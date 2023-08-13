Тур: 4. Стадион: Вейле. Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
10'
0:0
14'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ювара
Муса
73
Жуниньо
26
Ортис
Пабло
44
Дюр
Николас
17
Franculino
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
17 FranculinoНападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вайле
Митьюлланд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.88
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альбентоса Рауль
|1
|0.25
|Онугха Герман
|1
|0.25
|Барри Хамза
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0.75
|Симсир Араль
|1
|0.25
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|0
|1
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Паулиньо VI
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Митьюлланд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4
Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3
Результаты матчей
Вайле
Митьюлланд
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вайле
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2