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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Далянь Профешнл
1:1
Первый тайм: 45+'
Шэньчжэнь

Ход матча

29'
Цонев Борислав
(Zhenao Wang)
1:0
39'
1:1
Алессандрини Ромен
(Xiangyu Chen)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Далянь Профешнл
Ничья
Шэньчжэнь
1.43
9.20
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Yan
Wu
19
Zhenao
Wang
4
Vas
Nunez
6
Xianjun
Wang
8
Zhu
Ting
5
Wei
Wu
III
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
17
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
1
Minzhe
Wei
30
Ruifeng
Huang
27
Boyu
Yang
36
Guoliang
Chen
13
Haofeng
Xu
19
Yue
Xu
44
Мубарак
Вакасо
16
Dalun
Zheng
10
Алессандрини
Ромен
9
Донкин
Уилл
18
Xiangyu
Chen
Далянь Профешнл
4-3-3
Шэньчжэнь
4-2-3-1

История личных встреч

Далянь Профешнл
Шэньчжэнь

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

110%
11 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
1:3
С
3:2
С
2:0
С
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:0
ПЛК
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
1:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
1.71

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.27
Линь Лянмин 4 0.18
Ян Ксиангчуанг 4 0.18
Мамба Стрели 3 0.14
Цонев Борислав 2 0.09
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.23
Yuan Zhang2 2 (1) 0.09
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.09
Yue Liu 2 0.09
Чжипэн Цзян 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Shuai Pei 1 0.05
Boyu Yang 1 0.05
Xin Zhou2 1 0.05
Haofeng Xu 1 0.05
Guoliang Chen 1 0.05
Zigui Shen 1 0.05
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vas Nunez 3 1
Цонев Борислав 4 0
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Cesar Manzoki 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Xu 4 0
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Далянь Профешнл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
10
Далянь Профешнл
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

2
8
Далянь Профешнл
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (9)
52% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

19
16

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

8
32
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
3
9%
1-15
3
38%
4
13%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
2
25%
6
19%
61-75
2
25%
10
31%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
19%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
5
26%
1
5%
76-90

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
5
25%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
35%
6
29%
76-90

Пропущено

27
53
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 21
3
11%
7
13%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
7
26%
7
13%
31-45
3
11%
8
15%
46-60
3
11%
12
23%
61-75
7
26%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Профешнл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3
Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2

Результаты матчей

Далянь Профешнл
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Далянь Профешнл
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
12
9
4
17
1.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 22 11 6 5 25 - 22 39
3.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 22 9 9 4 37 - 19 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Ухань Три Таунс
 1:1 22 8 10 4 35 - 25 34
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 22 8 9 5 35 - 27 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Цанчжоу
 0:0 22 8 7 7 26 - 31 31
10.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 22 6 13 3 26 - 22 31
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 22 2 11 9 17 - 28 17
15.
Далянь Профешнл
 1:1 22 2 10 10 19 - 30 16
16.
Шэньчжэнь
 1:1 22 3 4 15 20 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 7 3 1 25 - 6 24
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 6 1 15 - 12 18
10.
Цанчжоу
 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 4 5 2 12 - 9 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 2 7 2 11 - 11 13
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 5 4 9 - 15 11
16.
Шэньчжэнь
 1:1 10 3 1 6 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 5 3 3 12 - 11 18
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Цанчжоу
 0:0 10 3 4 3 12 - 17 13
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Шэньчжэнь
 1:1 12 0 3 9 9 - 35 3
16.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Мубарак Вакасо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Ян Бо Ю из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Will Donkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Контроль мяча: Далянь Профешнл: 57%, Шэньчжэнь: 43%.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Далянь Профешнл
    Ничья
    Шэньчжэнь
    1.43
    9.20
    7.20
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