Тур: 18. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3240
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБрохолм Мариус
8' Желтая карточкаКонрадсен-Сейде Миккель
2:0
23' ГолБрохолм Мариус
57' Желтая карточкаHaakon Krogelien
2:1
62' ПенальтиПедру Самуэл
3:1
69' ГолMikkel Rakneberg
78' Желтая карточкаСивертсен Оскар
90' Желтая карточкаБренден Эрик
90'+5
Ход матча
2'
23'
57'
62'
2:1
69'
78'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Marius Olsen
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Дьерв
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Тотал матчей
1.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
Среднее время на гол
102
102
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.65
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.24
|Leander Alvheim
|4
|0.24
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.18
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0.18
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0.12
|Брохолм Мариус
|2
|0.12
|Мава Мозес
|2
|0.12
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|11 (3)
|0.61
|Erik Groenner
|3
|0.17
|Угланн Микаэль
|2
|0.11
|Бренден Эрик
|2
|0.11
|Ange Mutsinzi
|2
|0.11
|Вихманн Матиас
|1
|0.06
|Вильсон Петер
|1
|0.06
|Эукленн Сондре
|1
|0.06
|Iman Mafi
|1
|0.06
|Torje Wichne
|1
|0.06
|Филиберт Энцо
|1
|0.06
|Lucas Larade
|1
|0.06
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Marius Olsen
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Torje Wichne
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Хёуге Рунар
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
3
5
ФК Кристиансунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дьерв
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
7
15
ФК Кристиансунн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Дьерв
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
4
17%
4
31%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
5
26%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
2
20%
6
35%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
23%
76-90
Забито
34
30
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
6%
2
7%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
7
21%
3
10%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
6
18%
10
33%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Пропущено
23
32
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
9%
3
9%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
2
9%
9
28%
31-45
5
22%
7
22%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
7
30%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0
Дьерв
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3
ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Дьерв
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
45
55
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
34
36
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
171
116
711
611
414
215
117
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Санднес
|Хейланн Томми
|9 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5