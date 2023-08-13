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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Брондбю
3:0
Конец матча
Люнгбю
0'
12' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
1:0
28' Гол
Валлис Николай
40' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
49' Вторая желтая карточка
Финнссон Кольбейн
62' Желтая карточка
Риверос Блас
2:0
84' Гол
Квистгарден Матиас
3:0
90' Гол в свои ворота
Йенсен Магнус
90' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
90'+7

Ход матча

12'
 
Хамалайнен Брайан
28'
Валлис Николай
(Риверос Блас)
1:0
40'
 
Финнссон Кольбейн
49'
 
Финнссон Кольбейн
62'
Риверос Блас
 
62'
 
William Kumado
Финнбогасон Альфред
62'
 
Йенсен Магнус
Хамалайнен Брайан
66'
Дивкович Марко
Риверос Блас
 
74'
 
Винтер Каспер
Ромер Марсель
75'
Эвьен Хэкон
Греве Матиас
 
81'
 
Чорлу Резан
Магнуссон Сайвар-Атли
82'
 
Амон Джонатан
Чуквуани Точи
84'
Квистгарден Матиас
(Менса Кевин)
2:0
85'
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
 
85'
Салех Юсеф
Квистгарден Матиас
 
90'
Йенсен Магнус
3:0
90'
Омойджуфано Охи
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 317 Количество передач 164
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
18
Финнбогасон
Альфред
26
Гюткьяер
Фредерик
Брондбю
3-4-1-2
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Брондбю
Люнгбю

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
3:3
ТМК
1:0
ТМК
1:4
СД
0:4
СД
4:1
ТМС
2:1
ТМС
2:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
1:3
СД
5:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
ТМС
2:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.73

Среднее время на гол

43
52

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.4

Среднее время на гол

76
64

Всего голов

44
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.54

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

53
58

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 4 1
Квистгарден Матиас 1 0.25
Эвьен Хэкон 1 0.25
Менса Кевин 0 0
Омойджуфано Охи 0 0
Риверос Блас 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.5
Гюткьяер Фредерик 1 (1) 0.25
Грегор Паскаль 1 0.25
Финнссон Кольбейн 1 0.25
Чуквуани Точи 1 0.25
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
William Kumado 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 2 1
Хамалайнен Брайан 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Винтер Каспер 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люнгбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
3
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2
Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Люнгбю

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 7 - 8 4
8.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Весь список
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