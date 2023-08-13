Тур: 22. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Yi Huang
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.03 Обе забьют — да
-
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
22
Yuanyi
Li
9
Кризан
29
Feng
Han
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
27
Fuyu
Ma
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Guowen Sun
-
-
31 Jianfei Zhao
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
-
-
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
26 Yunqi Guo
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.4
Среднее время на гол
32
64
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|7
|0.32
|Кризан
|7 (1)
|0.32
|Chen Pu
|5
|0.23
|Мойсес Лима
|4
|0.18
|Лю Биньбинь
|3
|0.14
|Ляо Лишэн
|2
|0.09
|Fernandinho V
|2
|0.09
|Жадсон II
|2
|0.09
|Yuanyi Li
|1
|0.05
|Zhengyu Huang
|1
|0.05
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.05
|Guowen Sun
|1
|0.05
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.32
|Овусу-Секьере Деабеас
|7
|0.32
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.23
|Peng Wang III
|4
|0.18
|Шкорич Миле
|2
|0.09
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|5
|0
|Yuanyi Li
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Лю Ян
|2
|0
|Цзи Сян
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Abdurasul Abudulam
|1
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Honglue Zhao
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Puliang Shao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Цанчжоу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
6
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
11
12
Шаньдун Тайшань
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Цанчжоу
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
24
12
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
8%
1
8%
1-15
5
21%
3
25%
16-30
5
21%
3
25%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
2
17%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
2
12%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
4
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
37
26
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
2
5%
5
19%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
9
24%
5
19%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
9
24%
6
23%
76-90
Пропущено
19
31
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 19
4
21%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
21%
7
23%
31-45
3
16%
5
16%
46-60
3
16%
5
16%
61-75
5
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0
Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
2:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Цанчжоу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
93
73
57
55
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
81
29
36
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
174
912
813
615
120
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|4
|2
|50 - 19
|52
|2.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|25 - 22
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|0:0
|22
|9
|9
|4
|37 - 19
|36
|5.
|22
|10
|5
|7
|36 - 31
|35
|6.
|1:1
|22
|8
|10
|4
|35 - 25
|34
|7.
|0:0
|22
|8
|9
|5
|35 - 27
|33
|8.
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|9.
|0:0
|22
|8
|7
|7
|26 - 31
|31
|10.
|0:1
|22
|6
|13
|3
|26 - 22
|31
|11.
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|12.
|1:0
|22
|5
|7
|10
|21 - 30
|22
|13.
|22
|5
|4
|13
|25 - 33
|19
|14.
|0:0
|22
|2
|11
|9
|17 - 28
|17
|15.
|1:1
|22
|2
|10
|10
|19 - 30
|16
|16.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|20 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|25 - 6
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|7.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|8.
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|10.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|12.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|13.
|0:1
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|14.
|1:1
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|15.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|16.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|3.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|6.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|8 - 13
|6
|13.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|14.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|1:1
|12
|0
|3
|9
|9 - 35
|3
|16.
|11
|0
|2
|9
|7 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 3