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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Брентфорд
2:2
Перерыв
Тоттенхэм
0'
0:1
11' Гол
Ромеро Кристиан
26' Желтая карточка
Викарио Гульельмо
1:1
26' Пенальти
Мбеумо Брайан
36' Желтая карточка
Санчес Давинсон
36' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
2:1
36' Гол
Висса Йоан
44' Желтая карточка
Скипп Оливер
2:2
45' Гол
Эмерсон Жуниор

Ход матча

11'
0:1
Ромеро Кристиан
(Мэддисон Джеймс)
14'
 
Санчес Давинсон
Ромеро Кристиан
26'
 
Викарио Гульельмо
26'
Мбеумо Брайан
1:1
36'
 
Санчес Давинсон
36'
 
Мэддисон Джеймс
36'
Висса Йоан
(Генри Рико)
2:1
44'
 
Скипп Оливер
45'
2:2
Эмерсон Жуниор
(Мэддисон Джеймс)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 171 Количество передач 340
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 130
Брентфорд 12.3% (16)
X 18.5% (24)
Тоттенхэм 69.2% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Тоттенхэм
3.10
3.75
7.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
2
Хикки
Аарон
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
13
Викарио
Гульельмо
12
Эмерсон
Жуниор
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
4
Скипп
Оливер
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
7
Хын-Мин
Сон
9
Ришарлисон
Брентфорд
5-3-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Тоттенхэм

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 1 1
Мбеумо Брайан 1 (1) 1
Генри Рико 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Кристиан 1 1
Эмерсон Жуниор 1 1
Мэддисон Джеймс 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Скипп Оливер 1 0

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2
Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брентфорд
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тоттенхэм
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брентфорд
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брентфорд
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
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Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Астон Вилла Динь Люка 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 2:2 в нашем лондонском дерби. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! В контратаке "Брентфорда" Генри здоров прострелил на дальнюю штангу на Мбеумо, но тот из выгодной позиции пробил над перекладиной. Пришлось нападающему здесь бить "тёщиной" правой ногой.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мэддисон на левом краю чужой штрафной площади не по правилам вёл борьбу за мяч, после чего тут же извинился перед соперником и арбитром, понимая, что жёлтая карточка у него уже есть.
  • Офсайд
    45'
    Висса не заметил, как защитная линия "Тоттенхэма" организовала для него офсайдную ловушку во время заброса мяча вперёд из глубины поля.
  • 45'
    Кулушевски протащил мяч в атаку по правому флангу, красиво обыграв соперника, но после его прострельной передачи низом защитникам "Брентфорда" удалось кое-как выбить мяч из своей штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ответной атакой решили огрызнуться хозяева поля, но в чужой штрафной площади нарушил правила Генри, который практически оседлал Скиппа.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Жуниор Эмерсон!!!
    Мэддисон падал у чужой штрафной площади, но судья сразу не свистнул, и мяч отскочил точно на ногу Эмерсону, который с 19 метров в касание пробил плотно и точно в левый нижний угол.
  • Опасный момент
    45'
    Из глубины поля заброс прошёл в центр штрафной площади, где Ришарлисон навязал борьбу двум соперникам. Мяч срикошетил налево на Сона, который пробивал с лёта - мимо.
  • 45'
    Сон с левого фланга слишком жёсткий пас отдал вдоль линии штрафной площади. Мэддисон не сумел обработать такой мяч.
  • 45'
    Правым флангом провели атаку гости, откуда были две попытки прострельных передач в центр, но обе они были блокированы.
  • Желтая карточка
    45'
    А вот Скипп сейчас получил свой горчичник, руками схватив соперника за футболку в районе центрального круга. Многовато карточек у игроков "Тоттенхэма" за полтайма.
  • Дополнительное время
    45'
    11 минут компенсировано. Ужас.
  • Фол, нарушение
    44'
    Биссума после потери мяча тут же руками задержал соперника, за что почему-то не получил карточку. Арбитр решил ограничиться устным замечанием.
  • 43'
    На своей половине поля теперь пасуются "шпоры", которые, видимо, смирились со своим поражением в первом тайме, так что будут начинать камбек уже после отдыха.
  • 42'
    Мбеумо с Висса мчались в быструю контратаку "Брентфорда", но им противостояло 3 защитника "Тоттенхэма", которым удалось отобрать мяч.
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    • Судья
      41'
      Биссума после свистка толкнул соперника в спину, но судья никак на это не отреагировал. Очень неприятно себя ведут подопечные Анте Постекоглу в этой встрече.
    • Фол, нарушение
      40'
      Заброс на правый край атаки следовал на Кулушевски, но от того мяч корпусом сумел укрыть Генри. В итоге Деян толкнул соперника в спину.
    • 39'
      Всем составом отошли на свою половину поля "пчёлы". "Тоттенхэму" будет непросто теперь преодолевать массированные оборонительные порядки соперника.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Йоан Висса!!!
      Пока "шпоры" разговаривают и спорят, "Брентфорд" бежит вперёд и забивает. После прострела с левого фланга от Генри, Висса пробивал в касание в дальний угол. Команду мог спасти в броске Викарио, но в эпизод в падении вмешался ван де Вен, от ноги которого мяч вошёл в ворота, поймав вратаря на противоходе.
    • Желтая карточка
      36'
      Санчес получил жёлтую карточку. Потерял он мяч на чужой половине поля, после чего подкатом сзади срубил соперника. Мэддисон сразу после этого получил предупреждение за разговоры.
    • 35'
      Мэддисон получил передачу на левом фланге атаки от Сона, но после этого не придумал, как выйти из-под прессинга двух оппонентов, которые на него выдвинулись.
    • 34'
      Мэддисон с разворота отдавал хитрый пас вразрез между защитниками соперника на Сона, но Хикки в полушпагате всё же удалось перехватить мяч.
    • 33'
      Длинный заброс в контратаке "Брентфорда" следовал вперёд, но Викарио первым успел на мяч, выскочив за пределы штрафной площади.
    • 32'
      Игровой ритм в целом начал снижаться ближе к концовке первого тайма. Очевидно, что футболисты начинают чувствовать первые признаки усталости. Всё-таки никто ещё не может быть на пике формы.
    • 31'
      Удоги играл на опережении против Хикки, но тот умело укрывал мяч корпусом и заработал всё-таки на себе штрафной удар.
    • 30'
      "Тоттенхэм" работает сейчас в прессинге на чужой половине поля, но заступить ошибиться команду Томаса Франка не так уж просто.
    • Желтая карточка
      29'
      Норгор, как оказалось, также получил жёлтую карточку. Какой-то скандальный матч у нас получается. Футболистам следовало бы сосредоточиться на игре, а не на каких-то конфликтах.
    • Желтая карточка
      28'
      Ещё две жёлтые карточки предъявлены, но на этот раз ассистентам главных тренеров обеих команд, которые затеяли конфликт за пределами поля.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Брайан Мбеумо!!!
      Оригинально летящей походкой разбежался Мбеумо, после чего развёл мяч и вратаря по разным углам.
    • Желтая карточка
      26'
      Очень недовольны футболисты "Тоттенхэма" решением арбитра, но они только затягивают время. Решение изменено уже не будет. Викарио получил жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      25'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ТОТТЕНХЭМА"! Справедливость торжествует. Великолепный шанс у "пчёл" сравнять счёт.
    • Видеоповтор
      24'
      Главный арбитр приглашён к монитору после остановки игры. Похоже, что Сон ударил по ногам Йенсена, а за такое, безусловно, надо показывать на точку.
    • Судья
      23'
      Падал в чужой штрафной площади Йенсен в борьбе с Соном. Свисток судьи молчит, но есть ещё надежда на VAR у "Брентфорда".
    • Угловой
      22'
      Угловой на правом фланге разыграли хозяева, после чего последовала подача в штрафную площадку, но мяч там в борьбе по дуге спланировал просто в руки Викарио.
    • 21'
      Левым флангом провели контратаку "пчёлы" с прострельной передачей в центр штрафной площади на Висса, но последнему пробить даже в одно касание не позволил Удоги.
    • 20'
      Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку на Ришарлисона, но тот в борьбе с двумя защитниками не сумел обработать мяч. В итоге игровой снаряд оказался в руках Флеккена.
    • 19'
      Перешли снова в позиционную атаку игроки "Тоттенхэма", которые будут придерживаться первоначального плана и продолжать играть первым номером.
    • Угловой
      18'
      Два угловых подряд, по одному с разных флангов, подал "Брентфорд", но особой опасности у ворот "шпор" при этом не возникло - уверенно работает оборона гостей.
    • Опасный момент
      17'
      Мбеумо ворвался на левый край штрафной площади и с острого угла пробил в ближний угол, но Викарио не дрогнул и парировал мяч на угловой.
    • Судья
      16'
      Как оказалось, потребовал провести замену главный арбитр матча, у которого было подозрение, что у Ромеро сотрясение мозга, которое он получил на 4-й минуте поединка. Эта замена должна быть дополнительным отдельным четвёртым слотом, так что у Анте Постекоглу останется возможность провести 5 кадровых перестановок. Сам Ромеро очень недоволен этой заменой.
    • Замена
      15'
      Первая замена в составе "Тоттенхэма": вместо Кристиана Ромеро на поле вышел Давинсон Санчес.
    • 14'
      Анте Постекоглу пока что сдержанно реагирует на локальный успех своей новой команды, понимая, что всё самое сложное ещё впереди.
    • Судья
      13'
      Нет, вердикт таков, что гол был забит чисто, так что мяч "Брентфорду" надо разыгрывать с центра поля.
    • Видеоповтор
      12'
      Паузу взяли видеоассистенты главного арбитра. Есть подозрение, похоже, что Ромеро в момент подачи был в положении "вне игры". Ждём...
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кристиан Ромеро!!!
      Мэддисон заработал штрафной удар у левого края штрафной площади. Он же выполнил резкую подачу со стандартного положения, а Ромеро головой пробил точно в цель буквально с трёх метров.
    • 10'
      Оживились на трибунах фанаты "Тоттенхэма", которые продолжают гнать свою команду вперёд, надеясь, что она вот-вот сумеет открыть счёт в матче.
    • Угловой
      9'
      Первый угловой в этом матче заработали гости на левом фланге атаки. Подача последовала от флажка во вратарскую площадь, где Флеккен кулаком промазал по мячу, но, на счастье вратаря, его подстраховали свои защитники.
    • 8'
      Теперь уже сам Мэддисон выполнял резкий вертикальный пас в штрафную площадку на Ришарлисона, но тот под прессингом не смог остановить мяч, так что игровой снаряд просто достался Флеккену.
    • 7'
      Пас на Мэддисона прошёл к полукружию штрафной площади, но против него тут же плотно сыграл соперник, сумев чисто выбить мяч из-под ног.
    • 6'
      "Шпоры" впервые вышли с мячом за центральную линию поля, разыгрывая свою позиционную атаку. Пока что на ударную позицию к воротам Флеккена приблизиться не получается.
    • 5'
      В целом, всё вроде бы нормально с пострадавшими, так что они смогут продолжить встречу. Это хорошо, учитывая, что на старте нынешнего сезона и так уже много футболистов вылетели из-за травм.
    • Травма, повреждение
      4'
      Мбеумо и Ромеро столкнулись головами в борьбе за высоко летящий мяч. Теперь оба футболиста нуждаются в медицинской помощи. Разумеется, арбитр мгновенно дал свисток, остановив игру.
    • 3'
      Чуть активней на стартовых минутах работают футболисты "Брентфорда", которые прессингуют соперников даже непосредственно в чужой штрафной площадке.
    • 2'
      Букмекеры не видят фаворита в этом матче, отдавая одинаковые коэффициенты на победу хозяев и гостей. Посмотрим, как получится на самом деле.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 2:2 Тоттенхэм

    Исход игры
    Брентфорд
    12.3% (16)
    Ничья
    18.5% (24)
    Тоттенхэм
    69.2% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.79% (84)
    Меньше
    28.21% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    82.91% (97)
    Нет
    17.09% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    43.8% (57)
    1:1 Ничья
    12.3% (16)
    2:1 Брентфорд
    8.5% (11)
    0:1 Тоттенхэм
    7.7% (10)
    1:3 Тоттенхэм
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:2 Тоттенхэм
    3.8% (5)
    0:3 Тоттенхэм
    1.5% (2)
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