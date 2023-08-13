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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Олесунн
0:1
Второй тайм: 47'
Хам-Кам
0'
0:1
38' Гол
Киркеволд Пол

Ход матча

38'
0:1
Киркеволд Пол

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Хам-Кам
4.90
3.80
3.15
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
19
Атанга
Исаак
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
19
Куртович
Виллиам
21
Benjamin
Thoresen
Faraas
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
10
Мава
Мозес
Олесунн
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Хам-Кам

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 4 0.22
Карлсбакк Маркус 3 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0.11
Эбийе Мозес 2 (1) 0.11
Сегберг Эрленд 1 0.06
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.33
Киркеволд Пол 5 0.28
John Olav Norheim 2 0.11
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.11
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.11
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.06
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.06
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Диоп Моктар 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
7
Олесунн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Хам-Кам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

0
9
Олесунн
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Хам-Кам
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

3
16

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

14
27
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
3
21%
6
22%
61-75
4
29%
6
22%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
5
24%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
2
17%
7
33%
76-90

Пропущено

36
38
11 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
6%
0
0%
1-15
4
11%
8
21%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
7
19%
8
21%
61-75
11
31%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0

Результаты матчей

Олесунн
Хам-Кам

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
2
15
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 0:0 18 12 3 3 39 - 24 39
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 18 10 3 5 41 - 21 33
5.
Лиллестрём
 0:0 18 9 3 6 33 - 26 30
6.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 18 7 3 8 30 - 33 24
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 1:0 18 6 1 11 21 - 39 19
12.
Хёугесунн
 17 5 3 9 16 - 25 18
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 16 4 2 10 21 - 29 14
16.
Олесунн
 0:1 18 3 1 14 12 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 0:0 10 6 1 3 23 - 14 19
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 1:0 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 0:1 10 3 1 6 8 - 15 10
16.
Волеренга
 8 1 0 7 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 0:0 9 5 2 2 12 - 10 17
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 0:0 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хам-Кам
 1:0 9 2 0 7 11 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
15.
Хёугесунн
 9 1 1 7 4 - 15 4
16.
Олесунн
 0:1 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Киркеволд Пол бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Хам-Кам
4.90
3.80
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олесунн 0:1 Хам-Кам онлайн

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Олесунн
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