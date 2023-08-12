  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Суперкубок 2023

Германия: Суперкубок
2023

Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Бавария
0:1
Первый тайм: 32'
РБ Лейпциг
0'
0:1
3' Гол
Ольмо Дани
14' Желтая карточка
Павар Бенжамен

Ход матча

3'
0:1
Ольмо Дани
14'
Павар Бенжамен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 136
Бавария 92.6% (126)
X 3.7% (5)
РБ Лейпциг 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
РБ Лейпциг
2.60
5.00
5.43
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Ульрайх
Свен
5
Павар
Бенжамен
4
Де
Лигт
Маттейс
2
Упамекано
Дайо
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
27
Лаймер
Конрад
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
39
Тель
Матис
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
17
Опенда
Лои
Бавария
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Бавария
РБ Лейпциг

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
С
3:5
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Голы

Всего голов

13
22

Голов в среднем за матч

1.86
2.2

Среднее время на гол

48
40

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
1.14

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.53
1.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
51

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольмо Дани 1 1

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павар Бенжамен 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0
Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Ольмо Дани 1
Весь список

Топ нарушителей
Бавария Павар Бенжамен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Убегал в атаку на скорости Симонс и вырезал поперек на Вернера, но вовремя вернулся в оборону Сане и в подкате не позволил пробить оппоненту. 
  • 32'
    С левого фланга смог прострелить низом в штрафную Дэвис под удар Телю, но выстрел последнего успел заблокировать Симакан.
  • 31'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Ольмо на ход Вернеру, но тот не смог оторваться от Де Лигта и потерял мяч.
  • 30'
    С угла поля навесил Киммих в центр штрафной, но выше всех здесь прыгнул Орбан и вынес мяч головой на фланг обратно.
  • Штанга
    29'
    Со штрафного навесил на линию вратарской Киммих. Здесь Симакан, в попытке вынести сферу, едва не срезал ее в свои ворота, но гостей выручила штанга.
  • 28'
    В центре поля Опенда наступил на ногу Упамекано в силовой борьбе. Штрафной удар в пользу мюнхенцев назначил арбитр.
  • 27'
    В центре поля отобрал мяч Киммих и тут же покатил вперед на Теля, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Орбан.
  • 26'
    Ворвался в штрафную соперника Сане после паса от Лаймера и тут же подал на дальнюю штангу, но снова не хватило роста Гнабри, чтобы добраться до мяча.
  • 25'
    С угла поля навесил Зайвальд в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов Киммих вынес сферу в центр поля.
  • Угловой
    24'
    Со штрафного навесил Раум на дальнюю штангу, где мог замыкать Симакан, но вовремя Дэвис вынес сферу на угловой.
  • 23'
    В центре поля Лаймер в борьбе против Вернера подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Зайвальд на ход Опенда, но тот не смог убежать от соперника и потерял мяч.
  • 21'
    С левого фланга прорывался на скорости в штрафную Дэвис и упал в борьбе с защитником, но судья не стал назначать пенальти.
  • 20'
    Продавил соперника по флангу Павар и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой до мяча не смог дотянуться Гнабри.
  • 19'
    С правого фланга Сане покатил в штрафную соперника, куда врывался Тель, но первым на мяче здесь оказался Бласвих.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      18'
      Отобрал мяч у чужой штрафной Гнабри и покатил поперек тут же на Теля, но с выстрелом последнего в падении справился Бласвих.
    • 17'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Раум и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Упамекано.
    • Желтая карточка
      16'
      В центре поля грубо в подкате Павар заехал в ноги Ольмо. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 15'
      Ушел от соперника по флангу Раум и покатил поперек на Вернера, но тому пробить в борьбе с защитником так и не удалось.
    • 14'
      Симонс прорывался в контратаку, но получил по ногам в подкате от Дэвиса. Штрафной удар исполнит "РБ Лейпциг".
    • 13'
      С левого фланга прострелил Тель в штрафную на ход Гнабри, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 12'
      Ворвался в штрафную соперника Гнабри после дальнего заброса от Киммиха и пробил в нижний угол, но мяч оказался в руках Бласвиха.
    • 11'
      Сместился с левого фланга Сане в центр и пробил с дальней дистанции, но мяч угодил точно в спину Симакану.
    • 10'
      Проникающий пас исполнял Зайвальд в штрафную на ход Опенда, но того грамотно оттеснил корпусом от мяча Де Лигт.
    • 9'
      Убежал в контратаку на скорости Ольмо и прострелил в штрафную на Вернера, но тому пробить из пределов штрафной не позволил Упамекано. 
    • 8'
      В центре поля Сане наступил грубо на ногу Шлагеру в силовой борьбе. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 7'
      Диагональ исполнял Упамекано на левый фланг, куда забегал Дэвис, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 6'
      Дальний заброс исполнял Ольмо в штрафную на ход Опенда, но того опередил Де Лигт и головой вынес сферу ща пределы поля.
    • Описание гола
      5'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Дани Ольмо! Неожиданно вышли вперед "быки"! Со штрафного навесил Раум на линию вратарской, где после серии рикошетов подхватил сферу Ольмо и вколотил с касание точно в дальний нижний угол ворот соперника.
    • 4'
      В центре поля подтолкнул Де Лигт руками в спину Опенда. Штрафной удар исполнять будут игроки "РБ Лейпциг".
    • 3'
      Отобрал мяч в центре поля Ольмо и тут же забросил вперед на Опенда, который пробил в дальний угол, но сферу спокойно поймал голкипер.
    • 2'
      Будут играть сегодня в бело-бордовых цветах мюнхенцы, "быки" выбрали себе красно-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Баварии"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бавария 0:1 РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Бавария
    92.8% (128)
    Ничья
    3.6% (5)
    РБ Лейпциг
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.96% (100)
    Меньше
    13.04% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    39.1% (54)
    3:1 Бавария
    18.1% (25)
    2:0 Бавария
    8.7% (12)
    3:2 Бавария
    8% (11)
    1:0 Бавария
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    1:2 РБ Лейпциг
    1.4% (2)
    3:0 Бавария
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бавария
    РБ Лейпциг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     