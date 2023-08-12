В центре поля отобрал мяч Киммих и тут же покатил вперед на Теля, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Орбан.

В центре поля Опенда наступил на ногу Упамекано в силовой борьбе. Штрафной удар в пользу мюнхенцев назначил арбитр.

Со штрафного навесил на линию вратарской Киммих. Здесь Симакан, в попытке вынести сферу, едва не срезал ее в свои ворота, но гостей выручила штанга.

С угла поля навесил Киммих в центр штрафной, но выше всех здесь прыгнул Орбан и вынес мяч головой на фланг обратно.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Ольмо на ход Вернеру, но тот не смог оторваться от Де Лигта и потерял мяч.

С левого фланга смог прострелить низом в штрафную Дэвис под удар Телю, но выстрел последнего успел заблокировать Симакан.

Убегал в атаку на скорости Симонс и вырезал поперек на Вернера, но вовремя вернулся в оборону Сане и в подкате не позволил пробить оппоненту.

С правого фланга Сане покатил в штрафную соперника, куда врывался Тель, но первым на мяче здесь оказался Бласвих.

Продавил соперника по флангу Павар и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой до мяча не смог дотянуться Гнабри.

С левого фланга прорывался на скорости в штрафную Дэвис и упал в борьбе с защитником, но судья не стал назначать пенальти.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Зайвальд на ход Опенда, но тот не смог убежать от соперника и потерял мяч.

В центре поля Лаймер в борьбе против Вернера подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.

Со штрафного навесил Раум на дальнюю штангу, где мог замыкать Симакан, но вовремя Дэвис вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Зайвальд в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов Киммих вынес сферу в центр поля.

Ворвался в штрафную соперника Сане после паса от Лаймера и тут же подал на дальнюю штангу, но снова не хватило роста Гнабри, чтобы добраться до мяча.

18' Отобрал мяч у чужой штрафной Гнабри и покатил поперек тут же на Теля, но с выстрелом последнего в падении справился Бласвих.

17' Оторвался от опеки соперника по флангу Раум и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Упамекано.

16' В центре поля грубо в подкате Павар заехал в ноги Ольмо. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

15' Ушел от соперника по флангу Раум и покатил поперек на Вернера, но тому пробить в борьбе с защитником так и не удалось.

14' Симонс прорывался в контратаку, но получил по ногам в подкате от Дэвиса. Штрафной удар исполнит "РБ Лейпциг".

13' С левого фланга прострелил Тель в штрафную на ход Гнабри, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

12' Ворвался в штрафную соперника Гнабри после дальнего заброса от Киммиха и пробил в нижний угол, но мяч оказался в руках Бласвиха.

11' Сместился с левого фланга Сане в центр и пробил с дальней дистанции, но мяч угодил точно в спину Симакану.

10' Проникающий пас исполнял Зайвальд в штрафную на ход Опенда, но того грамотно оттеснил корпусом от мяча Де Лигт.