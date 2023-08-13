Тур: 22. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Jianxin Du Главный судья: Лю Вэй
1:2
Конец матча
Ход матча
4'
1:0
37'
1:1
46'
57'
1:2
59'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
15
Чжипэн
Цзян
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
15
У
Си
21
Lin
Cui
11
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
-
17 Chen Yuhao
-
24 Liuyu Duan
-
2 Yang Li3
-
13 Marcao V
-
32 Haidong Lu
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
21 Lin CuiПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
16 Zexiang YangЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Ernanduo Fei
-
-
33 Haijian Wang
-
-
18 Wei Zhang2
-
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|10 (1)
|0.45
|Ademilson
|4 (1)
|0.18
|Се Пэнфэй
|3
|0.14
|Давидсон
|3 (1)
|0.14
|Qianglong Tao
|3
|0.14
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.09
|Marcao V
|2
|0.09
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.09
|Yang Li3
|2
|0.09
|Станчу Николае
|1
|0.05
|Dinghao Yan
|1
|0.05
|Liuyu Duan
|1
|0.05
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|9
|0.41
|Ханчао Ю
|5
|0.23
|Shenglong Jiang
|3
|0.14
|У Си
|2
|0.09
|Цао Юньдин
|1
|0.05
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.05
|Haijian Wang
|1
|0.05
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Амаду Ибраим
|1
|0.05
|Yangyang Jin
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Хан Жэнь
|3
|1
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haoyang Xu
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
91% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Шанхай Шеньхуа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
4
Ухань Три Таунс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
17
12
Ухань Три Таунс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
68% (15)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Шанхай Шеньхуа
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
22
16
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
5
45%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Забито
35
27
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
5
14%
1
4%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
8
23%
7
26%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
9
26%
5
19%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
7
27%
4
19%
61-75
4
15%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
16 раз 73%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
29
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
202
814
418
517
220
220
121
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5