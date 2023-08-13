Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Глупую желтую получил Yin Shang за то, что отбил ногой мяч после свистка

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Cesar Manzoki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Хорошую попытку сделал Haofeng Xu . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Ning Li создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Алессандрини Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Матч возобновлен

87' Женао Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Guoliang Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Cesar Manzoki получил желтую карточку от судьи

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Мубарак Вакасо пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Cesar Manzoki на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

73' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Чжу Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Г О О О О Л - Линь Лянмин забивает с правой ноги!

69' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Судья свистит. Haofeng Xu атаковал сзади соперника. Это Yin Shang заработал своей команде штрафной

68' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Женао Ван не смог попасть в створ ударом издали

67' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

66' Рефери не любит споров - именно за это Yue Liu сейчас получил желтую

66' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

64' Отличную игру провел сегодня Женао Ван ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

64' Yu Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тактическая замена. Пен Лю уходит с поля и его заменяет Yin Shang

60' Матч возобновлен

59' Xianjun Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Алессандрини Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Тактическая замена. Will Donkin уходит с поля и его заменяет Yue Liu

57' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

55' Далянь Профешнл идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

53' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Чжу Тин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Yue Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Алессандрини Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

49' Cesar Manzoki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Линь Лянмин . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Чжу Тин создает голевую возможность для своего партнера по команде.