Тур: 18. Стадион: Nordmore Stadion.
2:0
Перерыв
Ход матча
2'
23'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Marius Olsen
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Дьерв
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Тотал матчей
1.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
Среднее время на гол
102
102
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.65
|Leander Alvheim
|4
|0.24
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.18
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.18
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0.18
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0.12
|Мава Мозес
|2
|0.12
|Брохолм Мариус
|2
|0.12
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|10 (2)
|0.56
|Erik Groenner
|3
|0.17
|Угланн Микаэль
|2
|0.11
|Бренден Эрик
|2
|0.11
|Ange Mutsinzi
|2
|0.11
|Вихманн Матиас
|1
|0.06
|Вильсон Петер
|1
|0.06
|Эукленн Сондре
|1
|0.06
|Iman Mafi
|1
|0.06
|Torje Wichne
|1
|0.06
|Филиберт Энцо
|1
|0.06
|Lucas Larade
|1
|0.06
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Marius Olsen
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Бренден Эрик
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Хёуге Рунар
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
3
4
ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дьерв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
7
15
ФК Кристиансунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Дьерв
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
10
19
Голы по времени матча
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
5
24%
2
17%
31-45
4
19%
4
33%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
7
33%
1
8%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
2
20%
6
35%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
23%
76-90
Забито
31
29
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
3%
2
7%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
7
23%
3
10%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
5
16%
9
31%
61-75
8
26%
7
24%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
2
9%
9
31%
31-45
5
23%
7
24%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
32%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Дьерв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3
ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Дьерв
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
161
106
710
511
413
214
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|9
|9
|0
|23 - 10
|36
|2.
|1:1
|18
|11
|2
|5
|30 - 20
|35
|3.
|1:1
|18
|9
|5
|4
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 19
|30
|5.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|37 - 25
|30
|6.
|2:0
|17
|8
|5
|4
|32 - 23
|29
|7.
|0:2
|18
|7
|4
|7
|28 - 32
|25
|8.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|9.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|24 - 26
|22
|10.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|20 - 23
|22
|11.
|0:0
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|12.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|28 - 24
|20
|13.
|0:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 23
|19
|14.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|23 - 28
|15
|15.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
|16.
|1:0
|18
|3
|5
|10
|19 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|3.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 9
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|5.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|6.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|7.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|8.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|8 - 6
|16
|9.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|10.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 20
|12
|11.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|13.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|16.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|4
|5
|0
|9 - 5
|17
|2.
|1:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|0
|4
|13 - 15
|12
|6.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|7.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|1:0
|9
|1
|5
|3
|14 - 15
|8
|10.
|1:1
|10
|1
|5
|4
|11 - 14
|8
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|12.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|13.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|8 - 15
|7
|14.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|8 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3