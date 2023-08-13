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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: .
ФК Кристиансунн
2:0
Перерыв
Дьерв
0'
1:0
2' Гол
Брохолм Мариус
8' Желтая карточка
Конрадсен-Сейде Миккель
2:0
23' Гол
Брохолм Мариус
30
Мбайе
Серинье
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
14
Исаксен
Йеспер
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
7
Ертсен
Торгиль
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
9
Стокке
Беньямин
20
Oeystein
Oevretveit
16
Haakon
Krogelien
5
Erik
Sandberg
27
Филиберт
Энцо
7
Хёуге
Рунар
10
Фернандес
Леандро
II
4
Ange
Mutsinzi
15
Бренден
Эрик
2
Torje
Wichne
54
Phillip
Syvertsen
11
Педру
Самуэл
ФК Кристиансунн
3-5-2
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Дьерв

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
Т(
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

1.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.65
Leander Alvheim 4 0.24
Картум Сандер Эрик 3 0.18
Mikkel Rakneberg 3 0.18
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0.18
Ульвестад Дан Петер 2 0.12
Мава Мозес 2 0.12
Брохолм Мариус 2 0.12
Нилсен Снорре 1 0.06
Хопмарк Андреас 1 0.06
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 10 (2) 0.56
Erik Groenner 3 0.17
Угланн Микаэль 2 0.11
Бренден Эрик 2 0.11
Ange Mutsinzi 2 0.11
Вихманн Матиас 1 0.06
Вильсон Петер 1 0.06
Эукленн Сондре 1 0.06
Iman Mafi 1 0.06
Torje Wichne 1 0.06
Филиберт Энцо 1 0.06
Lucas Larade 1 0.06
Andre Rosmer Richstad 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 5 0
Нилсен Снорре 3 1
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Marius Olsen 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Бренден Эрик 3 0
Torje Wichne 3 0
Педру Самуэл 3 0
Erik Sandberg 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Фернандес Леандро II 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Хёуге Рунар 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

3
4
ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дьерв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

7
15
ФК Кристиансунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Дьерв
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

10
19

Голы по времени матча

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
4
19%
4
33%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
7
33%
1
8%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
2
20%
6
35%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
23%
76-90

Забито

31
29
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
3%
2
7%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
7
23%
3
10%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
5
16%
9
31%
61-75
8
26%
7
24%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
9%
9
31%
31-45
5
23%
7
24%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
32%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Дьерв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3
ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Дьерв

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
4
5
4
5
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
16
1
10
6
1.5
7
10
5
11
2.5
4
13
2
14
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 18 9 9 0 23 - 10 36
2.
Конгсвингер
 1:1 18 11 2 5 30 - 20 35
3.
КФУМ Осло
 1:1 18 9 5 4 30 - 21 32
4.
Согндаль
 0:1 17 9 3 5 26 - 19 30
5.
ИК Старт
 1:0 18 8 6 4 37 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 2:0 17 8 5 4 32 - 23 29
7.
Дьерв
 0:2 18 7 4 7 28 - 32 25
8.
Мосс
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
9.
Мьёндален
 0:0 18 6 4 8 24 - 26 22
10.
Брюне
 1:0 18 6 4 8 20 - 23 22
11.
Ранхейм
 0:0 18 6 3 9 18 - 34 21
12.
Санднес
 1:0 17 5 5 7 28 - 24 20
13.
Рёуфосс
 0:1 18 5 4 9 20 - 23 19
14.
Осане
 1:1 18 2 9 7 23 - 28 15
15.
Хёдд
 0:1 17 3 5 9 15 - 24 14
16.
Скейд
 1:0 18 3 5 10 19 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 10 7 2 1 23 - 9 23
2.
ИК Старт
 1:0 9 7 1 1 23 - 10 22
3.
Конгсвингер
 1:1 9 6 1 2 17 - 9 19
4.
Фредрикстад
 1:1 9 5 4 0 14 - 5 19
5.
КФУМ Осло
 1:1 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
Брюне
 1:0 10 5 3 2 13 - 8 18
7.
Согндаль
 0:1 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 0:1 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 0:2 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 0:0 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 0:1 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 16 - 15 12
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 4 4 11 - 11 10
14.
Скейд
 1:0 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Осане
 1:1 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 9 4 5 0 9 - 5 17
2.
Конгсвингер
 1:1 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
КФУМ Осло
 1:1 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 0:1 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Мьёндален
 0:0 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 0:2 9 3 1 5 12 - 18 10
7.
Ранхейм
 0:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Санднес
 1:0 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
ИК Старт
 1:0 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Осане
 1:1 10 1 5 4 11 - 14 8
11.
Хёдд
 0:1 9 2 1 6 10 - 17 7
12.
Мосс
 0:1 9 1 4 4 11 - 17 7
13.
Рёуфосс
 0:1 10 2 1 7 8 - 15 7
14.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 1:0 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 1:0 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
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Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Дьерв
1.58
4.70
50.00
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