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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: .
Сириус
3:0
Второй тайм: 52'
Кальмар
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Линдаль Аксель
2:0
16' Гол
Хейер Мелкер
3:0
19' Гол
Перссон Хоаким
39' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
40' Желтая карточка
Саетра Ларс

Ход матча

11'
Линдаль Аксель
1:0
16'
Хейер Мелкер
2:0
19'
Перссон Хоаким
3:0
26'
Нильссон Давид
Тоннандер Якоб
 
39'
Кастегрен Хенрик
 
40'
 
Саетра Ларс
46'
 
Нетабай Нахом Гирмай
Линдаль Аксель
46'
 
Шамун Ноа
Йенсен Кевин
46'
 
Хальберг Мелькер
Тренсков Якоб

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Кальмар
2.18
3.60
65.00
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
7
Мэтьюз
Ташрик
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
9
Wessam
Abou
Ali
20
Перссон
Хоаким
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
13
Карлссон
Йохан
29
Ромариньо
Перейра
7
Йенсен
Кевин
11
Скрабб
Симон
9
Райович
Милета
20
Тренсков
Якоб
Сириус
5-3-2
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Кальмар

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

А
2:2
А
0:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.26
Перссон Хоаким 3 0.16
Хейер Мелкер 3 0.16
Роше Джейми 2 0.11
Aron Bjarnason I 2 0.11
Алсанати Андре 2 0.11
Wessam Abou Ali 2 0.11
Стенссон Даниэль 1 0.05
Видгрен Деннис 1 0.05
Матисен Маркус 1 0.05
Силисуфай Эди 1 0.05
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.37
Скрабб Симон 5 (1) 0.26
Хуммет Денис 4 0.21
Шамун Ноа 3 0.16
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Саетра Ларс 1 0.05
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 4 1
Aron Bjarnason I 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Хейер Мелкер 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 2 1
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Шамун Ноа 2 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Сириус
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
5
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

9
12
Сириус
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Кальмар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
6
50%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
4
29%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
43%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

21
23
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
5%
6
26%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
8
38%
4
17%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
3
14%
7
30%
76-90

Пропущено

28
21
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
11%
2
10%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
6
21%
6
29%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
5
18%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3
Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0

Результаты матчей

Сириус
Кальмар

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сириус
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
6
12
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 1:0 19 11 3 5 27 - 22 36
5.
ИФК Норрчепинг
 18 8 4 6 28 - 22 28
6.
Кальмар
 0:3 19 7 5 7 21 - 27 26
7.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Хальмстад
 18 7 4 7 17 - 28 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 3:0 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 0:1 19 2 7 10 15 - 23 13
16.
Варберг БоИС
 18 2 5 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
2.
Юргорден
 1:0 10 8 1 1 17 - 8 25
3.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 0:3 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Сириус
 3:0 10 3 1 6 15 - 16 10
12.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Гётеборг
 0:1 10 2 3 5 11 - 8 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Юргорден
 1:0 9 3 2 4 10 - 14 11
10.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
11.
Сириус
 3:0 9 2 4 3 9 - 12 10
12.
Кальмар
 0:3 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 0:1 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Кальмар
2.18
3.60
65.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 3:0 Кальмар онлайн

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