Тур: 19. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 16729
0'
0:1
20' ГолМиллескуг Ноэль
43' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян
51' Желтая карточкаКарлен Адам
57' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
1:1
77' ГолМуколли Арбнор
2:1
86' ГолБерг Маркус
90'+6
Ход матча
20'
0:1
51'
77'
86'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 6
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Vilmer Tyren
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Гётеборг
Юргорден
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
35 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.75
Среднее время на гол
63
120
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.26
Среднее время на гол
62
71
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.43
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|4 (1)
|0.21
|Ольссон Себастьян
|4
|0.21
|Карлен Адам
|3
|0.16
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.11
|Хаген Элиас
|1
|0.05
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|Свенссон Густаф
|1
|0.05
|Муколли Арбнор
|1
|0.05
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Thomas Santos
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.16
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.16
|Асоро Йоэль
|3
|0.16
|Финнделл Хампус
|3
|0.16
|Викхейм Густав
|2
|0.11
|Радетинац Харис
|2
|0.11
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.11
|Эрикссон Магнус
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
|Фаллениус Оскар
|1
|0.05
|Сабович Бесард
|1
|0.05
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.05
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.05
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
6
Гётеборг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
15
Гётеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Юргорден
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
6
40%
2
22%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
17%
6
35%
76-90
Забито
5
15
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
2
40%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
4
20%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
5
21%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
4
20%
6
22%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
3
15%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4
Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0
Результаты матчей
Гётеборг
Юргорден
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
64
19
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
163
415
811
118
316
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|13
|4
|2
|41 - 14
|43
|2.
|18
|13
|2
|3
|41 - 15
|41
|3.
|0:0
|19
|12
|3
|4
|45 - 20
|39
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|0:1
|19
|8
|4
|7
|28 - 23
|28
|6.
|1:0
|19
|8
|4
|7
|18 - 28
|28
|7.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|19 - 19
|25
|10.
|19
|7
|2
|10
|22 - 30
|23
|11.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|14.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|15.
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|16.
|0:0
|19
|2
|6
|11
|16 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|8
|1
|1
|31 - 11
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|8 - 11
|15
|8.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|13.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|4.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|6.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6