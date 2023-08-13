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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:2
Второй тайм: 54'
КуПС
0'
0:1
2' Гол
Джервис Джейк
22' Желтая карточка
Попович Антон
34' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
45' Желтая карточка
Luis Pereira de Sousa Jorge1
0:2
45' Пенальти
Видьеског Аксель
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
13
Seydine
N'Diaye
42
Аспегрен
Фелипе
30
Yussif
Daouda
Moussa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
7
Sabit
James
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
16
Миеттинен
Самули
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
6
Саволайнен
Саку
44
Джервис
Джейк
9
Туоминен
Яссе
Ильвес
КуПС

История личных встреч

Ильвес
КуПС

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

50%
18.8%
31.2%
16 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.87

Среднее время на гол

58
103

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.12

Среднее время на гол

79
80

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.34
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.21
Хаарала Сантери 3 0.16
Ларссон Адам 2 0.11
Oiva Jukkola 2 0.11
Sabit James 1 0.05
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.05
Миеттунен Тату 1 0.05
Seydine N'Diaye 1 0.05
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.32
Ветели Йоона 5 0.26
Саволайнен Саку 3 0.16
Туоминен Яссе 2 0.11
Сааринен Сет 2 0.11
Хейнонен Артту 2 (1) 0.11
Антви Клинтон 1 0.05
Биспо Габриэл 1 0.05
Видьеског Аксель 1 (1) 0.05
Джервис Джейк 1 0.05
Попович Антон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 6 0
Аспегрен Фелипе 5 0
Катц Калле 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Миеттунен Тату 3 0
Хаарала Сантери 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 2 1
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Ниссилья Урхо 2 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
КуПС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
1
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
11
Ильвес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
КуПС
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
6
50%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
1
7%
4
17%
1-15
4
27%
5
21%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
20%
8
33%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
27%
3
13%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
5
45%
61-75
5
26%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0
КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1
КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0

Результаты матчей

Ильвес
КуПС

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ильвес
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 19 12 2 5 26 - 11 38
2.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
3.
СЯК Сейнайоки
 18 10 5 3 24 - 15 35
4.
Оулу
 19 9 4 6 30 - 29 31
5.
ВПС
 19 8 3 8 24 - 21 27
6.
Хонка
 1:0 19 7 5 7 18 - 16 26
7.
Интер Турку
 0:1 18 7 4 7 26 - 25 25
8.
Лахти
 18 4 7 7 16 - 24 19
9.
КТП
 18 4 5 9 14 - 25 17
10.
Ильвес
 0:2 19 3 8 8 15 - 21 17
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 19 3 6 10 18 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 2:0 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 1:0 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 0:1 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Оулу
 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 0:2 11 2 5 4 10 - 14 11
11.
Лахти
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
Интер Турку
 0:1 10 3 2 5 14 - 17 11
6.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
7.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
8.
Хонка
 1:0 9 2 3 4 6 - 9 9
9.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
10.
Ильвес
 0:2 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 7 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
КТП Gabriel Sandberg 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Видьеског Аксель уходит с поля. Жуниор Элитон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Видьеског Аксель из команды КуПС забивает с точки!
  • 46'
    Jorginho получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Аспегрен Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Попович Антон получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
КуПС
70.00
3.20
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