Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
1:0
Второй тайм: 51'
0'
26' Желтая карточкаDimitri Legbo
1:0
29' ГолВурц Иоханнес
Ход матча
26'
26'
29'
1:0
45'
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
19
Лопес
Майкл
14
David
Agbo
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 David AgboПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Axel Kouame
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
Хонка
Интер Турку
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
41 матч
41.5%
26.8%
31.7%
17 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.63
1.23
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Среднее время на гол
60
74
Всего голов
64
50
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.32
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.16
|Коскинен Отсо
|2
|0.11
|Алегрия Хуан
|1
|0.05
|Ортис Матео
|1
|0.05
|Вурц Иоханнес
|1
|0.05
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|Коски Вилле
|1
|0.05
|Музинга Джонатан
|1
|0.05
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.05
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.33
|Юрю Томми
|4
|0.22
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.17
|Ставицки Тимо
|2 (1)
|0.11
|Ойяла Матиас
|2
|0.11
|Алмен Микаэль
|2
|0.11
|Ярвинен Ииро
|1
|0.06
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Нурми Ноа
|1
|0.06
|Лехтисало Отто
|1
|0.06
|Bismark Ampofo
|1
|0.06
|Valentin Purosalo
|1
|0.06
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Флориан Кребс
|2
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Форселль Петтери
|3
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Боксалл Никко
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
6
Хонка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Интер Турку
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
11
Хонка
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Интер Турку
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
14%
3
18%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 2
0
0%
4
16%
1-15
2
12%
7
28%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
5
29%
29%
4
16%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
13%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
5
31%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
19%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1
Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2
Результаты матчей
Хонка
Интер Турку
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хонка
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
36
44
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
18
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
152
414
89
315
215
117
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|12
|2
|5
|26 - 11
|38
|2.
|19
|10
|7
|2
|31 - 15
|37
|3.
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|4.
|19
|9
|4
|6
|30 - 29
|31
|5.
|19
|8
|3
|8
|24 - 21
|27
|6.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|7.
|0:1
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|8.
|18
|4
|7
|7
|16 - 24
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|14 - 25
|17
|10.
|0:2
|19
|3
|8
|8
|15 - 21
|17
|11.
|19
|3
|8
|8
|22 - 34
|17
|12.
|19
|3
|6
|10
|18 - 28
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|2:0
|10
|6
|0
|4
|12 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|6.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|9.
|9
|1
|8
|0
|15 - 13
|11
|10.
|0:2
|11
|2
|5
|4
|10 - 14
|11
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|6.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|10.
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|11.
|10
|2
|0
|8
|7 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|7 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6