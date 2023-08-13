Тур: 22. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Jianxin Du
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаLiyn Yang
56' Желтая карточкаLai Wei
0:1
60' ГолНгадеу Майкл
90' Желтая карточкаКан Сан-У
90' Желтая карточкаHao Fang
90'+7
Ход матча
43'
56'
60'
0:1
82'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
351 Количество передач 419
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Qinghao
Xue
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
33
Song
Wang
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
43
Wenhao
Jiang
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
10
Чжанг
Сичже
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
2 Lai WeiЗащитник
- Полузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
-
5 Sheng Ma
-
-
15 Wei Liu2
-
21 Jiahao Wang
-
30 Xiangbin Li
-
36 Zhongyi Qiu
-
44 Ruan Yang
-
Главный тренер: Gabri
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
43 Wenhao JiangЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Абреу ФабиуНападающий
-
10 Чжанг СичжеНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
-
15 Tianyi Gao
-
18 Hao Fang
-
-
20 Ziming Wang
-
21 Yuan Zhang2
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|7
|0.32
|Балде Ромарио
|4
|0.18
|Kang Cao
|2
|0.09
|Морелатто Лукас
|1
|0.05
|Haoqian Zheng
|1
|0.05
|Song Wang
|1
|0.05
|Пуцлин Давид
|1
|0.05
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.32
|Кан Сан-У
|6 (1)
|0.27
|Соуза Жосеф
|4
|0.18
|Liyn Yang
|4
|0.18
|Адеми Ариян
|2
|0.09
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.09
|Hao Fang
|2
|0.09
|Tianyi Gao
|1
|0.05
|Нгадеу Майкл
|1
|0.05
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.05
|Пяо Чэн
|1
|0.05
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.05
|Чи Чжунго
|1
|0.05
|Yang Bai
|1
|0.05
|Абреу Фабиу
|0
|0
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeljan Shinar
|6
|0
|Ming Yang Yang
|5
|0
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Кастильо Роман
|3
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Lai Wei
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Jiaqi Han
|4
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Hao Fang
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Кан Сан-У
|2
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Бэйцзин Гоань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
8
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Бэйцзин Гоань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
24
Наньтун Чжиюнь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Бэйцзин Гоань
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
13
32
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
3
33%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
5
31%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
8
25
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
13%
3
12%
1-15
2
25%
3
12%
16-30
2
25%
5
20%
31-45
2
25%
4
16%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
0
0%
7
28%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Забито
17
36
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
1
6%
4
11%
1-15
2
12%
4
11%
16-30
4
24%
6
17%
31-45
5
29%
29%
8
22%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
4
24%
9
25%
76-90
Пропущено
29
27
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 14
3
10%
3
11%
1-15
5
17%
8
30%
30%
16-30
6
21%
3
11%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4
Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 55%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
9 раз 41%
1:0
5 раз 23%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
15 раз 68%
0
6 раз 27%
2
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
193
121
715
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5