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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Хэнань Суншань Лунмэн
1:0
Конец матча
Тяньцзинь Тайгер
0'
1:0
2' Пенальти
Чович Неманья
59' Желтая карточка
Weijun Xie
62' Желтая карточка
Xin Luo
77' Желтая карточка
Денич Джордже
80' Желтая карточка
Yinong Tian
89' Желтая карточка
Шунич Тони
90' Желтая карточка
Guoming Wang
90'+8

Ход матча

2'
Чович Неманья
1:0
46'
Xin Luo
Zhao Ke
 
46'
 
Берич Роберт
Витанов Петар
57'
 
Jianan Wang
Fan Yang1
57'
 
Qiuming Wang
Мерида Фран
59'
 
Weijun Xie
62'
Xin Luo
 
64'
 
Yan Shi
Ба Дунь
67'
Yihao Zhong
Zichang Huang
 
76'
Dilemet Tudi
Yuhao Zhao
 
76'
Tianyu Gao
Перейра Илдеберту
 
77'
Денич Джордже
 
80'
 
Yinong Tian
83'
 
Yingjie Zhao
Yinong Tian
89'
Шунич Тони
 
90'
Guoming Wang
 
90'
Yixin Liu
Dilmurat Mawlanyaz
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 255 Количество передач 379
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
8
Zichang
Huang
18
Yuhao
Zhao
6
Шангуань
Ван
31
Перейра
Илдеберту
35
Денич
Джордже
20
Чович
Неманья
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
6
Pengfei
Han
5
Yang
Yu1
4
Fan
Yang1
31
Yinong
Tian
34
Витанов
Петар
29
Ба
Дунь
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2
Тяньцзинь Тайгер
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

30 матчей

16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.3%
56.7%
30%
4 победы 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
60%
23.3%
5 побед 18 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.71
0.75

Среднее время на гол

126
120

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.44
0.71

Среднее время на гол

62
126

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.1
0.73

Тотал матчей

2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

81
122

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 11 (3) 0.5
Zichang Huang 2 0.09
Boyuan Feng 2 0.09
Перейра Илдеберту 1 0.05
Пина Томас 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Yihao Zhong 1 0.05
Денич Джордже 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.23
Берич Роберт 5 0.23
Ба Дунь 4 0.18
Qiuming Wang 4 0.18
Weijun Xie 4 0.18
Мерида Фран 1 (1) 0.05
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0

Карточки

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 4 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 4 0
Перейра Илдеберту 4 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Shuai Yang2 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Guoming Wang 2 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Zhao Ke 2 0
Dilemet Tudi 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 4 0
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Pengfei Han 3 0
Yuanjie Su 3 0
Yinong Tian 3 0
Hao Guo 2 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
6
Хэнань Суншань Лунмэн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Тяньцзинь Тайгер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
0

Волевые поражения

3
14
Хэнань Суншань Лунмэн
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Тяньцзинь Тайгер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

21
3

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
18%
4
44%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
15%
3
23%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
14%
7
30%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

30
25
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
5
17%
5
20%
1-15
3
10%
3
12%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
9
30%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
7 раз 32%
0:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хэнань Суншань Лунмэн
Тяньцзинь Тайгер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
17
5
5
17
1.5
6
16
1
21
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 22 10 8 4 41 - 19 38
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 22 6 13 3 26 - 22 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 11 8 2 1 29 - 6 26
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 5 3 11 - 10 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
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