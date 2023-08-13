37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Морелатто Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Морелатто Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Морелатто Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Балде Ромарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Миньян Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наньтун Чжиюнь пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наньтун Чжиюнь

30' Хорошую попытку сделал Брессан Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Haoqian Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Морелатто Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Абреу Фабиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Йеннарис Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Балде Ромарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Морелатто Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Liyu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кастильо Роман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Haoqian Zheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Liyu Yang пробует нанести удар издали, но Qinghao Xue ловит мяч

6' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Абреу Фабиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Wenhao Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру