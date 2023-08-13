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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
1:0
Конец матча
Интер Турку
0'
26' Желтая карточка
Dimitri Legbo
26' Желтая карточка
1:0
29' Гол
Вурц Иоханнес
45' Желтая карточка
52' Вторая желтая карточка
Dimitri Legbo
62' Желтая карточка
Боксалл Никко
67' Желтая карточка
Яркко Висс
77' Желтая карточка
Кребс Флориан
87' Желтая карточка
Jussi Niska
89' Желтая карточка
90'+4
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
4
Бак
Флориан
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
13
Ерёменко
Роман
11
Флориан
Кребс
9
Вурц
Иоханнес
7
Бук
Клесио
19
Лопес
Майкл
15
Арко-Менса
Эдмунд
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
18
Боксалл
Никко
4
Алмен
Микаэль
6
Dimitri
Legbo
14
David
Agbo
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
10
Форселль
Петтери
Хонка
Интер Турку

История личных встреч

Хонка
Интер Турку

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

41 матч

41.5%
26.8%
31.7%
17 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

В
2:0
В
2:1
В
0:1
В
2:1
В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.23

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Среднее время на гол

60
74

Всего голов

64
50

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.32
Янсен Кевин 3 (1) 0.16
Коскинен Отсо 2 0.11
Алегрия Хуан 1 0.05
Ортис Матео 1 0.05
Вурц Иоханнес 1 0.05
Эрнандес Алдайр 1 0.05
Коски Вилле 1 0.05
Музинга Джонатан 1 0.05
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.05
Ерёменко Роман 0 0
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.33
Юрю Томми 4 0.22
Форселль Петтери 3 (1) 0.17
Ставицки Тимо 2 (1) 0.11
Ойяла Матиас 2 0.11
Алмен Микаэль 2 0.11
Ярвинен Ииро 1 0.06
Тамминен Матиас 1 0.06
Нурми Ноа 1 0.06
Лехтисало Отто 1 0.06
Bismark Ampofo 1 0.06
Valentin Purosalo 1 0.06

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Флориан Кребс 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dimitri Legbo 3 1
Ярвинен Ииро 4 0
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Юрю Томми 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Боксалл Никко 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0
David Agbo 1 0
Яркко Висс 1 0

Результаты матчей

Хонка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
6
Хонка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Интер Турку
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
11
Хонка
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Интер Турку
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
3
25%
4
31%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
2
29%
4
22%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
3
17%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 3
0
0%
4
16%
1-15
3
17%
7
28%
16-30
4
22%
3
12%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
5
28%
4
16%
76-90

Пропущено

16
26
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
13%
3
12%
1-15
3
19%
5
19%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
5
31%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1
Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2

Результаты матчей

Хонка
Интер Турку

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хонка
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
4
4
2
8
2.5
1
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
15
3
4
15
1.5
8
10
3
16
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 19 12 2 5 27 - 11 38
2.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
3.
СЯК Сейнайоки
 18 10 5 3 24 - 15 35
4.
Оулу
 19 9 4 6 30 - 29 31
5.
ВПС
 19 8 3 8 24 - 21 27
6.
Хонка
 19 7 5 7 18 - 16 26
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 26 - 25 25
8.
Лахти
 18 4 7 7 16 - 24 19
9.
КТП
 18 4 5 9 14 - 25 17
10.
Ильвес
 19 3 8 8 15 - 22 17
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 19 3 6 10 18 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Оулу
 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
6.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
7.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
8.
Хонка
 9 2 3 4 6 - 9 9
9.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 7 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
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    • 46'
      Вурц Иоханнес уходит с поля. Ортис Матео выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Флориан Кребс сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Вурц Иоханнес бьет в цель!
    • 26'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Dimitri Legbo получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Хонка 1:0 Интер Турку онлайн

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