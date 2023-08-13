Тур: 22. Стадион: Puwan Stadium. Главный судья: Di Wang
2:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолЦонев Борислав
1:1
39' ГолАлессандрини Ромен
66' Желтая карточкаYue Liu
2:1
69' ГолЛинь Лянмин
85' Желтая карточкаCesar Manzoki
90' Вторая желтая карточкаCesar Manzoki
90' Желтая карточкаЦонев Борислав
90' Желтая карточкаYin Shang
90' Желтая карточкаShuai Pei
90' Вторая желтая карточкаYue Liu
90'+10
Ход матча
29'
1:0
39'
58'
66'
68'
69'
2:1
85'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
252 Количество передач 200
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
19
Zhenao
Wang
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
27
Boyu
Yang
13
Haofeng
Xu
19
Yue
Xu
16
Dalun
Zheng
18
Xiangyu
Chen
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
19 Zhenao WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
14 Jiahui Huang
-
18 Yupeng He
-
22 Rong Chen
-
23 Yin Shang
-
26 Ming'an Cui
-
28 Yu Fei
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xiangyu ChenНападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
- Полузащитник
-
-
12 Lei Liao
-
14 Li Ning
-
17 Hao Fu
-
20 Yue Liu
-
28 Xin Zhou2
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Далянь Профешнл
Шэньчжэнь
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
110%
11 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
1.71
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.54
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.27
|Линь Лянмин
|5
|0.23
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.18
|Мамба Стрели
|3
|0.14
|Цонев Борислав
|2
|0.09
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Zhenao Wang
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.23
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.09
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.09
|Yue Liu
|2
|0.09
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Алессандрини Ромен
|1
|0.05
|Shuai Pei
|1
|0.05
|Boyu Yang
|1
|0.05
|Xin Zhou2
|1
|0.05
|Haofeng Xu
|1
|0.05
|Guoliang Chen
|1
|0.05
|Zigui Shen
|1
|0.05
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Xiangyu Chen
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|5
|0
|Cesar Manzoki
|3
|1
|Vas Nunez
|3
|1
|Yan Wu
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Yin Shang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yue Xu
|4
|0
|Yue Liu
|2
|1
|Li Ning
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Shuai Pei
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Профешнл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
11
Далянь Профешнл
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
2
8
Далянь Профешнл
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
Шэньчжэнь
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Пропущено
9
34
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
3
33%
5
15%
16-30
1
11%
5
15%
31-45
1
11%
4
12%
46-60
2
22%
7
21%
61-75
2
22%
10
29%
29%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
19%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
5
26%
1
5%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
7
32%
6
27%
76-90
Пропущено
28
55
15 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
3
11%
7
13%
1-15
4
14%
9
16%
16-30
8
29%
7
13%
31-45
3
11%
8
15%
46-60
3
11%
13
24%
61-75
7
25%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Профешнл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3
Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2
Результаты матчей
Далянь Профешнл
Шэньчжэнь
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Далянь Профешнл
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
47
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
66
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
139
517
517
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5