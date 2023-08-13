Will Donkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

39' Женао Ван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Xiangyu Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Женао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Will Donkin ослабляет давление, выбив мяч.

35' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

34' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Далянь Профешнл идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Will Donkin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Команда Далянь Профешнл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О Л - Цонев Борислав забивает с левой ноги!

29' Женао Ван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Мубарак Вакасо из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Алессандрини Ромен из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

22' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

19' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

18' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Wei Wu выиграл воздушное противоборство у Will Donkin.

16' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

12' Will Donkin нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Will Donkin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

10' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

8' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ШТАНГА! Цонев Борислав обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

5' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

4' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля