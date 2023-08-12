Очень маленькие технические зоны у тренеров на "Сент-Джеймс Парке". Видно, что очень неудобно действовать активному Унаи Эмери, который мог бы бегать по всей бровке по ходу матча, если бы это было разрешено.

Передача к линии штрафной площади хозяев прошла на Уоткинса, но того тут же атаковал соперник, которому удалось чисто выбить мяч из-под ног вражеского нападающего.

Бэйли с правого фланга левой ногой выполнил диагональную подачу в штрафную площадку, но там в высоком прыжке головой мяч отбил Шёр.

Динь снова подключался к атаке "Астон Виллы" по левому флангу, но после заброса не сумел успеть выполнить прострел вдоль ворот - мяч полностью пересёк лицевую линию поля.

В контратаке "Ньюкасла" заброс по правому флангу пошёл на ход Альмирону. Мартинес выскочил на фланг, но не опередил соперника, а рукой его остановил. Судья показал вратарю гостей жёлтую карточку, к неудовольствию хозяев, которые требовали удаления.

Первый тайм окончен! Сыграли в нём команды 57 минут. "Ньюкасл" пока что впереди со счётом 2:1. Отдыхаем...

Из глубины поля от "вилланов" теперь последовал заброс в район 11-метровой отметки, но на эту передачу никто из нападающих не откликнулся, так что мяч без борьбы достался Поупу.

Снова учащаются фолы под занавес первого тайма. Кэш в районе центральной линии на своём фланге сейчас при помощи рук вёл борьбу против Гордона.

Дуглас врывался на левый край штрафной площади хозяев, где в борьбе с двумя защитниками упал, но никакого пенальти здесь нет.

Увеличивается процент брака в комбинационных действиях. Это, разумеется, является следствием физической усталости футболистов, которым хотелось бы уйти на отдых.

Думаю, что критики в АПЛ со временем будет много, относительно решения так много компенсировать к таймам. Календарь и так максимально плотный, а здесь ещё и надо будет по два десятка минут переигрывать.

Исак по центральной оси разгонял атаку своей команда, после чего решил перевести мяч на левый фланг на Гордона, но отправил мяч в противоход партнёру по команде.

Решили всем составом сейчас "сороки" отойти на свою треть поля. Самое важное для команды Эдди Хау сейчас - не упустить победу в по итогам первого тайма.

Динь получил жёлтую карточку за неспортивное поведение - помешал он сопернику быстро ввести мяч в игру из-за боковой линии.

Альмирон попытался у линии чужой штрафной площади запрессинговать свежего Торреса, но испанский защитник хладнокровно обыграл соперника на замахе.

Угловой на правом фланге сумели заработать бирмингемцы в своей новой атаке. Подача от флажка от Диня последовала на Дугласа, который головой делал скидку на дальнюю штангу, но там уже сработали защитники "Ньюкасла".

Постепенно приближается концовка первого тайма, а обе команды продолжают достаточно активно работать в прессинге. Хорошо эти коллективы подготовились к старту сезоны в функциональном плане.

Видно, что "Астон Вилла" не против поиграть с соперником в открытый футбол, но "Ньюкасл" отказывается от этого, предпочитая подолгу пасоваться поперёк поля при таком счёте.

При попытке обострения игры "сороки" потеряли мяч, после чего предусмотрительно совершили мелкий фол, дабы точно не нарваться на быстрый контрвыпад.

Динь подключился в атаку "Астон Виллы" по левому флангу, попытавшись выполнил подачу в штрафную площадку, но плотно против него сыграл Триппьер, который поставил блок, отбив мяч за боковую линию.

Комбинационная игра бирмингемцев выглядит нестабильно. Хорошо отработали у команды Унаи Эмери стандартные положения, но хозяева знают это, поэтому не фолят у своих владений и стараются не допускать угловых.

Жоэлинтон в центральном круге попытался запрессинговать соперника, но до мяча немного не дотянулся, попав в итоге по ноге соперника, так что это чистый фол, но не на жёлтую карточку.

Диаби обыгрался в "стеночку" с Дугласом, после чего ворвался на правый край штрафной площади и сильно пробивал с острого угла, однако поразил он сетку только с внешней стороны ворот.

32' Вынужденная замена в составе "Астон Виллы": вместо травмированного Тайрона Мингса на поле вышел Пау Торрес.

31' Буквально навзрыд плачет Мингс лёжа на носилках. Болельщики "Ньюкасла" аплодисментами провожают игрока команды соперников, который покидает поле в горизонтальном положении.

30' Причём получил травму Тайрон без контакта с соперником. Прессинговал его Триппьер, но контакта между ногами футболистов не было, так что это просто несчастный случай.

29' Накладывают шину на ногу Мингсу, после чего надо будет погрузить парня на носилки. Затягивается пауза.

28' Мингс со слезами на глазах - боль очень сильная. Очевидно, что продолжить встречу он не сможет. Остаётся надеяться, что это не разрыв "крестов", который предполагает много месяцев лечения.

27' Мингс получил повреждение в одном из игровых единоборств, неудачно оперевшись на ногу в динамике. Держится парень за колено, чувствуя серьёзную боль. Как бы не было ничего серьёзного.

26' Правым краем обострили игру "вилланы", откуда Диаби выполнил прострельную передачу в центр штрафной площади, а Уоткинс пробил в касание в борьбе с оппонентом - мяч полетел мимо левого нижнего угла ворот.

25' Исак с правого фланга с запозданием отдал пас в центра на Альмирона, которого в итоге успел накрыть один из соперников. Гости тут же побежали в контратаку...

24' Бруно Гимараэс в середине поля умело поставил корпус сопернику, заставив того совершить толчок в спину. Есть возможность у игроков ненадолго перевести дыхание.

23' Стараются играть первым номером в этим минуты гости из Бирмингема, но противодействует этому "Ньюкасл", работая в активном коллективном прессинге.

22' С левого фланга диагональная подача от Диня следовала в штрафную площадку, но высоковато летел мяч, так что никто не имел шансов до него добраться.

21' Конса заработал штрафной удар для своей команды в середине поля - грубовато против него сфолил Гордон. Арбитр решил ограничиться устным замечанием для нарушителя.

20' Бурно болельщики на трибунах реагируют на каждое удачное действие своих любимцев. Очень приятно подопечным Эдди Хау играть в такой атмосфере.

19' Видно, что обе команды соскучились по футболу, учитывая, с каким желанием они бьются на поле в этой встрече. Гости провели атаку по правому флангу, но после подачи в штрафную площадку защитники "Ньюкасла" отбились.

18' Было подозрение, что Ботман в момент заброса Тонали был в офсайде, однако судьи VAR постановили, что положения "вне игры" не было - это хороший гол.

17' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Александр Исак!!!

Штрафной удар в глубине поля заработали "чёрно-белые", после короткого розыгрыша Тонали выполнил подачу на левый край штрафной площади на Ботмана, который в падении ногой выполнил скидку в центр на Исака, а тот также в касание отправил мяч в сетку ворот.

16' Перехватили мяч на левом фланге гости, после чего было принято решение перевести мяч на Кэша направо, но слишком сильно получилось, так что мяч снова покинул пределы поля.

15' Постепенно стартовый сумбур матча всё-таки стихает. "Сороки" сейчас просто пасуются поперёк поля в центральной зоны, а бирмингемцы особой агрессии в прессинге не проявляет.

14' "Ньюкасл" свою очередную атаку попытались развить левым флангом, но сейчас передача в направлении Гордона пошла в противоход адресату, из-за чего мяч просто ушёл за боковую линию поля.

13' Бодрый дебютный отрезок матча мы увидели. Примечательно, что голы забили дебютанты команд, которые были только приобретены в это трансферное окно.

12' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Мусса Диаби!!!

"Астон Вилла" не сломалась после неприятного начала матча. С левого фланга пошла подача в штрафную площадку на голову Уоткинсу, который выполнил скидку назад, почувствовал, что там должен быть Диаби, а последний мощным ударом с лёту не оставил никаких шансов Поупу.

11' Дуглас Соарес получил первую жёлтую карточку в матче. Не очень понятно за что, так как это был отложенный штраф, когда мяч вышел за пределы поля.

10' Первой контратакой гости огрызнулись сейчас. Диаби на высокой скорости ворвался на левый край штрафной площади и низом плотно пробивал по воротам, но Поуп успел сложиться и остановил мяч.

9' Накоротке угловой разыграли "сороки", после чего пошла подача в штрафную площадку, но "вилланы" на этот раз у своих ворот сработали надёжно.

8' ОПАСНО! Передача прошла на левый фланг штрафной площади на Тонали, который пытался пробить мимо бросившегося навстречу Мартинеса, но вратарь всё же парировал мяч на угловой.

7' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Сандро Тонали!!!

Сначала Мартинес справился с непростым дальним ударом Гимараэса, но атака "Ньюкасла" продолжилась вторым темпом. С левого фланга Гордон выполнил навес к линии вратарской площади, а Тонали в падении с лёту правой ногой фактически расстреляв ворота гостей.

6' Триппьер неудачно выполнил подачу в штрафную площадку, толком не сумев поднять мяч над землёй, так что ближайший защитник просто выбил мяч в аут.

5' Гордон на левом фланге ловко обыграл Кэша, но последний успел нарушить правила против оппонента, так что сейчас будет подача со стандартного положения.

4' Унаи Эмери буквально прыгает у кромки поля, стараясь постоянно что-то подсказывать своим подопечным. Эдди Хау спокойно наблюдает за игрой, руки в брюках.

3' Непросто бирмингемцам противостоять яростному прессингу хозяева поля. Болельщики на трибунах активно гонят "Ньюкасл" вперёд.

2' "Сороки" провели первую атаку в этом матче левым флангом, откуда Гордон выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но защитники гостей сумели вынести мяч подальше.