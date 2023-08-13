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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 4410
Сириус
3:0
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Линдаль Аксель
2:0
16' Гол
Хейер Мелкер
3:0
19' Гол
Перссон Хоаким
39' Желтая карточка
Видгрен Деннис
40' Желтая карточка
Саетра Ларс
78' Желтая карточка
Шамун Ноа
90'+5

Ход матча

11'
Линдаль Аксель
1:0
16'
Хейер Мелкер
2:0
19'
Перссон Хоаким
3:0
26'
Нильссон Давид
Тоннандер Якоб
 
39'
Видгрен Деннис
 
40'
 
Саетра Ларс
46'
 
Нетабай Нахом Гирмай
Линдаль Аксель
46'
 
Шамун Ноа
Йенсен Кевин
46'
 
Хальберг Мелькер
Тренсков Якоб
62'
 
Мотарархебжафарпур Араш
Янссон Рони
63'
Oli Omarsson
Wessam Abou Ali
 
63'
Сьогрелл Херман
Хейер Мелкер
 
64'
Викман Адам
Де Кампс Юри
 
77'
 
Хуммет Денис
Ромариньо Перейра
78'
 
Шамун Ноа
85'
Эзкан Эмиль
Мэтьюз Ташрик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
7
Мэтьюз
Ташрик
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
9
Wessam
Abou
Ali
20
Перссон
Хоаким
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
13
Карлссон
Йохан
29
Ромариньо
Перейра
7
Йенсен
Кевин
11
Скрабб
Симон
9
Райович
Милета
20
Тренсков
Якоб
Сириус
5-3-2
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Кальмар

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

А
2:2
А
0:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.26
Перссон Хоаким 3 0.16
Хейер Мелкер 3 0.16
Роше Джейми 2 0.11
Aron Bjarnason I 2 0.11
Алсанати Андре 2 0.11
Wessam Abou Ali 2 0.11
Стенссон Даниэль 1 0.05
Видгрен Деннис 1 0.05
Матисен Маркус 1 0.05
Силисуфай Эди 1 0.05
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.37
Скрабб Симон 5 (1) 0.26
Хуммет Денис 4 0.21
Шамун Ноа 3 0.16
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Саетра Ларс 1 0.05
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 4 1
Aron Bjarnason I 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Видгрен Деннис 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 2 1
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Сириус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
6
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

9
12
Сириус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Кальмар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

17
18

Голы по времени матча

Забито

14
10
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
6
43%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
4
29%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
43%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

23
24
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
1
4%
7
29%
29%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
8
35%
4
17%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
23
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
14%
2
9%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
6
21%
6
26%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
5
17%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3
Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0

Результаты матчей

Сириус
Кальмар

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сириус
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
5
4
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
1
9
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
8
11
1.5
6
13
3
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 19 13 4 2 41 - 14 43
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 0:0 19 12 3 4 45 - 20 39
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 19 8 4 7 28 - 23 28
6.
Хальмстад
 1:0 19 8 4 7 18 - 28 28
7.
Хаммарбю
 0:0 19 7 5 7 24 - 27 26
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 0:0 19 2 6 11 16 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 10 8 1 1 31 - 11 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 0:0 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 0:0 9 6 2 1 16 - 9 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Хальмстад
 1:0 10 4 3 3 8 - 11 15
8.
ИФК Норрчепинг
 0:1 9 4 2 3 13 - 10 14
9.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
12.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
13.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
14.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 0:0 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 10 7 2 1 20 - 9 23
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 0:0 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 10 4 2 4 15 - 13 14
6.
Хальмстад
 1:0 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Варберг БоИС
 0:0 10 2 3 5 12 - 14 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Хаммарбю
 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Видгрен Деннис получил желтую карточку от судьи
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