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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Сундсвалль
1:1
Конец матча
Треллеборг
0'
8' Желтая карточка
Огвуче Абель
43' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
50' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
1:0
65' Гол
Карстрем Йеспер
1:1
70' Гол
Мортенсен Николас
89' Желтая карточка
Filip Bohman
90'+12
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
12
Ludvig
Svanberg
4
Блумквист
Александр
6
Линдквист
Расмус
14
Бенгтссон
Йохан
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
11
Карстрем
Йеспер
16
Бурман
Маркус
21
Энгблум
Понтус
25
Ларсен
Андреас
II
15
Emmanuel
Godwin
5
Огвуче
Абель
6
Стенмарк
Йохан
23
Бедварссон
Бедвар
34
Бьорквист
Маркус
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
17
Filip
Bohman
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Сундсвалль
4-3-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Треллеборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:4
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
А
1:6
А
1:0
А
2:0
А
2:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.75
2.2

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 4 0.21
Бенгтссон Йохан 4 0.21
Пичках Пайя 4 0.21
Симба Мунга 3 0.16
Энгблум Понтус 2 0.11
Бурман Маркус 2 0.11
Карстрем Йеспер 2 0.11
Халлениус Линус 1 0.05
Блумквист Александр 1 0.05
Стенсхаген Теодор 1 0.05
Лундстрём Роберт 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.33
Бркич Харис 5 (1) 0.28
Оффия Генри 3 0.17
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.17
Мортенсен Николас 2 0.11
Андерссон Маттиас 2 0.11
Халльберг Херман 1 0.06
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Бркич Харис 3 1
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
5
Сундсвалль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

12
9
Сундсвалль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Треллеборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
14

Волевые поражения

20
14

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
5
42%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
6
30%
4
24%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
6
30%
2
12%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
4
27%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
3
20%
76-90

Забито

24
23
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
13%
2
9%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
1
4%
7
30%
31-45
3
13%
5
22%
46-60
7
29%
29%
2
9%
61-75
5
21%
4
17%
76-90

Пропущено

37
32
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
2
5%
5
16%
1-15
9
24%
7
22%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
7
19%
8
25%
46-60
10
27%
3
9%
61-75
5
14%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0
Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Треллеборг

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
7
11
3
16
2.5
4
14
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 18 13 3 2 37 - 13 42
2.
Вестерос
 18 13 3 2 32 - 11 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
8.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
9.
Сирианска Эскильстуна
 18 5 7 6 17 - 21 22
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Сундсвалль
 19 5 5 9 25 - 37 20
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 18 4 5 9 17 - 23 17
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 7 1 1 23 - 8 22
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
5.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 9 2 3 4 9 - 11 9
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 3 4 8 - 15 9
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
12.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Лундстрём Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Огвуче Абель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сундсвалль 1:1 Треллеборг онлайн

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