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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Брондбю
0:0
Первый тайм: 13'
Люнгбю
0'
12' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан

Ход матча

12'
 
Хамалайнен Брайан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Люнгбю
1.90
4.10
4.20
Все Коэффициенты
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
Брондбю
3-4-1-2
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Брондбю
Люнгбю

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
3:3
ТМК
1:0
ТМК
1:4
СД
0:4
СД
4:1
ТМС
2:1
ТМС
2:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
1:3
СД
5:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
ТМС
2:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.73

Среднее время на гол

43
52

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.4

Среднее время на гол

76
64

Всего голов

44
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.54

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

53
58

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 3 0.75
Эвьен Хэкон 1 0.25
Квистгарден Матиас 0 0
Омойджуфано Охи 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.5
Гюткьяер Фредерик 1 (1) 0.25
Грегор Паскаль 1 0.25
Финнссон Кольбейн 1 0.25
Чуквуани Точи 1 0.25
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
William Kumado 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радошевич Йосип 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегор Паскаль 1 0
Ромер Марсель 1 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Винтер Каспер 1 0

Результаты матчей

Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Люнгбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
3
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Люнгбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2
Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Люнгбю

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Люнгбю
 0:0 4 1 2 1 7 - 5 5
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Брондбю
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Брондбю
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Люнгбю
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • 11'
    Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Гюткьяер Фредерик.
  • 11'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 10'
    Контроль мяча: Брондбю: 67%, Люнгбю: 33%.
  • 10'
    Мэдс Киккенборг из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 9'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Люнгбю
    1.90
    4.10
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брондбю 0:0 Люнгбю онлайн

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