Тур: 18. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen.
Ход матча
28'
1:0
34'
17
Hayder
Altai
22
Аас
Сайвер
39
Bendik
Rise
27
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
-
27 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ryan NelsonПолузащитник
- Нападающий
-
15 James Ampofo
-
18 Kodjo Somesi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Скейд
Рёуфосс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.28
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.22
|Ulrich Ness
|2
|0.11
|Мельхиор Маркус
|2
|0.11
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.06
|David Hickson
|1
|0.06
|Erik Nordengen
|1
|0.06
|Эффьом Максвелл
|1
|0.06
|Bendik Rise
|1
|0.06
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.06
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|5
|0.28
|Loris Mettler
|4 (2)
|0.22
|Gard Simenstad
|1
|0.06
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.06
|Markus Johnsgaard
|1
|0.06
|Nicolai Fremstad
|1
|0.06
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.06
|Браттбакк Филип
|1
|0.06
|Andreas Osterud
|1
|0.06
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.06
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Ousmane Toure
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
3
Скейд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рёуфосс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
6
8
Скейд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Рёуфосс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
11%
4
40%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
6
33%
4
40%
76-90
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
17%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
4
22%
76-90
Пропущено
37
24
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
8%
2
8%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
12
32%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4
Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2
Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0
Результаты матчей
Скейд
Рёуфосс
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Скейд
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
36
27
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
611
512
116
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|9
|9
|0
|23 - 10
|36
|2.
|1:1
|18
|11
|2
|5
|30 - 20
|35
|3.
|1:1
|18
|9
|5
|4
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 19
|30
|5.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|37 - 25
|30
|6.
|2:0
|17
|8
|5
|4
|32 - 23
|29
|7.
|0:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 32
|25
|8.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|9.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|24 - 26
|22
|10.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|20 - 23
|22
|11.
|0:0
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|12.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|28 - 24
|20
|13.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 23
|19
|14.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|23 - 28
|15
|15.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
|16.
|1:0
|18
|3
|5
|10
|19 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|3.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|7.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|8 - 6
|16
|9.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 20
|12
|11.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|13.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|16.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|4
|5
|0
|9 - 5
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|13 - 15
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|7.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|1:0
|9
|1
|5
|3
|14 - 15
|8
|10.
|1:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 14
|8
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|12.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|8 - 15
|7
|14.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|8 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3