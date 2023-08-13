Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Перейра Илдеберту выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Yuhao Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

35' Pengfei Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Zhao Ke выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Dilmurat Mawlanyaz пробует нанести удар издали, но Jingqi Fang ловит мяч

33' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фарлей Роса пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

28' Витанов Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Витанов Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Yumiao Qian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Yuhao Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

21' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Перейра Илдеберту выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Витанов Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Витанов Петар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Витанов Петар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Команда Хэнань Суншань Лунмэн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру