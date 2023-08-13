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36' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

33' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хорошую попытку сделал Се Пэнфэй . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Якубу Абдул-Азиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Давидсон не смог попасть в створ ударом издали

26' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Ханьвэнь Дэн не смог попасть в створ ударом издали

24' Бассогог Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Станчу Николае пробил со штрафного прямо в стенку

19' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Хинг-Гловер Макарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Хинг-Гловер Макарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре