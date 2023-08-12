Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Данкерт Бастиан
0:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
3'
0:1
14'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ульрайх
Свен
10
Сане
Лерой
39
Тель
Матис
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
РБ Лейпциг
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
22
Голов в среднем за матч
1.86
2.2
Среднее время на гол
48
40
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.3
1.14
Среднее время на гол
69
78
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.53
1.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
51
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольмо Дани
|1
|1
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павар Бенжамен
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
|РБ Лейпциг
|Ольмо Дани
|1
|Бавария
|Павар Бенжамен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Бавария
92.8% (128)
Ничья
3.6% (5)
РБ Лейпциг
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
86.96% (100)
Меньше
13.04% (15)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
2:1 Бавария
39.1% (54)
3:1 Бавария
18.1% (25)
2:0 Бавария
8.7% (12)
3:2 Бавария
8% (11)
1:0 Бавария
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 РБ Лейпциг
1.4% (2)
3:0 Бавария
1.4% (2)
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