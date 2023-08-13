Тур: 4. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Jakob Sundberg
0:1
Первый тайм: 21'
0'
6' Желтая карточкаОльсен Оливер
0:1
13' Гол в свои воротаБьёркенгрен Йон
20' Желтая карточкаБеньямин Нюгрен
Ход матча
13'
0:1
20'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Альбек
Мадс
90
Одей
Стивен
11
Бабаян
Эдгар
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Нордшелланн
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
43 матча
23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.6%
46.5%
34.9%
8 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.38
1.05
Среднее время на гол
65
86
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
1.91
1.05
Среднее время на гол
47
85
Всего голов
71
45
Голов в среднем за матч
1.65
1.05
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|1
|0.25
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.25
|Hugo Andersson2
|1
|0.25
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.25
|Эгхо Марвин
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.5
|Ингвартсен Маркус
|2 (1)
|0.5
|Ibrahim Osman
|1
|0.25
|Фресе Мартин
|1
|0.25
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
7
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Нордшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стяуа - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Результаты матчей
Раннерс
Нордшелланн
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2