Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Dilmurat Mawlanyaz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Судье надоело, что Ванг Гуоминг тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Шунич Тони получил желтую карточку от судьи

89' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

88' Jianan Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Чович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Pengfei Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Jianan Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Dilmurat Mawlanyaz получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Рефери не любит споров - именно за это Yinong Tian сейчас получил желтую

80' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

79' ШТАНГА! Так было близко к голу - Берич Роберт нанес удар в каркас ворот!

77' Денич Джордже получил желтую карточку от судьи

77' Yumiao Qian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Ох, нехорошо это выглядит. Чович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Чович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ю Янг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Jianan Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Фарлей Роса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Оооо... вот это был удар! Yan Shi должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Yan Shi . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Dilmurat Mawlanyaz получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Dilmurat Mawlanyaz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Оооо... вот это был удар! Yan Shi должен был забить с этой позиции.

62' Xin Luo получил желтую карточку от судьи

59' Глупую желтую получил Weijun Xie за то, что отбил ногой мяч после свистка

58' Денич Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Yumiao Qian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Оооо... вот это был удар! Zichang Huang должен был забить с этой позиции.

55' ШТАНГА! Так было близко к голу - Zichang Huang нанес удар в каркас ворот!

55' Чович Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Чович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ба Дунь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

48' Хорошую попытку сделал Yuhao Zhao . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Денич Джордже пробует нанести удар издали, но Jingqi Fang держит все под контролем