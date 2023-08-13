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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Раннерс
0:5
Конец матча
Нордшелланн
0'
6' Желтая карточка
Ольсен Оливер
0:1
13' Гол в свои ворота
Бьёркенгрен Йон
20' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен
44' Желтая карточка
Альбек Мадс
46' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
56' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
0:2
65' Гол
Антман Оливер
0:3
72' Гол
Тверсков Йеппе
0:4
81' Гол
Conrad Harder
0:5
89' Гол
Adamo Nagalo
90'+6

Ход матча

6'
Ольсен Оливер
 
13'
0:1
Бьёркенгрен Йон
20'
 
Беньямин Нюгрен
44'
Альбек Мадс
 
46'
William Kaastrup
Ольсен Оливер
 
46'
Бьёркенгрен Йон
 
56'
Энггаард Мэдс
 
60'
 
Ibrahim Osman
Хансен Мадс
60'
 
Тверсков Йеппе
Беньямин Нюгрен
63'
Эйджийри Эрнест
Бабаян Эдгар
 
63'
Нордли Симен Болькан
Альбек Мадс
 
65'
0:2
Антман Оливер
71'
Педерсен Миккель
Бьёркенгрен Йон
 
72'
0:3
Тверсков Йеппе
76'
 
Сертдемир Зидан
Фресе Мартин
76'
 
Conrad Harder
Ernest Nuamah
78'
Эгхо Марвин
Бундгаард Филип
 
81'
0:4
Conrad Harder
(Сертдемир Зидан)
87'
 
Lasso Coulibaly
Диоманде Мохаммед
89'
0:5
Adamo Nagalo
(Lasso Coulibaly)

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 381 Количество передач 753
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
8
Энггаард
Мэдс
17
Альбек
Мадс
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
11
Бабаян
Эдгар
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
19
Lucas
Boel
Hey
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
27
Свенссон
Даниэль
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
22
Антман
Оливер
Раннерс
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Нордшелланн

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед

43 матча

23.3%
37.2%
39.5%
10 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.9%
41.9%
30.2%
12 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.6%
46.5%
34.9%
8 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

СД
3:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Среднее время на гол

65
86

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

1.91
1.05

Среднее время на гол

47
85

Всего голов

71
45

Голов в среднем за матч

1.65
1.05

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 77%
Меньше 23%
10
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.25
Нордли Симен Болькан 1 0.25
Hugo Andersson2 1 0.25
Бундгаард Филип 1 (1) 0.25
Эгхо Марвин 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 4 1
Беньямин Нюгрен 2 0.5
Ингвартсен Маркус 2 (1) 0.5
Ibrahim Osman 1 0.25
Фресе Мартин 1 0.25
Тверсков Йеппе 1 0.25
Антман Оливер 1 0.25
Adamo Nagalo 1 0.25
Conrad Harder 1 0.25
Диоманде Мохаммед 0 0
Lasso Coulibaly 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
William Kaastrup 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Нордшелланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0
Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стяуа - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Нордшелланн

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Люнгбю
 0:0 4 1 2 1 7 - 5 5
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Брондбю
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Брондбю
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Люнгбю
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Раннерс: 35%, Норшеланн: 65%.
  • 96'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 95'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 94'
    Эйджийри Эрнест из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Лассо Кулибали.
  • 94'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 94'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 93'
    Conrad Harder из команды Норшеланн фолит на Даммерс Вессель, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 92'
    Команда Раннерс фактически перестала играть и ждет финального свистка.
  • 91'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
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    • 91'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 90'
      Отличная индивидуальная работа от Адамо Нагало, гол забит с изяществом.
    • 89'
      Лассо Кулибали сделал результативную передачу.
    • 89'
      Г О О О О Л - Адамо Нагало забивает с правой ноги!
    • 89'
      Лассо Кулибали создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 88'
      Эйджийри Эрнест из команды Раннерс в офсайде
    • 88'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 87'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 87'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 86'
      Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Раннерс: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 84'
      Шанс! Даммерс Вессель из команды Раннерс пробил головой, но мимо
    • 84'
      Эйджийри Эрнест из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Lucas Hey из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
    • 83'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 83'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 81'
      Сертдемир Зидан сделал результативную передачу.
    • 81'
      Г О О О О Л - Conrad Harder из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 81'
      Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 80'
      Эйджийри Эрнест оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 80'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 80'
      Эгхо Марвин выиграл воздушное противоборство у Lucas Hey.
    • 79'
      Эйджийри Эрнест из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Тактическая замена. Бундгаард Филип уходит с поля и его заменяет Эгхо Марвин
    • 78'
      Lucas Hey наказан за толчок Бундгаард Филип
    • 78'
      Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 77'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Conrad Harder
    • 76'
      Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 76'
      Судья свистит. Адамо Нагало атаковал сзади соперника. Это Одей Стивен заработал своей команде штрафной
    • 76'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Контроль мяча: Раннерс: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 75'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 74'
      Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 73'
      Lucas Hey ошибается в защите.
    • 73'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 73'
      Отличный гол забил Тверсков Йеппе
    • 72'
      Г О О О О Л - Тверсков Йеппе левой ногой классно пробил с лета.
    • 72'
      Копплин Бьорн ошибается в защите.
    • 72'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 71'
      Тактическая замена. Бьёркенгрен Йон уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
    • 71'
      Карлгрен Патрик делает важнейший сейв!
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Ibrahim Osman. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 71'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 70'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 70'
      Энггаард Мэдс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      William Kaastrup из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      William Kaastrup выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 68'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 68'
      Антман Оливер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 67'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 67'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Раннерс начинает контратаку
    • 67'
      Эйджийри Эрнест из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 67'
      William Kaastrup выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 66'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 65'
      Антман Оливер удалось забить из легкой позиции.
    • 65'
      Г О О О О Л - Антман Оливер из команды Норшеланн забивает головой!
    • 65'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Нордли Симен Болькан из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 64'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Тактическая замена. Альбек Мадс уходит с поля и его заменяет Нордли Симен Болькан
    • 63'
      Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Эйджийри Эрнест
    • 62'
      Альбек Мадс из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Тверсков Йеппе
    • 60'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Ibrahim Osman
    • 60'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 59'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 56'
      Рефери не любит споров - именно за это Энггаард Мэдс сейчас получил желтую
    • 56'
      Энггаард Мэдс наказан за толчок Lucas Hey
    • 56'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Раннерс: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 54'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Копплин Бьорн
    • 54'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Одей Стивен возвращается на поле.
    • 52'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альбек Мадс
    • 50'
      Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 50'
      Одей Стивен пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 50'
      Бабаян Эдгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 49'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 48'
      William Kaastrup из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Бьёркенгрен Йон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Бьёркенгрен Йон из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 46'
      Тактическая замена. Ольсен Оливер уходит с поля и его заменяет William Kaastrup
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Безумный фол. Одей Стивен грубо играет против соперника. Пострадал Адамо Нагало
    • 45'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 45'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Альбек Мадс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 44'
      Альбек Мадс из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
    • 44'
      Lucas Hey из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 42'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 40'
      Бьёркенгрен Йон из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 40'
      Контроль мяча: Раннерс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 40'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Lucas Hey ошибается в защите.
    • 39'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 37'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Раннерс: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 34'
      О, нет. Из многообещающей позиции Фресе Мартин из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 34'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 34'
      Бабаян Эдгар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 32'
      Бундгаард Филип из команды Раннерс фолит на Свенссон Даниэль, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Карлгрен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 30'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Раннерс: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 29'
      Беньямин Нюгрен задерживает мяч рукой
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Судья свистит. Бабаян Эдгар атаковал сзади соперника. Это Фресе Мартин заработал своей команде штрафной
    • 27'
      Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 27'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Беньямин Нюгрен выиграл воздушное противоборство у Бьёркенгрен Йон.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Бундгаард Филип из команды Раннерс нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 25'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Раннерс: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 24'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Мохаммед Диоманд успешно блокирует удар.
    • 24'
      Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Энггаард Мэдс.
    • 22'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Ольсен Оливер пострадал.
    • 22'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Глупую желтую получил Беньямин Нюгрен за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 20'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Раннерс: 30%, Норшеланн: 70%.
    • 20'
      Беньямин Нюгрен возвращается на поле.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Беньямин Нюгрен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Одей Стивен наказан за толчок Беньямин Нюгрен
    • 19'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 19'
      Беньямин Нюгрен не смог попасть в створ ударом издали
    • 19'
      Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Хьюго Андерссон успешно блокирует удар.
    • 18'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Хьюго Андерссон ошибается в защите.
    • 18'
      Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Раннерс: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 15'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Даммерс Вессель.
    • 14'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Свенссон Даниэль сделал результативную передачу.
    • 13'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Г О О О О Л - Бьёркенгрен Йон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 13'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 12'
      Бундгаард Филип успешно блокирует удар.
    • 12'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Одей Стивен из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Раннерс: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 9'
      Бьёркенгрен Йон успешно блокирует удар.
    • 9'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс фолит на Антман Оливер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 7'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Одей Стивен.
    • 7'
      Даммерс Вессель выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 6'
      Ольсен Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 6'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 5'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 5'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Раннерс: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Энггаард Мэдс из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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