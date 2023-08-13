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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Наньтун Чжиюнь
0:0
Первый тайм: 45+'
Бэйцзин Гоань
0'
43' Желтая карточка
Liyn Yang

Ход матча

43'
 
Liyn Yang

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Бэйцзин Гоань
2.90
3.35
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
6
Ming
Yang
Yang
33
Song
Wang
29
Haoqian
Zheng
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
43
Wenhao
Jiang
17
Liyn
Yang
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
7
Кан
Сан-У
29
Абреу
Фабиу
10
Чжанг
Сичже
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.32
Балде Ромарио 4 0.18
Kang Cao 2 0.09
Морелатто Лукас 1 0.05
Haoqian Zheng 1 0.05
Song Wang 1 0.05
Пуцлин Давид 1 0.05
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.32
Кан Сан-У 6 (1) 0.27
Соуза Жосеф 4 0.18
Liyn Yang 4 0.18
Адеми Ариян 2 0.09
Hao Fang 2 0.09
Чжанг Сичже 2 (1) 0.09
Tianyi Gao 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Mohemati Naibijiang 1 0.05
Пяо Чэн 1 0.05
Адегбенро Самуэль 1 0.05
Чи Чжунго 1 0.05
Yang Bai 1 0.05
Абреу Фабиу 0 0
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeljan Shinar 6 0
Ming Yang Yang 5 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Кастильо Роман 3 0
Kang Cao 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Jiaqi Han 4 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 3 0
Boxuan Feng 3 0
Tianyi Gao 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Hao Fang 2 0
Кан Сан-У 1 0
Wenhao Jiang 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Бэйцзин Гоань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
8
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
24
Наньтун Чжиюнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Бэйцзин Гоань
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

13
32

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
27%
5
31%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Забито

8
25
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
13%
3
12%
1-15
2
25%
3
12%
16-30
2
25%
5
20%
31-45
2
25%
4
16%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

17
35
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
4
11%
1-15
2
12%
4
11%
16-30
4
24%
6
17%
31-45
5
29%
29%
7
20%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
4
24%
9
26%
76-90

Пропущено

28
27
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 14
3
11%
3
11%
1-15
5
18%
8
30%
30%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
5
18%
4
15%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4
Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 55%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
9 раз 43%
1:0
5 раз 24%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
15 раз 71%
0
5 раз 24%
2
1 раз 5%
1
11 раз 52%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
1
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
18
3
1
20
1.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 22 11 6 5 25 - 22 39
3.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 22 9 9 4 37 - 19 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Ухань Три Таунс
 1:1 22 8 10 4 35 - 25 34
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 22 8 9 5 35 - 27 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Цанчжоу
 0:0 22 8 7 7 26 - 31 31
10.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 22 6 13 3 26 - 22 31
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 22 2 11 9 17 - 28 17
15.
Далянь Профешнл
 1:1 22 2 10 10 19 - 30 16
16.
Шэньчжэнь
 1:1 22 3 4 15 20 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 7 3 1 25 - 6 24
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 6 1 15 - 12 18
10.
Цанчжоу
 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 4 5 2 12 - 9 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 2 7 2 11 - 11 13
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 5 4 9 - 15 11
16.
Шэньчжэнь
 1:1 10 3 1 6 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 5 3 3 12 - 11 18
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Цанчжоу
 0:0 10 3 4 3 12 - 17 13
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Шэньчжэнь
 1:1 12 0 3 9 9 - 35 3
16.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 3
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наньтун Чжиюнь
    Ничья
    Бэйцзин Гоань
    2.90
    3.35
    2.85
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    Наньтун Чжиюнь
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