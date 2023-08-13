Тур: 18.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаОгвуче Абель
43' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
50' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
1:0
65' ГолКарстрем Йеспер
1:1
70' ГолМортенсен Николас
89' Желтая карточкаFilip Bohman
90'+12
Ход матча
8'
43'
50'
65'
1:0
70'
89'
13
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сундсвалль
Треллеборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
2.2
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|4
|0.21
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.21
|Пичках Пайя
|4
|0.21
|Симба Мунга
|3
|0.16
|Энгблум Понтус
|2
|0.11
|Бурман Маркус
|2
|0.11
|Карстрем Йеспер
|2
|0.11
|Халлениус Линус
|1
|0.05
|Блумквист Александр
|1
|0.05
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.05
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.33
|Бркич Харис
|5 (1)
|0.28
|Оффия Генри
|3
|0.17
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.17
|Мортенсен Николас
|2
|0.11
|Андерссон Маттиас
|2
|0.11
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Бркич Харис
|3
|1
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
8
5
Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
12
9
Сундсвалль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Треллеборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
14
Волевые поражения
20
14
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
5
42%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
4
24%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
6
30%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
4
27%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
3
20%
76-90
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
13%
2
9%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
1
4%
7
30%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
7
29%
29%
2
9%
61-75
5
21%
4
17%
76-90
Пропущено
37
32
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
2
5%
5
16%
1-15
9
24%
7
22%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
7
19%
8
25%
46-60
10
27%
3
9%
61-75
5
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Треллеборг
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
55
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
36
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
811
711
316
414
118
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5