Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Судье надоело, что Кан Сан-У тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Hong Gui не смог попасть в створ ударом издали

91' Zilei Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Пуцлин Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Нгадеу Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Нгадеу Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Lai Wei уходит с поля и его заменяет Xiangbin Li

82' Кастильо Роман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Tianyi Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Wenhao Jiang получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Wenhao Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

73' Кан Сан-У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Балде Ромарио пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

72' Кан Сан-У не смог попасть в створ ударом издали

71' Балде Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Хорошую попытку сделал Абреу Фабиу . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тактическая замена. Haoqian Zheng уходит с поля и его заменяет Hong Gui

67' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Кастильо Роман получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Г О О О О Л - Нгадеу Майкл правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

60' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Qinghao Xue взял и забрал мяч на выходе

56' Lai Wei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Нгадеу Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Чи Чжунго не смог попасть в створ ударом издали

53' Ванг Сонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Liyu Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Хорошую попытку сделал Абреу Фабиу . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Haoqian Zheng наказан за толчок Wenhao Jiang

47' Liyu Yang не смог попасть в створ ударом издали