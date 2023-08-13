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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: .
Гётеборг
0:1
Второй тайм: 47'
Юргорден
0'
0:1
20' Гол
Миллескуг Ноэль
43' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян

Ход матча

14'
Salaou Hachimou
Ольссон Себастьян
 
20'
0:1
Миллескуг Ноэль
(Шуллер Расмус)
43'
Эрикссон Себастьян
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Юргорден
8.80
4.10
2.17
Все Коэффициенты
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
7
Эрикссон
Себастьян
5
Ольссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
11
Берг
Оливер
6
Шуллер
Расмус
10
Асоро
Йоэль
29
Миллескуг
Ноэль
9
Радетинац
Харис
Гётеборг
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Юргорден

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.26

Среднее время на гол

62
71

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.43
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.21
Берг Маркус 3 (1) 0.16
Карлен Адам 3 0.16
Норлин Густаф 2 (1) 0.11
Хаген Элиас 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Муколли Арбнор 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.16
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.16
Асоро Йоэль 3 0.16
Финнделл Хампус 3 0.16
Викхейм Густав 2 0.11
Радетинац Харис 2 0.11
Эдвардсен Виктор 2 0.11
Эрикссон Магнус 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Фаллениус Оскар 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Миллескуг Ноэль 1 0.05
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Карлен Адам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5
Гётеборг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Юргорден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
15
Гётеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Юргорден
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Забито

5
15
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 9
2
40%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

18
23
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
9 Не забивали 3
4
22%
3
13%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
6
32%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
3
16%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4
Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0

Результаты матчей

Гётеборг
Юргорден

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
15
3
3
15
1.5
8
10
1
17
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 1:0 19 11 3 5 27 - 22 36
5.
ИФК Норрчепинг
 18 8 4 6 28 - 22 28
6.
Кальмар
 0:3 19 7 5 7 21 - 27 26
7.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Хальмстад
 18 7 4 7 17 - 28 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 3:0 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 0:1 19 2 7 10 15 - 23 13
16.
Варберг БоИС
 18 2 5 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
2.
Юргорден
 1:0 10 8 1 1 17 - 8 25
3.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 0:3 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Сириус
 3:0 10 3 1 6 15 - 16 10
12.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Гётеборг
 0:1 10 2 3 5 11 - 8 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Юргорден
 1:0 9 3 2 4 10 - 14 11
10.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
11.
Сириус
 3:0 9 2 4 3 9 - 12 10
12.
Кальмар
 0:3 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 0:1 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Юргорден
8.80
4.10
2.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:1 Юргорден онлайн

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