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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: .
Скейд
1:0
Перерыв
Рёуфосс
0'
1:0
28' Гол
Bendik Rise
34' Желтая карточка
David Hickson

Ход матча

28'
Bendik Rise
(Уильямс Ноа)
1:0
34'
David Hickson
 
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Рёуфосс
3.00
3.55
5.90
Все Коэффициенты
1
Lars
Kvarekvaal
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
24
Tage
Johansen
11
David
Hickson
17
Hayder
Altai
9
Будусон
Джонни
2
Torje
Naustdal
22
Аас
Сайвер
39
Bendik
Rise
27
Уильямс
Ноа
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
11
Nicolai
Fremstad
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
10
Loris
Mettler
6
Эмсис
Эдуард
8
Markus
Johnsgaard
9
Хельмерсен
Андреас
21
Magnus
Fagernes
Скейд
4-1-4-1
Рёуфосс
5-3-2

История личных встреч

Скейд
Рёуфосс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:0
ТМК
3:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
4:5
ПД
2:3
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.28
Будусон Джонни 4 (1) 0.22
Ulrich Ness 2 0.11
Мельхиор Маркус 2 0.11
Стейринг Пер-Магнус 1 0.06
David Hickson 1 0.06
Erik Nordengen 1 0.06
Эффьом Максвелл 1 0.06
Bendik Rise 1 0.06
Simen Kvia-Egeskog 1 0.06
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 5 0.28
Loris Mettler 4 (2) 0.22
Gard Simenstad 1 0.06
Haakon Butli Hammer 1 0.06
Markus Johnsgaard 1 0.06
Nicolai Fremstad 1 0.06
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.06
Браттбакк Филип 1 0.06
Andreas Osterud 1 0.06
Jamal Deen Haruna 1 0.06
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Ousmane Toure 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Loris Mettler 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Янссон Оскар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
Kodjo Somesi 1 0

Результаты матчей

Скейд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
3
Скейд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рёуфосс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

6
8
Скейд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Рёуфосс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
11%
4
40%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
6
33%
4
40%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
17%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
3
17%
4
22%
76-90

Пропущено

37
24
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
8%
2
8%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
6
16%
4
17%
61-75
12
32%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4
Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2
Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0

Результаты матчей

Скейд
Рёуфосс

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Скейд
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 18 9 9 0 23 - 10 36
2.
Конгсвингер
 1:1 18 11 2 5 30 - 20 35
3.
КФУМ Осло
 1:1 18 9 5 4 30 - 21 32
4.
Согндаль
 0:1 17 9 3 5 26 - 19 30
5.
ИК Старт
 1:0 18 8 6 4 37 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 2:0 17 8 5 4 32 - 23 29
7.
Дьерв
 0:2 18 7 4 7 28 - 32 25
8.
Мосс
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
9.
Мьёндален
 0:0 18 6 4 8 24 - 26 22
10.
Брюне
 1:0 18 6 4 8 20 - 23 22
11.
Ранхейм
 0:0 18 6 3 9 18 - 34 21
12.
Санднес
 1:0 17 5 5 7 28 - 24 20
13.
Рёуфосс
 0:1 18 5 4 9 20 - 23 19
14.
Осане
 1:1 18 2 9 7 23 - 28 15
15.
Хёдд
 0:1 17 3 5 9 15 - 24 14
16.
Скейд
 1:0 18 3 5 10 19 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 10 7 2 1 23 - 9 23
2.
ИК Старт
 1:0 9 7 1 1 23 - 10 22
3.
Конгсвингер
 1:1 9 6 1 2 17 - 9 19
4.
Фредрикстад
 1:1 9 5 4 0 14 - 5 19
5.
КФУМ Осло
 1:1 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
Брюне
 1:0 10 5 3 2 13 - 8 18
7.
Согндаль
 0:1 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 0:1 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 0:2 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 0:0 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 0:1 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 16 - 15 12
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 4 4 11 - 11 10
14.
Скейд
 1:0 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Осане
 1:1 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 9 4 5 0 9 - 5 17
2.
Конгсвингер
 1:1 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
КФУМ Осло
 1:1 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 0:1 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Мьёндален
 0:0 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 0:2 9 3 1 5 12 - 18 10
7.
Ранхейм
 0:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Санднес
 1:0 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
ИК Старт
 1:0 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Осане
 1:1 10 1 5 4 11 - 14 8
11.
Хёдд
 0:1 9 2 1 6 10 - 17 7
12.
Мосс
 0:1 9 1 4 4 11 - 17 7
13.
Рёуфосс
 0:1 10 2 1 7 8 - 15 7
14.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 1:0 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 1:0 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    David Hickson Gyedu получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Уильямс Ноа сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Bendik Rise бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Рёуфосс
3.00
3.55
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скейд 1:0 Рёуфосс онлайн

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