ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Жуниор Эмерсон!!! Мэддисон падал у чужой штрафной площади, но судья сразу не свистнул, и мяч отскочил точно на ногу Эмерсону, который с 19 метров в касание пробил плотно и точно в левый нижний угол.

Ответной атакой решили огрызнуться хозяева поля, но в чужой штрафной площади нарушил правила Генри, который практически оседлал Скиппа.

Кулушевски протащил мяч в атаку по правому флангу, красиво обыграв соперника, но после его прострельной передачи низом защитникам "Брентфорда" удалось кое-как выбить мяч из своей штрафной площади.

Висса не заметил, как защитная линия "Тоттенхэма" организовала для него офсайдную ловушку во время заброса мяча вперёд из глубины поля.

Мэддисон на левом краю чужой штрафной площади не по правилам вёл борьбу за мяч, после чего тут же извинился перед соперником и арбитром, понимая, что жёлтая карточка у него уже есть.

ОПАСНО! В контратаке "Брентфорда" Генри здоров прострелил на дальнюю штангу на Мбеумо, но тот из выгодной позиции пробил над перекладиной. Пришлось нападающему здесь бить "тёщиной" правой ногой.

Мбеумо с Висса мчались в быструю контратаку "Брентфорда", но им противостояло 3 защитника "Тоттенхэма", которым удалось отобрать мяч.

На своей половине поля теперь пасуются "шпоры", которые, видимо, смирились со своим поражением в первом тайме, так что будут начинать камбек уже после отдыха.

Биссума после потери мяча тут же руками задержал соперника, за что почему-то не получил карточку. Арбитр решил ограничиться устным замечанием.

А вот Скипп сейчас получил свой горчичник, руками схватив соперника за футболку в районе центрального круга. Многовато карточек у игроков "Тоттенхэма" за полтайма.

Правым флангом провели атаку гости, откуда были две попытки прострельных передач в центр, но обе они были блокированы.

Сон с левого фланга слишком жёсткий пас отдал вдоль линии штрафной площади. Мэддисон не сумел обработать такой мяч.

Из глубины поля заброс прошёл в центр штрафной площади, где Ришарлисон навязал борьбу двум соперникам. Мяч срикошетил налево на Сона, который пробивал с лёта - мимо.

Удоги играл на опережении против Хикки, но тот умело укрывал мяч корпусом и заработал всё-таки на себе штрафной удар.

Игровой ритм в целом начал снижаться ближе к концовке первого тайма. Очевидно, что футболисты начинают чувствовать первые признаки усталости. Всё-таки никто ещё не может быть на пике формы.

Длинный заброс в контратаке "Брентфорда" следовал вперёд, но Викарио первым успел на мяч, выскочив за пределы штрафной площади.

Мэддисон с разворота отдавал хитрый пас вразрез между защитниками соперника на Сона, но Хикки в полушпагате всё же удалось перехватить мяч.

Мэддисон получил передачу на левом фланге атаки от Сона, но после этого не придумал, как выйти из-под прессинга двух оппонентов, которые на него выдвинулись.

Санчес получил жёлтую карточку. Потерял он мяч на чужой половине поля, после чего подкатом сзади срубил соперника. Мэддисон сразу после этого получил предупреждение за разговоры.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Йоан Висса!!! Пока "шпоры" разговаривают и спорят, "Брентфорд" бежит вперёд и забивает. После прострела с левого фланга от Генри, Висса пробивал в касание в дальний угол. Команду мог спасти в броске Викарио, но в эпизод в падении вмешался ван де Вен, от ноги которого мяч вошёл в ворота, поймав вратаря на противоходе.

Всем составом отошли на свою половину поля "пчёлы". "Тоттенхэму" будет непросто теперь преодолевать массированные оборонительные порядки соперника.

Заброс на правый край атаки следовал на Кулушевски, но от того мяч корпусом сумел укрыть Генри. В итоге Деян толкнул соперника в спину.

Биссума после свистка толкнул соперника в спину, но судья никак на это не отреагировал. Очень неприятно себя ведут подопечные Анте Постекоглу в этой встрече.

30' "Тоттенхэм" работает сейчас в прессинге на чужой половине поля, но заступить ошибиться команду Томаса Франка не так уж просто.

29' Норгор, как оказалось, также получил жёлтую карточку. Какой-то скандальный матч у нас получается. Футболистам следовало бы сосредоточиться на игре, а не на каких-то конфликтах.

28' Ещё две жёлтые карточки предъявлены, но на этот раз ассистентам главных тренеров обеих команд, которые затеяли конфликт за пределами поля.

27' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Брайан Мбеумо!!!

Оригинально летящей походкой разбежался Мбеумо, после чего развёл мяч и вратаря по разным углам.

26' Очень недовольны футболисты "Тоттенхэма" решением арбитра, но они только затягивают время. Решение изменено уже не будет. Викарио получил жёлтую карточку.

25' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ТОТТЕНХЭМА"! Справедливость торжествует. Великолепный шанс у "пчёл" сравнять счёт.

24' Главный арбитр приглашён к монитору после остановки игры. Похоже, что Сон ударил по ногам Йенсена, а за такое, безусловно, надо показывать на точку.

23' Падал в чужой штрафной площади Йенсен в борьбе с Соном. Свисток судьи молчит, но есть ещё надежда на VAR у "Брентфорда".

22' Угловой на правом фланге разыграли хозяева, после чего последовала подача в штрафную площадку, но мяч там в борьбе по дуге спланировал просто в руки Викарио.

21' Левым флангом провели контратаку "пчёлы" с прострельной передачей в центр штрафной площади на Висса, но последнему пробить даже в одно касание не позволил Удоги.

20' Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку на Ришарлисона, но тот в борьбе с двумя защитниками не сумел обработать мяч. В итоге игровой снаряд оказался в руках Флеккена.

19' Перешли снова в позиционную атаку игроки "Тоттенхэма", которые будут придерживаться первоначального плана и продолжать играть первым номером.

18' Два угловых подряд, по одному с разных флангов, подал "Брентфорд", но особой опасности у ворот "шпор" при этом не возникло - уверенно работает оборона гостей.

17' Мбеумо ворвался на левый край штрафной площади и с острого угла пробил в ближний угол, но Викарио не дрогнул и парировал мяч на угловой.

16' Как оказалось, потребовал провести замену главный арбитр матча, у которого было подозрение, что у Ромеро сотрясение мозга, которое он получил на 4-й минуте поединка. Эта замена должна быть дополнительным отдельным четвёртым слотом, так что у Анте Постекоглу останется возможность провести 5 кадровых перестановок. Сам Ромеро очень недоволен этой заменой.

15' Первая замена в составе "Тоттенхэма": вместо Кристиана Ромеро на поле вышел Давинсон Санчес.

14' Анте Постекоглу пока что сдержанно реагирует на локальный успех своей новой команды, понимая, что всё самое сложное ещё впереди.

13' Нет, вердикт таков, что гол был забит чисто, так что мяч "Брентфорду" надо разыгрывать с центра поля.

12' Паузу взяли видеоассистенты главного арбитра. Есть подозрение, похоже, что Ромеро в момент подачи был в положении "вне игры". Ждём...

11' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кристиан Ромеро!!!

Мэддисон заработал штрафной удар у левого края штрафной площади. Он же выполнил резкую подачу со стандартного положения, а Ромеро головой пробил точно в цель буквально с трёх метров.

10' Оживились на трибунах фанаты "Тоттенхэма", которые продолжают гнать свою команду вперёд, надеясь, что она вот-вот сумеет открыть счёт в матче.

9' Первый угловой в этом матче заработали гости на левом фланге атаки. Подача последовала от флажка во вратарскую площадь, где Флеккен кулаком промазал по мячу, но, на счастье вратаря, его подстраховали свои защитники.

8' Теперь уже сам Мэддисон выполнял резкий вертикальный пас в штрафную площадку на Ришарлисона, но тот под прессингом не смог остановить мяч, так что игровой снаряд просто достался Флеккену.

7' Пас на Мэддисона прошёл к полукружию штрафной площади, но против него тут же плотно сыграл соперник, сумев чисто выбить мяч из-под ног.

6' "Шпоры" впервые вышли с мячом за центральную линию поля, разыгрывая свою позиционную атаку. Пока что на ударную позицию к воротам Флеккена приблизиться не получается.

5' В целом, всё вроде бы нормально с пострадавшими, так что они смогут продолжить встречу. Это хорошо, учитывая, что на старте нынешнего сезона и так уже много футболистов вылетели из-за травм.

4' Мбеумо и Ромеро столкнулись головами в борьбе за высоко летящий мяч. Теперь оба футболиста нуждаются в медицинской помощи. Разумеется, арбитр мгновенно дал свисток, остановив игру.

3' Чуть активней на стартовых минутах работают футболисты "Брентфорда", которые прессингуют соперников даже непосредственно в чужой штрафной площадке.

2' Букмекеры не видят фаворита в этом матче, отдавая одинаковые коэффициенты на победу хозяев и гостей. Посмотрим, как получится на самом деле.