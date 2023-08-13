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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Хэнань Суншань Лунмэн
1:0
Первый тайм: 45+'
Тяньцзинь Тайгер
0'
1:0
2' Пенальти
Чович Неманья

Ход матча

2'
Чович Неманья
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хэнань Суншань Лунмэн
Ничья
Тяньцзинь Тайгер
2.42
4.30
7.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
8
Zichang
Huang
18
Yuhao
Zhao
6
Шангуань
Ван
31
Перейра
Илдеберту
35
Денич
Джордже
20
Чович
Неманья
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
6
Pengfei
Han
5
Yang
Yu1
4
Fan
Yang1
31
Yinong
Tian
34
Витанов
Петар
29
Ба
Дунь
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2
Тяньцзинь Тайгер
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

30 матчей

16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.3%
56.7%
30%
4 победы 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
60%
23.3%
5 побед 18 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.71
0.75

Среднее время на гол

126
120

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.44
0.71

Среднее время на гол

62
126

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.1
0.73

Тотал матчей

2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

81
122

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 11 (3) 0.5
Zichang Huang 2 0.09
Boyuan Feng 2 0.09
Перейра Илдеберту 1 0.05
Пина Томас 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Yihao Zhong 1 0.05
Денич Джордже 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.23
Берич Роберт 5 0.23
Ба Дунь 4 0.18
Qiuming Wang 4 0.18
Weijun Xie 4 0.18
Мерида Фран 1 (1) 0.05
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0

Карточки

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 6 0
Чович Неманья 4 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Перейра Илдеберту 4 0
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Shuai Yang2 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Цао Гу 2 0
Zhao Ke 2 0
Dilemet Tudi 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Денич Джордже 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 4 0
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Pengfei Han 3 0
Yuanjie Su 3 0
Weijun Xie 3 0
Hao Guo 2 0
Yinong Tian 2 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
6
Хэнань Суншань Лунмэн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Тяньцзинь Тайгер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
0

Волевые поражения

3
14
Хэнань Суншань Лунмэн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Тяньцзинь Тайгер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
10%
4
44%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
15%
3
23%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
10%
7
30%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

30
24
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
5
17%
4
17%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
7
23%
3
13%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
9
30%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
7 раз 33%
0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
17
4
5
16
1.5
6
15
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 22 11 6 5 25 - 22 39
3.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 22 9 9 4 37 - 19 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Ухань Три Таунс
 1:1 22 8 10 4 35 - 25 34
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 22 8 9 5 35 - 27 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Цанчжоу
 0:0 22 8 7 7 26 - 31 31
10.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 22 6 13 3 26 - 22 31
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 22 2 11 9 17 - 28 17
15.
Далянь Профешнл
 1:1 22 2 10 10 19 - 30 16
16.
Шэньчжэнь
 1:1 22 3 4 15 20 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 7 3 1 25 - 6 24
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 6 1 15 - 12 18
10.
Цанчжоу
 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 4 5 2 12 - 9 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 2 7 2 11 - 11 13
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 2 5 4 9 - 15 11
16.
Шэньчжэнь
 1:1 10 3 1 6 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 11 5 3 3 12 - 11 18
3.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 0:1 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Цанчжоу
 0:0 10 3 4 3 12 - 17 13
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 1:0 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 1:1 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Шэньчжэнь
 1:1 12 0 3 9 9 - 35 3
16.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Суншань Лунмэн
    Ничья
    Тяньцзинь Тайгер
    2.42
    4.30
    7.90
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