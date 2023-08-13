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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 16729
Гётеборг
2:1
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
20' Гол
Миллескуг Ноэль
43' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян
51' Желтая карточка
Карлен Адам
57' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
1:1
77' Гол
Муколли Арбнор
2:1
86' Гол
Берг Маркус
90'+6
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
7
Эрикссон
Себастьян
5
Ольссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
11
Берг
Оливер
6
Шуллер
Расмус
10
Асоро
Йоэль
29
Миллескуг
Ноэль
9
Радетинац
Харис
Гётеборг
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Юргорден

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:0
А
3:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.26

Среднее время на гол

62
71

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.43
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 4 (1) 0.21
Ольссон Себастьян 4 0.21
Карлен Адам 3 0.16
Норлин Густаф 2 (1) 0.11
Хаген Элиас 1 0.05
Вендт Оскар 1 0.05
Свенссон Густаф 1 0.05
Муколли Арбнор 1 0.05
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Thomas Santos 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.16
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.16
Асоро Йоэль 3 0.16
Финнделл Хампус 3 0.16
Викхейм Густав 2 0.11
Радетинац Харис 2 0.11
Эдвардсен Виктор 2 0.11
Эрикссон Магнус 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Фаллениус Оскар 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Миллескуг Ноэль 1 0.05
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
6
Гётеборг
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
15
Гётеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Юргорден
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
6
40%
2
22%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
17%
6
35%
76-90

Забито

5
15
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
2
40%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
4
20%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
6
30%
5
21%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
2
7%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
4
20%
6
22%
31-45
6
30%
5
19%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
3
15%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1
Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4
Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0

Результаты матчей

Гётеборг
Юргорден

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
16
3
4
15
1.5
8
11
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 19 13 4 2 41 - 14 43
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 0:0 19 12 3 4 45 - 20 39
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 19 8 4 7 28 - 23 28
6.
Хальмстад
 1:0 19 8 4 7 18 - 28 28
7.
Хаммарбю
 0:0 19 7 5 7 24 - 27 26
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
14.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
15.
Гётеборг
 19 3 7 9 17 - 23 16
16.
Варберг БоИС
 0:0 19 2 6 11 16 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 10 8 1 1 31 - 11 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 0:0 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 0:0 9 6 2 1 16 - 9 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Хальмстад
 1:0 10 4 3 3 8 - 11 15
8.
ИФК Норрчепинг
 0:1 9 4 2 3 13 - 10 14
9.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
12.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
13.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
14.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 0:0 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 10 7 2 1 20 - 9 23
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 0:0 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 0:1 10 4 2 4 15 - 13 14
6.
Хальмстад
 1:0 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Варберг БоИС
 0:0 10 2 3 5 12 - 14 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Хаммарбю
 0:0 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
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