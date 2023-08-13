Тур: 4. Стадион: Брондбю. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0'
12' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
1:0
28' ГолВаллис Николай
40' Желтая карточкаФиннссон Кольбейн
49' Вторая желтая карточкаФиннссон Кольбейн
62' Желтая карточкаРиверос Блас
2:0
84' ГолКвистгарден Матиас
3:0
90' Гол в свои воротаЙенсен Магнус
90' Желтая карточкаОмойджуфано Охи
90'+7
Ход матча
28'
1:0
62'
84'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
317 Количество передач 164
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Победит «Брондбю»
-
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Салех ЮсефНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Брондбю
Люнгбю
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
57.7%
19.2%
23.1%
15 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.73
Среднее время на гол
43
52
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.18
1.4
Среднее время на гол
76
64
Всего голов
44
40
Голов в среднем за матч
1.69
1.54
Тотал матчей
2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
53
58
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|4
|1
|Квистгарден Матиас
|1
|0.25
|Эвьен Хэкон
|1
|0.25
|Менса Кевин
|0
|0
|Омойджуфано Охи
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.5
|Гюткьяер Фредерик
|1 (1)
|0.25
|Грегор Паскаль
|1
|0.25
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.25
|Чуквуани Точи
|1
|0.25
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|2
|1
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люнгбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
3
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2
Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0
Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0
Результаты матчей
Брондбю
Люнгбю
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|4
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2