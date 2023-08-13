Тур: 18. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Эскас Эспен
Ход матча
38'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
23
Erik
Froeysa
25
Кителано
Йон
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Олесунн
Хам-Кам
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1.2
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|4
|0.22
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0.11
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.11
|Сегберг Эрленд
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.33
|Киркеволд Пол
|5
|0.28
|John Olav Norheim
|2
|0.11
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.11
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.11
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.06
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
7
Олесунн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Хам-Кам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
0
9
Олесунн
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Хам-Кам
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
3
16
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Пропущено
14
27
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
3
21%
6
22%
61-75
4
29%
6
22%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
5
24%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
2
17%
7
33%
76-90
Пропущено
36
38
11 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
6%
0
0%
1-15
4
11%
8
21%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
7
19%
8
21%
61-75
11
31%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Результаты матчей
Олесунн
Хам-Кам
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
27
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
215
710
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|0:0
|18
|12
|3
|3
|39 - 24
|39
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|18
|10
|3
|5
|41 - 21
|33
|5.
|0:0
|18
|9
|3
|6
|33 - 26
|30
|6.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|18
|7
|3
|8
|30 - 33
|24
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|1:0
|18
|6
|1
|11
|21 - 39
|19
|12.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|13.
|17
|4
|5
|8
|27 - 35
|17
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|0:1
|18
|3
|1
|14
|12 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|0:0
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|1:0
|9
|2
|0
|7
|11 - 27
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|15.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|16.
|0:1
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5