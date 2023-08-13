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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Наньтун Чжиюнь
0:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
43' Желтая карточка
Liyn Yang
56' Желтая карточка
Lai Wei
0:1
60' Гол
Нгадеу Майкл
90' Желтая карточка
Кан Сан-У
90' Желтая карточка
Hao Fang
90'+7

Ход матча

43'
 
Liyn Yang
56'
Lai Wei
 
60'
0:1
Нгадеу Майкл
(Чжанг Сичже)
62'
Kang Cao
Song Wang
 
68'
Zilei Jiang
Ming Yang Yang
 
68'
Hong Gui
Haoqian Zheng
 
73'
 
Hao Fang
Liyn Yang
77'
 
Mohemati Naibijiang
Wenhao Jiang
78'
 
Tianyi Gao
Чжанг Сичже
82'
Xiangbin Li
Lai Wei
 
82'
Пуцлин Давид
Балде Ромарио
 
84'
 
Ziming Wang
Абреу Фабиу
84'
 
Yuan Zhang2
Йеннарис Никлас
90'
 
Кан Сан-У
90'
 
Hao Fang

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 351 Количество передач 419
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
6
Ming
Yang
Yang
33
Song
Wang
29
Haoqian
Zheng
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
43
Wenhao
Jiang
17
Liyn
Yang
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
7
Кан
Сан-У
29
Абреу
Фабиу
10
Чжанг
Сичже
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.32
Балде Ромарио 4 0.18
Kang Cao 2 0.09
Морелатто Лукас 1 0.05
Haoqian Zheng 1 0.05
Song Wang 1 0.05
Пуцлин Давид 1 0.05
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.32
Кан Сан-У 6 (1) 0.27
Соуза Жосеф 4 0.18
Liyn Yang 4 0.18
Адеми Ариян 2 0.09
Чжанг Сичже 2 (1) 0.09
Hao Fang 2 0.09
Tianyi Gao 1 0.05
Нгадеу Майкл 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Mohemati Naibijiang 1 0.05
Пяо Чэн 1 0.05
Адегбенро Самуэль 1 0.05
Чи Чжунго 1 0.05
Yang Bai 1 0.05
Абреу Фабиу 0 0
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Dezhi Duan 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeljan Shinar 6 0
Ming Yang Yang 5 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Кастильо Роман 3 0
Kang Cao 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Lai Wei 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Jiaqi Han 4 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 3 0
Boxuan Feng 3 0
Tianyi Gao 3 0
Hao Fang 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Кан Сан-У 2 0
Liyn Yang 1 0
Wenhao Jiang 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Бэйцзин Гоань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
8
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
24
Наньтун Чжиюнь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Бэйцзин Гоань
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

13
32

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
5
31%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Забито

8
25
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
13%
3
12%
1-15
2
25%
3
12%
16-30
2
25%
5
20%
31-45
2
25%
4
16%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

17
36
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
1
6%
4
11%
1-15
2
12%
4
11%
16-30
4
24%
6
17%
31-45
5
29%
29%
8
22%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
4
24%
9
25%
76-90

Пропущено

29
27
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 14
3
10%
3
11%
1-15
5
17%
8
30%
30%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4
Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 55%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
9 раз 41%
1:0
5 раз 23%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
15 раз 68%
0
6 раз 27%
2
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
19
3
1
21
1.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 22 10 8 4 41 - 19 38
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 22 6 13 3 26 - 22 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 11 8 2 1 29 - 6 26
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Весь список
  • 96'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Ziming Wang нанес удар в каркас ворот!
  • 96'
    Yuan Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Бэйцзин Гоань начинает контратаку
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Hao Fang получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 96'
    Hao Fang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Hao Fang получает желтую карточку за толчок соперника.
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