Тур: 19. Стадион: Студентернас. Зрители: 4410
0'
1:0
11' Гол в свои воротаЛиндаль Аксель
2:0
16' ГолХейер Мелкер
3:0
19' ГолПерссон Хоаким
39' Желтая карточкаВидгрен Деннис
40' Желтая карточкаСаетра Ларс
78' Желтая карточкаШамун Ноа
90'+5
Ход матча
11'
1:0
16'
2:0
19'
3:0
39'
40'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
31
Malcolm
Jeng
19
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Сириус
Кальмар
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Среднее время на гол
52
126
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.26
|Перссон Хоаким
|3
|0.16
|Хейер Мелкер
|3
|0.16
|Роше Джейми
|2
|0.11
|Aron Bjarnason I
|2
|0.11
|Алсанати Андре
|2
|0.11
|Wessam Abou Ali
|2
|0.11
|Стенссон Даниэль
|1
|0.05
|Видгрен Деннис
|1
|0.05
|Матисен Маркус
|1
|0.05
|Силисуфай Эди
|1
|0.05
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.37
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.26
|Хуммет Денис
|4
|0.21
|Шамун Ноа
|3
|0.16
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Саетра Ларс
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|4
|1
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|2
|1
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
6
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
9
12
Сириус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Кальмар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
14
10
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
6
43%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
4
29%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
43%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
23
24
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
1
4%
7
29%
29%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
8
35%
4
17%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
23
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
14%
2
9%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
6
21%
6
26%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
5
17%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3
Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2
Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0
Результаты матчей
Сириус
Кальмар
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сириус
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
55
54
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
811
613
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|13
|4
|2
|41 - 14
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|41 - 15
|41
|3.
|0:0
|19
|12
|3
|4
|45 - 20
|39
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|0:1
|19
|8
|4
|7
|28 - 23
|28
|6.
|1:0
|19
|8
|4
|7
|18 - 28
|28
|7.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|19 - 19
|25
|10.
|19
|7
|2
|10
|22 - 30
|23
|11.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|15.
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|16.
|0:0
|19
|2
|6
|11
|16 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|31 - 11
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|8 - 11
|15
|8.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|13.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|4.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6