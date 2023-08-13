Тур: 22. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Haixin Li
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
18
Yuhao
Zhao
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
5
Yang
Yu1
31
Yinong
Tian
29
Ба
Дунь
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
- Полузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Xin LuoЗащитник
- Полузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
-
-
-
14 Tianyu Gao
-
16 Dilemet Tudi
-
29 Yihao Zhong
-
30 Tenglong Li
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
- Защитник
-
5 Yang Yu1Защитник
- Защитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Xuelong Sun
-
24 Taoyu Piao
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
30 матчей
16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.3%
56.7%
30%
4 победы 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
60%
23.3%
5 побед 18 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.71
0.75
Среднее время на гол
126
120
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.44
0.71
Среднее время на гол
62
126
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.1
0.73
Тотал матчей
2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
81
122
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|11 (3)
|0.5
|Zichang Huang
|2
|0.09
|Boyuan Feng
|2
|0.09
|Перейра Илдеберту
|1
|0.05
|Пина Томас
|1
|0.05
|Межеевски Адриан
|1
|0.05
|Yihao Zhong
|1
|0.05
|Денич Джордже
|1
|0.05
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.23
|Берич Роберт
|5
|0.23
|Ба Дунь
|4
|0.18
|Qiuming Wang
|4
|0.18
|Weijun Xie
|4
|0.18
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.05
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Карточки
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|6
|0
|Чович Неманья
|4
|1
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Перейра Илдеберту
|4
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Zhao Ke
|2
|0
|Dilemet Tudi
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Денич Джордже
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Мерида Фран
|4
|0
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Fan Yang1
|2
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
6
Хэнань Суншань Лунмэн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Тяньцзинь Тайгер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
0
Волевые поражения
3
14
Хэнань Суншань Лунмэн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Тяньцзинь Тайгер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
3
Волевые поражения
8
20
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
10%
4
44%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
15%
3
23%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
7
35%
1
8%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
10%
7
30%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
30
24
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
5
17%
4
17%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
9
30%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Результаты матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
7 раз 33%
0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
37
47
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
174
516
615
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|4
|2
|50 - 19
|52
|2.
|1:1
|22
|11
|6
|5
|25 - 22
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|0:0
|22
|9
|9
|4
|37 - 19
|36
|5.
|22
|10
|5
|7
|36 - 31
|35
|6.
|1:1
|22
|8
|10
|4
|35 - 25
|34
|7.
|0:0
|22
|8
|9
|5
|35 - 27
|33
|8.
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|9.
|0:0
|22
|8
|7
|7
|26 - 31
|31
|10.
|0:1
|22
|6
|13
|3
|26 - 22
|31
|11.
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|12.
|1:0
|22
|5
|7
|10
|21 - 30
|22
|13.
|22
|5
|4
|13
|25 - 33
|19
|14.
|0:0
|22
|2
|11
|9
|17 - 28
|17
|15.
|1:1
|22
|2
|10
|10
|19 - 30
|16
|16.
|1:1
|22
|3
|4
|15
|20 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|25 - 6
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|3.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|6.
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|7.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|8.
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|10.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|12.
|1:0
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|13.
|0:1
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|14.
|1:1
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|15.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|16.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|12 - 11
|18
|3.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|6.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|8 - 13
|6
|13.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|14.
|1:1
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|1:1
|12
|0
|3
|9
|9 - 35
|3
|16.
|11
|0
|2
|9
|7 - 17
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 3