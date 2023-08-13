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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Раннерс
0:1
Первый тайм: 21'
Нордшелланн
0'
6' Желтая карточка
Ольсен Оливер
0:1
13' Гол в свои ворота
Бьёркенгрен Йон
20' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен

Ход матча

6'
Ольсен Оливер
 
13'
0:1
Бьёркенгрен Йон
20'
 
Беньямин Нюгрен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Нордшелланн
4.00
3.80
2.03
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
8
Энггаард
Мэдс
17
Альбек
Мадс
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
11
Бабаян
Эдгар
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
19
Lucas
Boel
Hey
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
27
Свенссон
Даниэль
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
22
Антман
Оливер
Раннерс
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Нордшелланн

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

43 матча

23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.6%
46.5%
34.9%
8 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

СД
3:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Среднее время на гол

65
86

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

1.91
1.05

Среднее время на гол

47
85

Всего голов

71
45

Голов в среднем за матч

1.65
1.05

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.25
Нордли Симен Болькан 1 0.25
Hugo Andersson2 1 0.25
Бундгаард Филип 1 (1) 0.25
Эгхо Марвин 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 4 1
Беньямин Нюгрен 2 0.5
Ингвартсен Маркус 2 (1) 0.5
Ibrahim Osman 1 0.25
Фресе Мартин 1 0.25
Диоманде Мохаммед 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Andersson2 2 0
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Бундгаард Филип 1 0
William Kaastrup 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Нордшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стяуа - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Нордшелланн

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 0:0 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Брондбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 0:1 4 0 2 2 4 - 9 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 0:0 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вайле
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Раннерс
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Митьюлланд
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Раннерс
 0:1 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Глупую желтую получил Беньямин Нюгрен за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • 20'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 20'
    Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Контроль мяча: Раннерс: 30%, Норшеланн: 70%.
  • 20'
    Беньямин Нюгрен возвращается на поле.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Беньямин Нюгрен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Хьюго Андерссон ошибается в защите.
    • 18'
      Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Раннерс: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 15'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Даммерс Вессель.
    • 14'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Бьёркенгрен Йон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 13'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 12'
      Бундгаард Филип успешно блокирует удар.
    • 12'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Одей Стивен из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Раннерс: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 9'
      Бьёркенгрен Йон успешно блокирует удар.
    • 9'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс фолит на Антман Оливер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 7'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Одей Стивен.
    • 7'
      Даммерс Вессель выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 6'
      Ольсен Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 6'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 5'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 5'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Раннерс: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Нордшелланн
    4.00
    3.80
    2.03
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