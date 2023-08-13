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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Вайле
0:0
Первый тайм: 20'
Митьюлланд
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Гуэ-Сон Чо
14' Желтая карточка
Ролантссон Гилли

Ход матча

10'
0:0
Гуэ-Сон Чо
14'
Ролантссон Гилли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Митьюлланд
3.30
3.40
2.42
Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
23
Ролантссон
Гилли
3
Альборнос
Миико
15
Офори
Эбенезер
5
Барри
Хамза
11
Ювара
Муса
77
Ассехнун
Джасин-Амин
9
Онугха
Герман
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
26
Ортис
Пабло
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
44
Дюр
Николас
17
Franculino
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
Вайле
3-4-2-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

К
3:1
К
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.88
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альбентоса Рауль 1 0.25
Онугха Герман 1 0.25
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.75
Симсир Араль 1 0.25
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 2 0
Ювара Муса 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Леуритсен Тобиас 0 1
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 1 0
Каба Сори 1 0
Гигович Армин 1 0
Паулиньо VI 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4
Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3

Результаты матчей

Вайле
Митьюлланд

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вайле
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Брондбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 0:1 4 0 2 2 4 - 9 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 0:0 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вайле
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Раннерс
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Митьюлланд
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Раннерс
 0:1 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 13'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 12'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Вайле контролирует мяч.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Велков Стефан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Гуэ-Сон Чо
    • 11'
      Контроль мяча: Вайле: 50%, Митьюлланд: 50%.
    • 10'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Гуэ-Сон Чо пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 9'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Митьюлланд пробьет пенальти!
    • 9'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Митьюлланд.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Митьюлланд
    3.30
    3.40
    2.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вайле 0:0 Митьюлланд онлайн

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