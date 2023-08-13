Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

85' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Чжипэн Цзян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Ханчао Ю . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Матч возобновлен

79' Малеле Сефас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

72' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Бассогог Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

71' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновлен

69' Станчу Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Wai-Tsun Dai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Малеле Сефас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Г О О О О Л - Амаду Ибраим забивает с правой ноги!

56' Xiaobin Zhang плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

56' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Ханьвэнь Дэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Wai-Tsun Dai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.