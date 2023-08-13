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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Вайле
1:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Гуэ-Сон Чо
14' Желтая карточка
Ролантссон Гилли
30' Желтая карточка
Онугха Герман
39' Желтая карточка
Гуэ-Сон Чо
0:1
51' Гол
Симсир Араль
0:2
59' Гол
Franculino
78' Красная карточка
Ортис Пабло
1:2
83' Гол
Онугха Герман
90'+9

Ход матча

10'
0:0
Гуэ-Сон Чо
14'
Ролантссон Гилли
 
30'
Онугха Герман
 
39'
 
Гуэ-Сон Чо
51'
0:1
Симсир Араль
54'
Marius Elvius
Ролантссон Гилли
 
54'
Kristian Kirkegaard
Ассехнун Джасин-Амин
 
55'
 
Каба Сори
Гуэ-Сон Чо
59'
0:2
Franculino
(Гигович Армин)
69'
Леуритсен Тобиас
Офори Эбенезер
 
69'
Бредаль Андреас
Ювара Муса
 
70'
 
Чилуфя Эдвард
Симсир Араль
70'
 
Шарлес
Franculino
78'
 
Ортис Пабло
80'
 
Мартинес Эмилиано
Чилуфя Эдвард
80'
 
Паулиньо VI
Дюр Николас
83'
Онугха Герман
(Альбентоса Рауль)
1:2
86'
Драмме Муамаду
Велков Стефан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 429 Количество передач 319
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
23
Ролантссон
Гилли
3
Альборнос
Миико
15
Офори
Эбенезер
5
Барри
Хамза
11
Ювара
Муса
77
Ассехнун
Джасин-Амин
9
Онугха
Герман
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
73
Жуниньо
26
Ортис
Пабло
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
37
Гигович
Армин
44
Дюр
Николас
17
Franculino
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
Вайле
3-4-2-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

К
3:1
К
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.88
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 2 0.5
Альбентоса Рауль 1 0.25
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.75
Симсир Араль 2 0.5
Franculino 1 0.25
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 2 0
Ювара Муса 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Леуритсен Тобиас 0 1
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Онугха Герман 1 0
Ролантссон Гилли 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Ортис Пабло 0 1
Thomas Thomasberg 1 0
Каба Сори 1 0
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Паулиньо VI 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Митьюлланд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Вайле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Митьюлланд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - ФК Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4
Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3

Результаты матчей

Вайле
Митьюлланд

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Вайле
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Люнгбю
 0:0 4 1 2 1 7 - 5 5
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Брондбю
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Брондбю
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Люнгбю
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
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