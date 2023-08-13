  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 18. Стадион: .
ИК Старт
1:0
Перерыв
Согндаль

Ход матча

16'
Дервискадич Эмир
(Fabian Oestigaard Ness)
1:0
Лучшие коэффициенты
ИК Старт
Ничья
Согндаль
2.34
4.15
6.10
Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
7
Дервискадич
Эмир
30
Fabian
Oestigaard
Ness
16
Страннегорд
Том
40
Sindre
Osestad
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
77
Oskar
Borgthorsson
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
ИК Старт
3-4-2-1
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Согндаль

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Среднее время на гол

50
69

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.33
Alagie Sanyang 6 0.33
Zakaria Sawo 5 0.28
Марес Люк 5 (5) 0.28
Страннегорд Том 4 0.22
Mathias Grundetjern 4 0.22
Дервискадич Эмир 2 0.11
Садику Агон 2 0.11
Сакор Важебах 1 0.06
Вормгор Вито 1 0.06
Лане Джек 1 0.06
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Salim Nkubiri 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.29
Йоунссон Йоунатан 4 0.24
Kristoffer Nessoe 4 0.24
Sondre Oerjasaeter 4 0.24
Флатакер Эрик 3 0.18
Ховен Андреас 2 0.12
Сконес Каспер 1 0.06
Тум Исаак 1 0.06
Erik Groenner 1 0.06
Daniel Arrocha 1 (1) 0.06
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 5 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Сакор Важебах 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Фей Рензе 2 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

4
2
ИК Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Согндаль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

11
13
ИК Старт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Согндаль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

15
15

Голы по времени матча

Забито

22
13
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
5
23%
3
23%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
9
41%
2
15%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

15
6
3 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
1
17%
46-60
1
7%
3
50%
61-75
5
33%
2
33%
76-90

Забито

36
26
9 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
1
3%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
3
8%
7
27%
31-45
9
25%
6
23%
46-60
6
17%
5
19%
61-75
12
33%
4
15%
76-90

Пропущено

25
18
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
8
32%
4
22%
46-60
1
4%
5
28%
61-75
9
36%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0
Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0
Согндаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ Осло - Согндаль 1:1

Результаты матчей

ИК Старт
Согндаль

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
3
5
3
2.5
1
6
2
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
4
11
6
1.5
8
8
6
11
2.5
3
13
3
14
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 18 9 9 0 23 - 10 36
2.
Конгсвингер
 1:1 18 11 2 5 30 - 20 35
3.
КФУМ Осло
 1:1 18 9 5 4 30 - 21 32
4.
Согндаль
 0:1 17 9 3 5 26 - 19 30
5.
ИК Старт
 1:0 18 8 6 4 37 - 25 30
6.
ФК Кристиансунн
 2:0 17 8 5 4 32 - 23 29
7.
Дьерв
 0:2 18 7 4 7 28 - 32 25
8.
Мосс
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
9.
Мьёндален
 0:0 18 6 4 8 24 - 26 22
10.
Брюне
 1:0 18 6 4 8 20 - 23 22
11.
Ранхейм
 0:0 18 6 3 9 18 - 34 21
12.
Санднес
 1:0 17 5 5 7 28 - 24 20
13.
Рёуфосс
 0:1 18 5 4 9 20 - 23 19
14.
Осане
 1:1 18 2 9 7 23 - 28 15
15.
Хёдд
 0:1 17 3 5 9 15 - 24 14
16.
Скейд
 1:0 18 3 5 10 19 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 10 7 2 1 23 - 9 23
2.
ИК Старт
 1:0 9 7 1 1 23 - 10 22
3.
Конгсвингер
 1:1 9 6 1 2 17 - 9 19
4.
Фредрикстад
 1:1 9 5 4 0 14 - 5 19
5.
КФУМ Осло
 1:1 9 5 3 1 17 - 9 18
6.
Брюне
 1:0 10 5 3 2 13 - 8 18
7.
Согндаль
 0:1 7 5 1 1 13 - 6 16
8.
Мосс
 0:1 9 5 1 3 8 - 6 16
9.
Дьерв
 0:2 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 0:0 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 0:1 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 16 - 15 12
13.
Мьёндален
 0:0 10 2 4 4 11 - 11 10
14.
Скейд
 1:0 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Осане
 1:1 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Хёдд
 0:1 8 1 4 3 5 - 7 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:1 9 4 5 0 9 - 5 17
2.
Конгсвингер
 1:1 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
КФУМ Осло
 1:1 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
Согндаль
 0:1 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Мьёндален
 0:0 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 0:2 9 3 1 5 12 - 18 10
7.
Ранхейм
 0:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Санднес
 1:0 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
ИК Старт
 1:0 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Осане
 1:1 10 1 5 4 11 - 14 8
11.
Хёдд
 0:1 9 2 1 6 10 - 17 7
12.
Мосс
 0:1 9 1 4 4 11 - 17 7
13.
Рёуфосс
 0:1 10 2 1 7 8 - 15 7
14.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 1:0 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 1:0 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Санднес Хейланн Томми 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Fabian Oestigaard Ness сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Дервискадич Эмир бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ИК Старт
Ничья
Согндаль
2.34
4.15
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ИК Старт 1:0 Согндаль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ИК Старт
Согндаль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 