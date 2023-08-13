Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
0:1
2' ГолДжервис Джейк
22' Желтая карточкаПопович Антон
34' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
45' Желтая карточкаLuis Pereira de Sousa Jorge1
0:2
45' ПенальтиВидьеског Аксель
Ход матча
2'
0:1
22'
34'
45'
0:2
22
Мяенпя
Аапо
10
Ларссон
Адам
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Tete Yengi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Ильвес
КуПС
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
50%
18.8%
31.2%
16 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.87
Среднее время на гол
58
103
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.12
Среднее время на гол
79
80
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.34
1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.21
|Хаарала Сантери
|3
|0.16
|Ларссон Адам
|2
|0.11
|Oiva Jukkola
|2
|0.11
|Sabit James
|1
|0.05
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.05
|Миеттунен Тату
|1
|0.05
|Seydine N'Diaye
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.32
|Ветели Йоона
|5
|0.26
|Саволайнен Саку
|3
|0.16
|Туоминен Яссе
|2
|0.11
|Сааринен Сет
|2
|0.11
|Хейнонен Артту
|2 (1)
|0.11
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Биспо Габриэл
|1
|0.05
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|0.05
|Джервис Джейк
|1
|0.05
|Попович Антон
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|6
|0
|Аспегрен Фелипе
|5
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Миеттунен Тату
|3
|0
|Хаарала Сантери
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Коллинс Шичендже
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|2
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
КуПС
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
1
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
КуПС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
11
Ильвес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
КуПС
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
6
50%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
1
7%
4
17%
1-15
4
27%
5
21%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
20%
8
33%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
27%
3
13%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
5
45%
61-75
5
26%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0
КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1
КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0
Результаты матчей
Ильвес
КуПС
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ильвес
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
315
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|12
|2
|5
|26 - 11
|38
|2.
|19
|10
|7
|2
|31 - 15
|37
|3.
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|4.
|19
|9
|4
|6
|30 - 29
|31
|5.
|19
|8
|3
|8
|24 - 21
|27
|6.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|7.
|0:1
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|8.
|18
|4
|7
|7
|16 - 24
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|14 - 25
|17
|10.
|0:2
|19
|3
|8
|8
|15 - 21
|17
|11.
|19
|3
|8
|8
|22 - 34
|17
|12.
|19
|3
|6
|10
|18 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|2:0
|10
|6
|0
|4
|12 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|6.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|9.
|9
|1
|8
|0
|15 - 13
|11
|10.
|0:2
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|6.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|10.
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|11.
|10
|2
|0
|8
|7 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|7 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6