Тур: 18.
0:0
Второй тайм: 56'
0'
8' Желтая карточкаОгвуче Абель
43' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
50' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
Ход матча
13
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сундсвалль
Треллеборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.2
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|4
|0.21
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.21
|Пичках Пайя
|4
|0.21
|Симба Мунга
|3
|0.16
|Энгблум Понтус
|2
|0.11
|Бурман Маркус
|2
|0.11
|Халлениус Линус
|1
|0.05
|Карстрем Йеспер
|1
|0.05
|Блумквист Александр
|1
|0.05
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.05
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.33
|Бркич Харис
|5 (1)
|0.28
|Оффия Генри
|3
|0.17
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.17
|Андерссон Маттиас
|2
|0.11
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Бркич Харис
|3
|1
|Халльберг Херман
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
4
Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
12
9
Сундсвалль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Треллеборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
14
Волевые поражения
19
13
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
5%
1
6%
1-15
6
32%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
4
27%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
3
20%
76-90
Забито
23
22
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
13%
2
9%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
1
4%
7
32%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
6
26%
1
5%
61-75
5
22%
4
18%
76-90
Пропущено
36
31
15 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
6%
5
16%
1-15
9
25%
7
23%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
7
19%
8
26%
46-60
9
25%
2
6%
61-75
5
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Треллеборг
Точный счет
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
36
35
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
810
710
315
413
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|37 - 13
|42
|2.
|1:2
|18
|12
|3
|3
|30 - 11
|39
|3.
|19
|10
|3
|6
|38 - 26
|33
|4.
|18
|8
|6
|4
|28 - 14
|30
|5.
|18
|7
|4
|7
|23 - 24
|25
|6.
|18
|6
|7
|5
|25 - 20
|25
|7.
|17
|6
|6
|5
|29 - 29
|24
|8.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|9.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|10.
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|11.
|18
|6
|3
|9
|20 - 29
|21
|12.
|2:1
|18
|5
|5
|8
|17 - 21
|20
|13.
|0:0
|19
|5
|5
|9
|24 - 36
|20
|14.
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|15.
|17
|3
|9
|5
|16 - 21
|18
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|2.
|1:2
|9
|5
|3
|1
|12 - 3
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|5.
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|18 - 10
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|16 - 13
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|16.
|2:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|6.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5