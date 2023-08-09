Тур: 1. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
История личных встреч
Ньюкасл
Астон Вилла
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
7
Голов в среднем за матч
2
0.54
Среднее время на гол
45
167
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.62
Среднее время на гол
61
146
Всего голов
45
15
Голов в среднем за матч
1.73
0.58
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
52
156
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
|Команда
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|Команда
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Астон Вилла
Исход игры
Ньюкасл
87.2% (41)
Ничья
10.6% (5)
Астон Вилла
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
48.9% (23)
2:0 Ньюкасл
17% (8)
1:0 Ньюкасл
8.5% (4)
1:1 Ничья
6.4% (3)
3:1 Ньюкасл
6.4% (3)
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