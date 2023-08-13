Тур: 22. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Jianxin Du Главный судья: Лю Вэй
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
4'
1:0
38'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
15
Чжипэн
Цзян
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
15
У
Си
21
Lin
Cui
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
-
17 Chen Yuhao
-
24 Liuyu Duan
-
2 Yang Li3
-
13 Marcao V
-
32 Haidong Lu
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
21 Lin CuiПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
16 Zexiang YangЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Ernanduo Fei
-
-
33 Haijian Wang
-
-
18 Wei Zhang2
-
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|10 (1)
|0.45
|Ademilson
|4 (1)
|0.18
|Се Пэнфэй
|3
|0.14
|Давидсон
|3 (1)
|0.14
|Qianglong Tao
|3
|0.14
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.09
|Marcao V
|2
|0.09
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.09
|Yang Li3
|2
|0.09
|Станчу Николае
|1
|0.05
|Dinghao Yan
|1
|0.05
|Liuyu Duan
|1
|0.05
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|9
|0.41
|Ханчао Ю
|5
|0.23
|Shenglong Jiang
|3
|0.14
|У Си
|2
|0.09
|Цао Юньдин
|1
|0.05
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.05
|Haijian Wang
|1
|0.05
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Yangyang Jin
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Хан Жэнь
|3
|1
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haoyang Xu
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
4
Ухань Три Таунс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Шанхай Шеньхуа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
17
12
Ухань Три Таунс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Шанхай Шеньхуа
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
21
16
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
15%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
5
50%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Забито
34
25
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
4
12%
1
4%
1-15
2
6%
5
20%
16-30
8
24%
6
24%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
9
26%
5
20%
76-90
Пропущено
24
20
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
6
30%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
29%
29%
4
20%
61-75
4
17%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
16 раз 76%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
46
29
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
19
38
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
192
813
318
516
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|4
|2
|50 - 19
|52
|2.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|25 - 22
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|0:0
|22
|9
|9
|4
|37 - 19
|36
|5.
|22
|10
|5
|7
|36 - 31
|35
|6.
|1:1
|22
|8
|10
|4
|35 - 25
|34
|7.
|0:0
|22
|8
|9
|5
|35 - 27
|33
|8.
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|9.
|0:0
|22
|8
|7
|7
|26 - 31
|31
|10.
|0:1
|22
|6
|13
|3
|26 - 22
|31
|11.
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|12.
|1:0
|22
|5
|7
|10
|21 - 30
|22
|13.
|22
|5
|4
|13
|25 - 33
|19
|14.
|0:0
|22
|2
|11
|9
|17 - 28
|17
|15.
|1:1
|22
|2
|10
|10
|19 - 30
|16
|16.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|20 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|25 - 6
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|7.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|8.
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|10.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|12.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|13.
|0:1
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|14.
|1:1
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|15.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|16.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|3.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|6.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|8 - 13
|6
|13.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|14.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|1:1
|12
|0
|3
|9
|9 - 35
|3
|16.
|11
|0
|2
|9
|7 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 3