную площадку на голову Уоткинсу, который выполнил скидку назад, почувствовал, что там должен быть Диаби, а последний мощным ударом с лёту не оставил никаких шансов Поупу.
    • Желтая карточка
      11'
      Дуглас Соарес получил первую жёлтую карточку в матче. Не очень понятно за что, так как это был отложенный штраф, когда мяч вышел за пределы поля.
    • Опасный момент
      10'
      Первой контратакой гости огрызнулись сейчас. Диаби на высокой скорости ворвался на левый край штрафной площади и низом плотно пробивал по воротам, но Поуп успел сложиться и остановил мяч.
    • Угловой
      9'
      Накоротке угловой разыграли "сороки", после чего пошла подача в штрафную площадку, но "вилланы" на этот раз у своих ворот сработали надёжно.
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Передача прошла на левый фланг штрафной площади на Тонали, который пытался пробить мимо бросившегося навстречу Мартинеса, но вратарь всё же парировал мяч на угловой.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Сандро Тонали!!!
      Сначала Мартинес справился с непростым дальним ударом Гимараэса, но атака "Ньюкасла" продолжилась вторым темпом. С левого фланга Гордон выполнил навес к линии вратарской площади, а Тонали в падении с лёту правой ногой фактически расстреляв ворота гостей.
    • 6'
      Триппьер неудачно выполнил подачу в штрафную площадку, толком не сумев поднять мяч над землёй, так что ближайший защитник просто выбил мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гордон на левом фланге ловко обыграл Кэша, но последний успел нарушить правила против оппонента, так что сейчас будет подача со стандартного положения.
    • 4'
      Унаи Эмери буквально прыгает у кромки поля, стараясь постоянно что-то подсказывать своим подопечным. Эдди Хау спокойно наблюдает за игрой, руки в брюках.
    • 3'
      Непросто бирмингемцам противостоять яростному прессингу хозяева поля. Болельщики на трибунах активно гонят "Ньюкасл" вперёд.
    • 2'
      "Сороки" провели первую атаку в этом матче левым флангом, откуда Гордон выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но защитники гостей сумели вынести мяч подальше.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 2:1 Астон Вилла

    Исход игры
    Ньюкасл
    84% (105)
    Ничья
    14.4% (18)
    Астон Вилла
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.17% (71)
    Меньше
    39.83% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    45.6% (57)
    2:0 Ньюкасл
    16% (20)
    1:0 Ньюкасл
    11.2% (14)
    1:1 Ничья
    9.6% (12)
    3:1 Ньюкасл
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
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