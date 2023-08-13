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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
1:0
Второй тайм: 51'
Интер Турку
0'
26' Желтая карточка
Dimitri Legbo
26' Желтая карточка
1:0
29' Гол
Вурц Иоханнес
45' Желтая карточка

Ход матча

26'
 
Dimitri Legbo
26'
 
29'
Вурц Иоханнес
(Флориан Кребс)
1:0
45'
 
46'
Ортис Матео
Вурц Иоханнес
 
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Интер Турку
2.05
4.50
3.70
Все Коэффициенты
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
4
Бак
Флориан
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
13
Ерёменко
Роман
11
Флориан
Кребс
9
Вурц
Иоханнес
7
Бук
Клесио
19
Лопес
Майкл
15
Арко-Менса
Эдмунд
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
18
Боксалл
Никко
4
Алмен
Микаэль
6
Dimitri
Legbo
14
David
Agbo
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
10
Форселль
Петтери
Хонка
Интер Турку

История личных встреч

Хонка
Интер Турку

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

41 матч

41.5%
26.8%
31.7%
17 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

В
2:0
В
2:1
В
0:1
В
2:1
В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.23

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Среднее время на гол

60
74

Всего голов

64
50

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.32
Янсен Кевин 3 (1) 0.16
Коскинен Отсо 2 0.11
Алегрия Хуан 1 0.05
Ортис Матео 1 0.05
Вурц Иоханнес 1 0.05
Эрнандес Алдайр 1 0.05
Коски Вилле 1 0.05
Музинга Джонатан 1 0.05
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.05
Ерёменко Роман 0 0
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.33
Юрю Томми 4 0.22
Форселль Петтери 3 (1) 0.17
Ставицки Тимо 2 (1) 0.11
Ойяла Матиас 2 0.11
Алмен Микаэль 2 0.11
Ярвинен Ииро 1 0.06
Тамминен Матиас 1 0.06
Нурми Ноа 1 0.06
Лехтисало Отто 1 0.06
Bismark Ampofo 1 0.06
Valentin Purosalo 1 0.06

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Флориан Кребс 2 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 4 0
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Jussi Niska 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Боксалл Никко 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0
David Agbo 1 0

Результаты матчей

Хонка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
6
Хонка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Интер Турку
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
11
Хонка
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Интер Турку
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
14%
3
18%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 2
0
0%
4
16%
1-15
2
12%
7
28%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
5
29%
29%
4
16%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
13%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
3
19%
4
16%
31-45
5
31%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
19%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1
Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2

Результаты матчей

Хонка
Интер Турку

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хонка
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
15
2
4
14
1.5
8
9
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 19 12 2 5 26 - 11 38
2.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
3.
СЯК Сейнайоки
 18 10 5 3 24 - 15 35
4.
Оулу
 19 9 4 6 30 - 29 31
5.
ВПС
 19 8 3 8 24 - 21 27
6.
Хонка
 1:0 19 7 5 7 18 - 16 26
7.
Интер Турку
 0:1 18 7 4 7 26 - 25 25
8.
Лахти
 18 4 7 7 16 - 24 19
9.
КТП
 18 4 5 9 14 - 25 17
10.
Ильвес
 0:2 19 3 8 8 15 - 21 17
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 19 3 6 10 18 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 2:0 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 1:0 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 0:1 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Оулу
 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 0:2 11 2 5 4 10 - 14 11
11.
Лахти
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 9 6 2 1 14 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
Интер Турку
 0:1 10 3 2 5 14 - 17 11
6.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
7.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
8.
Хонка
 1:0 9 2 3 4 6 - 9 9
9.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
10.
Ильвес
 0:2 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 7 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
КТП Gabriel Sandberg 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Вурц Иоханнес уходит с поля. Ортис Матео выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Флориан Кребс сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Вурц Иоханнес бьет в цель!
  • 26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Dimitri Legbo получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Интер Турку
2.05
4.50
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 1:0 Интер Турку онлайн

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Хонка
Интер Турку
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