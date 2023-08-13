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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du Главный судья: Лю Вэй
Ухань Три Таунс
1:2
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
1:0
4' Гол
Давидсон
1:1
37' Гол
Малеле Сефас
1:2
57' Гол
Амаду Ибраим
90'+8

Ход матча

4'
Давидсон
(Станчу Николае)
1:0
37'
1:1
Малеле Сефас
46'
 
Zexiang Yang
Lin Cui
57'
1:2
Амаду Ибраим
(Малеле Сефас)
59'
Marcao V
Dinghao Yan
 
60'
 
Aidi Fulang Xisi
Хинг-Гловер Макарио
69'
 
Haoyang Xu
Wai-Tsun Dai
76'
 
Ханчао Ю
Бассогог Кристиан
79'
Liuyu Duan
Станчу Николае
 
79'
Qianglong Tao
Давидсон
 
86'
Пак Чжи Су
Имин Лю
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
15
Чжипэн
Цзян
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
12
Xiaobin
Zhang
II
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
1
Zhen
Ma
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
2
Хинг-Гловер
Макарио
9
Wai-Tsun
Dai
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
21
Lin
Cui
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
Ухань Три Таунс
4-2-3-1
Шанхай Шеньхуа
3-5-2

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
4:2
С
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 10 (1) 0.45
Ademilson 4 (1) 0.18
Се Пэнфэй 3 0.14
Давидсон 3 (1) 0.14
Qianglong Tao 3 0.14
Вэй Ши-Хао 2 0.09
Marcao V 2 0.09
Ханьвэнь Дэн 2 0.09
Yang Li3 2 0.09
Станчу Николае 1 0.05
Dinghao Yan 1 0.05
Liuyu Duan 1 0.05
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 9 0.41
Ханчао Ю 5 0.23
Shenglong Jiang 3 0.14
У Си 2 0.09
Цао Юньдин 1 0.05
Haoyang Xu 1 0.05
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.05
Haijian Wang 1 0.05
Бассогог Кристиан 1 (1) 0.05
Амаду Ибраим 1 0.05
Yangyang Jin 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Wai-Tsun Dai 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Хан Жэнь 3 1
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Имин Лю 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 3 0
Haoyang Xu 3 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Цао Юньдин 1 0
Амаду Ибраим 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
91% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
4
Ухань Три Таунс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

17
12
Ухань Три Таунс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Шанхай Шеньхуа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

22
16

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
5
45%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Забито

35
27
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
5
14%
1
4%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
8
23%
7
26%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
9
26%
5
19%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
27%
4
19%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
16 раз 73%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
2
9
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
20
2
8
14
1.5
4
18
5
17
2.5
2
20
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 22 10 8 4 41 - 19 38
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 22 6 13 3 26 - 22 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 11 8 2 1 29 - 6 26
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
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