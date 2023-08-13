Тур: 22. Стадион: Puwan Stadium. Главный судья: Di Wang
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
29'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
19
Zhenao
Wang
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
27
Boyu
Yang
13
Haofeng
Xu
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
18
Xiangyu
Chen
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
19 Zhenao WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
14 Jiahui Huang
-
18 Yupeng He
-
22 Rong Chen
-
23 Yin Shang
-
26 Ming'an Cui
-
28 Yu Fei
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xiangyu ChenНападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
- Полузащитник
-
-
12 Lei Liao
-
14 Li Ning
-
17 Hao Fu
-
20 Yue Liu
-
28 Xin Zhou2
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Далянь Профешнл
Шэньчжэнь
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
110%
11 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
1.71
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.54
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.27
|Линь Лянмин
|4
|0.18
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.18
|Мамба Стрели
|3
|0.14
|Цонев Борислав
|2
|0.09
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Zhenao Wang
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.23
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.09
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.09
|Yue Liu
|2
|0.09
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Shuai Pei
|1
|0.05
|Boyu Yang
|1
|0.05
|Xin Zhou2
|1
|0.05
|Haofeng Xu
|1
|0.05
|Guoliang Chen
|1
|0.05
|Zigui Shen
|1
|0.05
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vas Nunez
|3
|1
|Цонев Борислав
|4
|0
|Yan Wu
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Cesar Manzoki
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yue Xu
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yue Liu
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Профешнл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
10
Далянь Профешнл
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
2
8
Далянь Профешнл
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (9)
52% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
8
32
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
3
9%
1-15
3
38%
4
13%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
2
25%
6
19%
61-75
2
25%
10
31%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
19%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
5
26%
1
5%
76-90
Забито
20
21
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
5
25%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
7
35%
6
29%
76-90
Пропущено
27
53
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 21
3
11%
7
13%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
7
26%
7
13%
31-45
3
11%
8
15%
46-60
3
11%
12
23%
61-75
7
26%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Профешнл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3
Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2
Результаты матчей
Далянь Профешнл
Шэньчжэнь
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Далянь Профешнл
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
129
417
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|4
|2
|50 - 19
|52
|2.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|25 - 22
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|0:0
|22
|9
|9
|4
|37 - 19
|36
|5.
|22
|10
|5
|7
|36 - 31
|35
|6.
|1:1
|22
|8
|10
|4
|35 - 25
|34
|7.
|0:0
|22
|8
|9
|5
|35 - 27
|33
|8.
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|9.
|0:0
|22
|8
|7
|7
|26 - 31
|31
|10.
|0:1
|22
|6
|13
|3
|26 - 22
|31
|11.
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|12.
|1:0
|22
|5
|7
|10
|21 - 30
|22
|13.
|22
|5
|4
|13
|25 - 33
|19
|14.
|0:0
|22
|2
|11
|9
|17 - 28
|17
|15.
|1:1
|22
|2
|10
|10
|19 - 30
|16
|16.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|20 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|25 - 6
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|7.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|8.
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|10.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|12.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|13.
|0:1
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|14.
|1:1
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|15.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|16.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|3.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|6.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|8 - 13
|6
|13.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|14.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|1:1
|12
|0
|3
|9
|9 - 35
|3
|16.
|11
|0
|2
|9
|7 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 3