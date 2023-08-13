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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: . Зрители: 3240
ФК Кристиансунн
3:1
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
2' Гол
Брохолм Мариус
8' Желтая карточка
Конрадсен-Сейде Миккель
2:0
23' Гол
Брохолм Мариус
57' Желтая карточка
Haakon Krogelien
2:1
62' Пенальти
Педру Самуэл
3:1
69' Гол
Mikkel Rakneberg
78' Желтая карточка
Сивертсен Оскар
90' Желтая карточка
Бренден Эрик
90'+5
30
Мбайе
Серинье
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
14
Исаксен
Йеспер
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
7
Ертсен
Торгиль
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
9
Стокке
Беньямин
20
Oeystein
Oevretveit
16
Haakon
Krogelien
5
Erik
Sandberg
27
Филиберт
Энцо
7
Хёуге
Рунар
10
Фернандес
Леандро
II
4
Ange
Mutsinzi
15
Бренден
Эрик
2
Torje
Wichne
54
Phillip
Syvertsen
11
Педру
Самуэл
ФК Кристиансунн
3-5-2
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Дьерв

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
Т(
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

1.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.65
Mikkel Rakneberg 4 0.24
Leander Alvheim 4 0.24
Картум Сандер Эрик 3 0.18
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0.18
Ульвестад Дан Петер 2 0.12
Брохолм Мариус 2 0.12
Мава Мозес 2 0.12
Нилсен Снорре 1 0.06
Хопмарк Андреас 1 0.06
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 11 (3) 0.61
Erik Groenner 3 0.17
Угланн Микаэль 2 0.11
Бренден Эрик 2 0.11
Ange Mutsinzi 2 0.11
Вихманн Матиас 1 0.06
Вильсон Петер 1 0.06
Эукленн Сондре 1 0.06
Iman Mafi 1 0.06
Torje Wichne 1 0.06
Филиберт Энцо 1 0.06
Lucas Larade 1 0.06
Andre Rosmer Richstad 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 5 0
Нилсен Снорре 3 1
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Marius Olsen 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Бренден Эрик 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Torje Wichne 3 0
Педру Самуэл 3 0
Erik Sandberg 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Фернандес Леандро II 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Хёуге Рунар 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

3
5
ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дьерв
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

7
15
ФК Кристиансунн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Дьерв
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
5
26%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
2
20%
6
35%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
23%
76-90

Забито

34
30
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
6%
2
7%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
6
18%
10
33%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

23
32
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
9%
3
9%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
2
9%
9
28%
31-45
5
22%
7
22%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
7
30%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Дьерв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3
ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Дьерв

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
1.5
4
5
5
5
2.5
2
7
2
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
3
6
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
17
1
11
6
1.5
7
11
6
11
2.5
4
14
2
15
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 18 12 1 5 32 - 20 37
2.
Фредрикстад
 18 9 8 1 23 - 11 35
3.
КФУМ Осло
 18 10 4 4 31 - 21 34
4.
Согндаль
 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
ИК Старт
 18 8 6 4 38 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 17 8 5 4 33 - 24 29
7.
Дьерв
 18 7 4 7 29 - 33 25
8.
Ранхейм
 18 7 2 9 20 - 35 23
9.
Мосс
 18 6 5 7 19 - 24 23
10.
Рёуфосс
 18 6 4 8 22 - 23 22
11.
Брюне
 18 6 4 8 21 - 24 22
12.
Мьёндален
 18 6 3 9 25 - 28 21
13.
Санднес
 17 5 5 7 29 - 24 20
14.
Хёдд
 17 3 5 9 16 - 25 14
15.
Осане
 18 2 8 8 23 - 30 14
16.
Скейд
 18 2 5 11 19 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
6.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
7.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
8.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
9.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Мьёндален Kristian Lien 10
Санднес Хейланн Томми 9 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
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