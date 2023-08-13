  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 523
Скейд
1:2
Конец матча
Рёуфосс
0'
1:0
27' Гол
Bendik Rise
34' Желтая карточка
David Hickson
73' Желтая карточка
Tage Johansen
1:1
81' Гол
Loris Mettler
1:2
85' Гол
Ryan Nelson
90' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
90'+6
1
Lars
Kvarekvaal
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
24
Tage
Johansen
11
David
Hickson
17
Hayder
Altai
9
Будусон
Джонни
2
Torje
Naustdal
22
Аас
Сайвер
39
Bendik
Rise
27
Уильямс
Ноа
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
11
Nicolai
Fremstad
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
10
Loris
Mettler
6
Эмсис
Эдуард
8
Markus
Johnsgaard
9
Хельмерсен
Андреас
21
Magnus
Fagernes
Скейд
4-1-4-1
Рёуфосс
5-3-2

История личных встреч

Скейд
Рёуфосс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:0
ТМК
3:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
4:5
ПД
2:3
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.28
Будусон Джонни 4 (1) 0.22
Ulrich Ness 2 0.11
Мельхиор Маркус 2 0.11
Стейринг Пер-Магнус 1 0.06
David Hickson 1 0.06
Erik Nordengen 1 0.06
Эффьом Максвелл 1 0.06
Bendik Rise 1 0.06
Simen Kvia-Egeskog 1 0.06
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 5 (2) 0.28
Хельмерсен Андреас 5 0.28
Gard Simenstad 1 0.06
Haakon Butli Hammer 1 0.06
Markus Johnsgaard 1 0.06
Nicolai Fremstad 1 0.06
Ryan Nelson 1 0.06
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.06
Браттбакк Филип 1 0.06
Andreas Osterud 1 0.06
Jamal Deen Haruna 1 0.06
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Ousmane Toure 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Jamal Deen Haruna 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Loris Mettler 2 0
Янссон Оскар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
Kodjo Somesi 1 0

Результаты матчей

Скейд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

8
3
Скейд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рёуфосс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

6
8
Скейд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Рёуфосс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
6
60%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
38%
4
27%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
4
40%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
6
33%
4
40%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
16%
4
20%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Пропущено

39
25
15 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
8%
2
8%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
5
13%
4
16%
31-45
4
10%
4
16%
46-60
6
15%
4
16%
61-75
14
36%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4
Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2
Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0

Результаты матчей

Скейд
Рёуфосс

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Скейд
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
6
12
1
17
2.5
4
14
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 18 12 1 5 32 - 20 37
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 18 10 4 4 31 - 21 34
4.
Согндаль
 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Дьерв
 18 7 4 7 29 - 33 25
8.
Ранхейм
 18 7 2 9 20 - 35 23
9.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
10.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
11.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
12.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
13.
Санднес
 17 5 5 7 29 - 24 20
14.
Хёдд
 17 3 5 9 16 - 25 14
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 18 2 5 11 19 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
7.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
8.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
9.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Мьёндален Kristian Lien 10
Санднес Хейланн Томми 9 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Jamal Deen Haruna получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Loris Mettler сделал результативную передачу.
  • 85'
    Г О О О О Л - Ryan Nelson бьет в цель!
  • 81'
    Г О О О О Л - Loris Mettler бьет в цель!
  • 74'
    Bendik Rise уходит с поля. Фло Фредрик выходит вместо него
  • 74'
    Hayder Altai уходит с поля. Ulrich Ness выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      David Hickson Gyedu получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Уильямс Ноа сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Bendik Rise бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скейд 1:2 Рёуфосс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     