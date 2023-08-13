Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Раннерс

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали

86' Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Норшеланн пытается что-то создать.

85' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' Эйджийри Эрнест из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Г О О О О Л - Conrad Harder из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

81' Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Эйджийри Эрнест оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Эйджийри Эрнест из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

77' Норшеланн пытается что-то создать.

77' Норшеланн контролирует мяч.

75' Норшеланн контролирует мяч.

74' Удар от ворот произведет Норшеланн

74' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Норшеланн контролирует мяч.

72' Г О О О О Л - Тверсков Йеппе левой ногой классно пробил с лета.

72' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

71' Хорошую попытку сделал Ibrahim Osman . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Норшеланн начинает контратаку

71' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' William Kaastrup из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' William Kaastrup выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Норшеланн контролирует мяч.

68' Антман Оливер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

67' Норшеланн начинает контратаку

67' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Норшеланн пытается что-то создать.

65' Г О О О О Л - Антман Оливер из команды Норшеланн забивает головой!

65' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Норшеланн контролирует мяч.

63' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Норшеланн пытается что-то создать.

59' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Норшеланн контролирует мяч.

58' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Рефери не любит споров - именно за это Энггаард Мэдс сейчас получил желтую

56' Норшеланн контролирует мяч.

55' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорошую попытку сделал Хансен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Норшеланн пытается что-то создать.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Норшеланн контролирует мяч.

50' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Одей Стивен пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

50' Бабаян Эдгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Бьёркенгрен Йон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение