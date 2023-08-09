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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Ньюкасл
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 47
Ньюкасл 87.2% (41)
X 10.6% (5)
Астон Вилла 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Астон Вилла
1.81
4.19
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ньюкасл
Астон Вилла

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

26
7

Голов в среднем за матч

2
0.54

Среднее время на гол

45
167

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.62

Среднее время на гол

61
146

Всего голов

45
15

Голов в среднем за матч

1.73
0.58

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
156

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Чемпионшип
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    Главный судья: Мэдли Анди

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    • Прогнозы 47
    Ньюкасл 87.2% (41)
    X 10.6% (5)
    Астон Вилла 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Астон Вилла
    1.81
    4.19
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Астон Вилла

    Исход игры
    Ньюкасл
    87.2% (41)
    Ничья
    10.6% (5)
    Астон Вилла
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    48.9% (23)
    2:0 Ньюкасл
    17% (8)
    1:0 Ньюкасл
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    3:1 Ньюкасл
    6.4% (3)
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