Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Вайле

91' Мартинес Эмилиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Мартинес Эмилиано из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Удар от ворот произведет Митьюлланд

87' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

83' Г О О О О Л - Онугха Герман левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

83' Велков Стефан из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Лоссль Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Митьюлланд

77' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Бредаль Андреас из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Franculino уходит с поля и его заменяет Шарлес

70' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Каба Сори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Kristian Kirkegaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Митьюлланд

64' Офори Эбенезер не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Митьюлланд

62' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Г О О О О Л - Franculino забивает с правой ноги!

59' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Г О О О О Л - Симсир Араль забивает ударом с правой ноги!

47' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника