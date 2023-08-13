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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Далянь Профешнл
2:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
29' Гол
Цонев Борислав
1:1
39' Гол
Алессандрини Ромен
66' Желтая карточка
Yue Liu
2:1
69' Гол
Линь Лянмин
85' Желтая карточка
Cesar Manzoki
90' Вторая желтая карточка
Cesar Manzoki
90' Желтая карточка
Цонев Борислав
90' Желтая карточка
Yin Shang
90' Желтая карточка
Shuai Pei
90' Вторая желтая карточка
Yue Liu
90'+10

Ход матча

29'
Цонев Борислав
(Zhenao Wang)
1:0
39'
1:1
Алессандрини Ромен
(Xiangyu Chen)
58'
 
Yue Liu
Донкин Уилл
58'
 
Yuezheng Du
Xiangyu Chen
60'
Yaopeng Wang
Xianjun Wang
 
60'
Yin Shang
Пен Лю
 
66'
 
Yue Liu
68'
 
Shuai Pei
Dalun Zheng
69'
Линь Лянмин
(Цонев Борислав)
2:1
71'
Yupeng He
Zhu Ting
 
85'
Cesar Manzoki
 
87'
Jiahui Huang
Zhenao Wang
 
89'
 
Ziyi Tian
Guoliang Chen
89'
 
Li Ning
Yue Xu
90'
Cesar Manzoki
 
90'
Цонев Борислав
 
90'
Yin Shang
 
90'
 
Shuai Pei
90'
 
Yue Liu

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 252 Количество передач 200
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Yan
Wu
19
Zhenao
Wang
4
Vas
Nunez
6
Xianjun
Wang
8
Zhu
Ting
5
Wei
Wu
III
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
17
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
1
Minzhe
Wei
30
Ruifeng
Huang
27
Boyu
Yang
36
Guoliang
Chen
13
Haofeng
Xu
19
Yue
Xu
44
Мубарак
Вакасо
16
Dalun
Zheng
10
Алессандрини
Ромен
9
Донкин
Уилл
18
Xiangyu
Chen
Далянь Профешнл
4-3-3
Шэньчжэнь
4-2-3-1

История личных встреч

Далянь Профешнл
Шэньчжэнь

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

110%
11 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
1:3
С
3:2
С
2:0
С
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:0
ПЛК
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
1:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
1.71

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.27
Линь Лянмин 5 0.23
Ян Ксиангчуанг 4 0.18
Мамба Стрели 3 0.14
Цонев Борислав 2 0.09
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.23
Yuan Zhang2 2 (1) 0.09
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.09
Yue Liu 2 0.09
Чжипэн Цзян 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Алессандрини Ромен 1 0.05
Shuai Pei 1 0.05
Boyu Yang 1 0.05
Xin Zhou2 1 0.05
Haofeng Xu 1 0.05
Guoliang Chen 1 0.05
Zigui Shen 1 0.05
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Xiangyu Chen 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 5 0
Cesar Manzoki 3 1
Vas Nunez 3 1
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Yin Shang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Xu 4 0
Yue Liu 2 1
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Shuai Pei 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Далянь Профешнл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
11
Далянь Профешнл
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

2
8
Далянь Профешнл
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
Шэньчжэнь
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

10
19

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Пропущено

9
34
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
3
33%
5
15%
16-30
1
11%
5
15%
31-45
1
11%
4
12%
46-60
2
22%
7
21%
61-75
2
22%
10
29%
29%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
16%
4
19%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
1
5%
6
29%
61-75
5
26%
1
5%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
7
32%
6
27%
76-90

Пропущено

28
55
15 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
3
11%
7
13%
1-15
4
14%
9
16%
16-30
8
29%
7
13%
31-45
3
11%
8
15%
46-60
3
11%
13
24%
61-75
7
25%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Профешнл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3
Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2

Результаты матчей

Далянь Профешнл
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Далянь Профешнл
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
6
1
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
13
9
5
17
1.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 22 10 8 4 41 - 19 38
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 22 6 13 3 26 - 22 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 11 8 2 1 29 - 6 26
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Yue Liu получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
  • 100'
    Цонев Борислав из команды Далянь Профешнл сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Далянь Профешнл: 52%, Шэньчжэнь: 48%.
  • 99'
    Судья свистит. Yue Liu атаковал сзади соперника. Это Цонев Борислав заработал своей команде штрафной
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • 95'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ruifeng Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 95'
      Контроль мяча: Далянь Профешнл: 53%, Шэньчжэнь: 47%.
    • 94'
      Глупую желтую получил Yin Shang за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 94'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 94'
      Yin Shang из команды Далянь Профешнл опасно и грубо сыграл. Ning Li пострадал.
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Глупую желтую получил Цонев Борислав за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 92'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 92'
      Wei Wu из команды Далянь Профешнл опасно и грубо сыграл. Мубарак Вакасо пострадал.
    • 92'
      Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puwan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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