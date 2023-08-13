Тур: 18. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Эскас Эспен
0'
21' Желтая карточкаJakob Michelsen
37' Желтая карточкаNikolai Soeyset Hopland
0:1
38' ГолКиркеволд Пол
0:2
47' ГолКиркеволд Пол
61' Вторая желтая карточкаNikolai Soeyset Hopland
90'+5
Ход матча
21'
38'
0:1
47'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 7
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
23
Erik
Froeysa
25
Кителано
Йон
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Олесунн
Хам-Кам
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1.2
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|4
|0.22
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0.11
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.11
|Сегберг Эрленд
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.33
|Киркеволд Пол
|6
|0.33
|John Olav Norheim
|2
|0.11
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.11
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.11
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.06
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.06
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.06
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.06
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
7
Олесунн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Хам-Кам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
0
9
Олесунн
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
11% (2)
33% (6)
Хам-Кам
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
3
16
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
16
27
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
5
31%
5
19%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
4
25%
6
22%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
4
18%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
4
33%
6
26%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
17%
7
30%
76-90
Пропущено
38
38
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
5%
0
0%
1-15
4
11%
8
21%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
11
29%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3
Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Результаты матчей
Олесунн
Хам-Кам
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
28
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
117
216
810
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|18
|13
|2
|3
|42 - 25
|41
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|18
|10
|3
|5
|41 - 21
|33
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|18
|9
|2
|7
|34 - 29
|29
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|18
|7
|3
|8
|30 - 33
|24
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|1:0
|18
|6
|3
|9
|17 - 25
|21
|12.
|18
|6
|1
|11
|22 - 39
|19
|13.
|17
|4
|5
|8
|27 - 35
|17
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|0:1
|17
|4
|2
|11
|21 - 30
|14
|16.
|18
|3
|1
|14
|12 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|0:1
|9
|1
|0
|8
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|1:0
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|13.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|14.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5