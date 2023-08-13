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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Шаньдун Тайшань
0:0
Первый тайм: 45+'
Цанчжоу
0'

Ход матча

23'
Феллайни Маруан
Matheus Pato
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Цанчжоу
1.42
4.40
7.90
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
35
Zhengyu
Huang
29
Chen
Pu
22
Yuanyi
Li
9
Кризан
8
Matheus
Pato
29
Feng
Han
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
5
Zihao
Yan
15
Peng
Wang
III
19
Жуков
Георгий
27
Fuyu
Ma
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Цанчжоу
3-4-2-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Цанчжоу

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:3
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.4

Среднее время на гол

32
64

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 7 0.32
Кризан 7 (1) 0.32
Chen Pu 5 0.23
Мойсес Лима 4 0.18
Лю Биньбинь 3 0.14
Ляо Лишэн 2 0.09
Fernandinho V 2 0.09
Жадсон II 2 0.09
Yuanyi Li 1 0.05
Zhengyu Huang 1 0.05
Matheus Pato 1 (1) 0.05
Guowen Sun 1 0.05
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Tong Wang1 0 0
Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.32
Овусу-Секьере Деабеас 7 0.32
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.23
Peng Wang III 4 0.18
Шкорич Миле 2 0.09
Жуков Георгий 1 0.05
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Yuanyi Li 5 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 2 0
Цзи Сян 2 0
Кризан 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0
Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 5 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Цанчжоу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
6
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

11
12
Шаньдун Тайшань
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Цанчжоу
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

13
18

Голы по времени матча

Забито

24
12
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
8%
1
8%
1-15
5
21%
3
25%
16-30
5
21%
3
25%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
2
17%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
4
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Забито

37
26
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
2
5%
5
19%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
9
24%
5
19%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
9
24%
6
23%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
4
21%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
21%
7
23%
31-45
3
16%
5
16%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0
Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Цанчжоу

Точный счет

3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
2:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Цанчжоу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
3
1.5
5
7
5
5
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
9
1.5
3
6
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
9
12
1.5
8
13
6
15
2.5
1
20
2
19
3.5
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 22 11 6 5 25 - 22 39
3.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 22 9 9 4 37 - 19 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Ухань Три Таунс
 1:1 22 8 10 4 35 - 25 34
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 22 8 9 5 35 - 27 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Цанчжоу
 0:0 22 8 7 7 26 - 31 31
10.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 22 6 13 3 26 - 22 31
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 22 2 11 9 17 - 28 17
15.
Далянь Профешнл
 1:1 22 2 10 10 19 - 30 16
16.
Шэньчжэнь
 1:1 22 3 4 15 20 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 7 3 1 25 - 6 24
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 6 1 15 - 12 18
10.
Цанчжоу
 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 4 5 2 12 - 9 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 2 7 2 11 - 11 13
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 5 4 9 - 15 11
16.
Шэньчжэнь
 1:1 10 3 1 6 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 5 3 3 12 - 11 18
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Цанчжоу
 0:0 10 3 4 3 12 - 17 13
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Шэньчжэнь
 1:1 12 0 3 9 9 - 35 3
16.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Близко! Fuyu Ma нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 47'
    Цанчжоу идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Zhengyu Huang выиграл воздушное противоборство у Fuyu Ma.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Цанчжоу
  • 46'
    Контроль мяча: Шаньдун Тайшань: 62%, Цанчжоу: 38%.
  • 46'
    Кризан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Чжэн Чжэн пробует нанести удар издали, но Фэн-Хан держит все под контролем
  • 42'
    Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Chen Pu из команды Шаньдун Тайшань своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шаньдун Тайшань
    Ничья
    Цанчжоу
    1.42
    4.40
    7.90
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    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 0:0 Цанчжоу онлайн

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    Цанчжоу
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