Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Цанчжоу

34' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Chen Pu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Локадия Юрген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Цанчжоу

30' Кризан не смог попасть в створ ударом издали

30' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Овусу-Секьере Деабеас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Zihao Yan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Овусу-Секьере Деабеас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Цанчжоу

26' Удар от ворот произведет Цанчжоу

25' Удар от ворот произведет Цанчжоу

24' Матч возобновлен

23' Matheus Pato на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Цанчжоу

20' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Цанчжоу

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Qinhan Sun получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Qinhan Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Qinhan Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Цанчжоу

17' Чжэн Чжэн не смог попасть в створ ударом издали

16' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Qinhan Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Локадия Юрген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Жуков Георгий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фэн-Хан из команды Цанчжоу перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Жуков Георгий пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

7' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Цанчжоу

6' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Chen Pu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Цанчжоу начинает с центра поля