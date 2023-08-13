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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Олесунн
0:2
Конец матча
Хам-Кам
0'
21' Желтая карточка
Jakob Michelsen
37' Желтая карточка
Nikolai Soeyset Hopland
0:1
38' Гол
Киркеволд Пол
0:2
47' Гол
Киркеволд Пол
61' Вторая желтая карточка
Nikolai Soeyset Hopland
90'+5

Ход матча

21'
 
Jakob Michelsen
37'
Nikolai Soeyset Hopland
 
38'
0:1
Киркеволд Пол
47'
0:2
Киркеволд Пол
59'
 
Кьяергор Оливер
Мава Мозес
59'
 
Амин Нури
Гаммельбю Йенс-Мартин
59'
Лундинг Каспер
Атанга Исаак
 
61'
Nikolai Soeyset Hopland
 
72'
Haakon Butli Hammer
Мелланд Хенрик
 
72'
Диоп Амиду
Карлсбакк Маркус
 
72'
 
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол
72'
 
Aleksander Melgalvis
Конгсро Вегар
81'
Мюррей Трейс
Erik Froeysa
 
81'
Эбийе Мозес
Рамсланн Мартин
 
84'
 
Jonas Enkerud
Benjamin Thoresen Faraas

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
19
Атанга
Исаак
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
19
Куртович
Виллиам
21
Benjamin
Thoresen
Faraas
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
10
Мава
Мозес
Олесунн
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Хам-Кам

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:1
ТМК
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1.2

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 4 0.22
Карлсбакк Маркус 3 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0.11
Эбийе Мозес 2 (1) 0.11
Сегберг Эрленд 1 0.06
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.33
Киркеволд Пол 6 0.33
John Olav Norheim 2 0.11
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.11
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.11
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.06
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.06
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.06
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Диоп Моктар 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Олесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
7
Олесунн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Хам-Кам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

0
9
Олесунн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Хам-Кам
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

3
16

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

16
27
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
5
31%
5
19%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
4
25%
6
22%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
33%
6
26%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
17%
7
30%
76-90

Пропущено

38
38
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
5%
0
0%
1-15
4
11%
8
21%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
11
29%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0

Результаты матчей

Олесунн
Хам-Кам

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
11
7
2
16
1.5
8
10
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 18 13 2 3 42 - 25 41
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 18 10 3 5 41 - 21 33
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Одд
 18 7 4 7 21 - 19 25
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Сарпсборг-08
 18 7 3 8 30 - 33 24
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хёугесунн
 1:0 18 6 3 9 17 - 25 21
12.
Хам-Кам
 18 6 1 11 22 - 39 19
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 0:1 17 4 2 11 21 - 30 14
16.
Олесунн
 18 3 1 14 12 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
3.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
4.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Одд
 8 4 2 2 10 - 5 14
9.
Хёугесунн
 1:0 8 4 2 2 12 - 10 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 0:1 9 1 0 8 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Волеренга
 0:1 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Сарпсборг-08
 9 3 2 4 13 - 19 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хёугесунн
 1:0 10 2 1 7 5 - 15 7
13.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
14.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
15.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 38'
      Г О О О О Л - Киркеволд Пол бьет в цель!
    • 37'
      Nikolai Hopland получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Jakob Michelsen получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олесунн 0:2 Хам-Кам онлайн

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